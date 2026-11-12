La pesca argentina exportó US$1866 millones hasta septiembre y el sector pide eliminar las retenciones

Las exportaciones pesqueras argentinas sumaron US$1865,7 millones entre enero y septiembre de 2026, un 17,8% más que en el mismo período de 2025. El sector despachó 454.248 toneladas, un 9,5% más, y el valor promedio por tonelada subió 7,6%, a US$4107. Tanto las divisas como el volumen exportado marcaron un máximo para los primeros nueve meses en la serie 2021–2026, según un informe elaborado por la cadena con datos del Indec. El principal impulso vino del langostino entero, cuyas ventas más que se duplicaron en dólares.

El acumulado convivió con un retroceso en septiembre. Según el boletín de octubre de Capeca ese mes los embarques sumaron US$188,1 millones, un 16,4% menos que un año antes, y los desembarques bajaron 15,2%, a 56.761 toneladas. En el sector destacan las oportunidades que abre el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, advierten que los costos internos presionan sobre los márgenes y piden eliminar los derechos de exportación que aún alcanzan a productos pesqueros.

En ese contexto, Eduardo Boiero, presidente de Capeca, señaló que el costo de los combustibles en “el último año aumentó más del 70% y el de la energía subió más del 80%“. Ambos rubros forman parte de los costos internos que, según el sector, presionan sobre los márgenes de la actividad. ”Nos mata la inflación en dólares", precisó.

Las ventas de langostino entero llegaron a US$447,2 millones, un 103% más que en los primeros nueve meses de 2025. Se exportaron 64.484 toneladas, un 91,8% más, y el valor promedio por tonelada aumentó 5,8%, a US$6935. El producto aportó cerca de US$227 millones de los US$282 millones adicionales que obtuvo el sector.

Empresarios de la pesca en el Argentina B2B Week — Seafood Edition France

De acuerdo con el sector, España fue el principal comprador de langostino entero. Recibió 40.123 toneladas, un 141% más que un año antes, por US$277,1 millones, un 163% más. Ese mercado concentró el 62% de la facturación del producto. Le siguieron Italia, con US$63,9 millones, y Japón, con US$36,8 millones.

En tanto, las colas de langostino también avanzaron. Los envíos sumaron 52.903 toneladas, un 8,2% más, y US$423,9 millones, un 16,1% más. El valor promedio por tonelada subió 7,3%, a US$8014. China fue el principal destino en dólares, con US$86,9 millones, seguida por España, con US$74,2 millones. Entre ambas presentaciones, el langostino generó cerca de US$871 millones, el 47% de las ventas pesqueras del período.

El calamar Illex siguió como el principal producto individual por valor, con US$485,3 millones, aunque sus ventas bajaron 9,8%. El volumen cayó 8,2%, a 174.175 toneladas, y el valor promedio se redujo 1,7%, a US$2786 por tonelada. China concentró alrededor de siete de cada diez dólares exportados de ese producto.

España fue el principal comprador de langostino entero argentino, con más de 40.000 toneladas en los primeros nueve meses del año

En filetes de merluza, los embarques crecieron 10,2%, a 53.248 toneladas, y el valor exportado aumentó 20,9%, a US$188,3 millones. El promedio por tonelada subió 9,7%, a US$3537. España y Brasil fueron los dos principales destinos, con US$63,9 millones y US$52,4 millones, respectivamente.

En el total del sector, China y España concentraron el 49,1% de las ventas realizadas. China encabezó la lista con US$467 millones, seguida por España con US$450,5 millones. Estados Unidos quedó tercero, con US$127,3 millones, e Italia cuarto, con US$118 millones.

La baja de los embarques en septiembre se concentró en el langostino. Sus exportaciones retrocedieron 24,8% interanual, a US$125,3 millones. Las de langostino entero cayeron 33,2%, a US$78,4 millones, y las de colas bajaron 4,8%, a US$46,9 millones. En tanto, la merluza hubbsi compensó parte de la caída del mes. Sus embarques aumentaron un 71,9% interanual, a 40.668 toneladas, y sus exportaciones crecieron 19,3%, a US$34,7 millones.

Boiero señaló que “la aplicación provisional del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea mejoró las condiciones de acceso para productos de la pesca argentina por la eliminación de aranceles de ingreso”. También destacó el Argentina B2B Week — Seafood Edition France en París que reunió a empresas argentinas con compradores franceses como parte del trabajo de promoción que realizaron organismos del Gobierno y cámaras empresarias.

En el total del sector, China y España concentraron el 49,1% de las ventas Petrenko Andriy - Shutterstock

Entre los pedidos del sector figuran la “eliminación de los derechos de exportación que todavía gravan a productos pesqueros”, la agilización de las devoluciones impositivas y el acceso a financiamiento para cubrir el período entre la producción y el cobro de las ventas al exterior. También proponen una mesa técnica con autoridades, aseguradoras y representantes de los trabajadores para abordar el costo de la cobertura de riesgos del trabajo y la incertidumbre asociada a los litigios.