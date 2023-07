“La política es la mejor herramienta”: es hija de un peón rural y quiere ser senadora provincial para cumplir un objetivo

escuchar

Silvina Abate (35) es productora agropecuaria, hija de un peón rural y desde hace unos años comenzó a involucrarse en la política con foco en generar cambios para el sector productivo en la Legislatura de Santa Fe. Quiere convertirse en la voz del campo en los lugares de decisión, pero también se esperanza con cumplirle el sueño a los más jóvenes para estudiar y tener una vida digna. Es precandidata a senadora por el Departamento General Obligado con la Coalición Cívica-ARI de Elisa Carrió.

“Soy hija de un peón de campo, me crié y viví en un puesto del campo”, comienza a explicar Abate, y agrega que es la primera vez que se presenta como candidata. “Nunca milité en un partido político, trabajé como consultora de diferentes partidos políticos, pero es la primera vez que estoy de este lado”, relata.

“Hice la primaria en una escuela rural y la secundaria en una escuela técnica y después hice la tecnicatura en administración de empresas. Mi primer trabajo fue en Las Toscas en una consignataria de hacienda”, resume. El trabajo que le abrió las puertas a la política fue en una consultora como asistente ejecutiva.

Su intención es llegar a lo más alto de la política para trabajar por las necesidades del sector agropecuario. “Yo venía del campo y de repente estaba en medio de los políticos, diseñando estrategias con ellos y viendo la parte de marketing, que yo la había visto en manuales nada más. Después empezaron a llegar muchas propuestas”, explica.

La productora tiene un emprendimiento ganadero junto a su hermano

En el norte de Santa Fe comenzó un emprendimiento ganadero junto a su hermano. “Es un proyecto chiquitito, porque empezamos muy de abajo, pero es un sueño grande. Nos cuesta muchísimo, el sector viene muy complicado, apaleado”, afirma. A raíz de la sequía y de escuchar a las familias que esperaban una respuesta del Gobierno, su intención de presentarse en las elecciones fue tomando forma.

“Es difícil salir adelante. Nos juntábamos con otros colegas, nos escuchábamos porque también estaban en lo mismo. Hasta que un día dije: no podemos seguir en esta, no podemos seguir en las reuniones solo quejándonos, amargándonos, hay que estar en los lugares donde podamos hacer algo, no podemos estar haciendo 600 kilómetros para que golpeen puertas allá y que generalmente no se consiga nada. Nunca milité en un partido político y así era difícil que se te abran las puertas. Este espacio entendió que cuando uno tiene ganas realmente de laburar, cuando uno tiene la capacidad porque yo creo tenerla, me abrieron las puertas. Hay un trabajo difícil por delante”, señala.

La productora habla del proyecto para quitar las retenciones que presentaron recientemente diputados ligados a Elisa Carrió y por el que va a empujar el espacio político. También hay un proyecto de reforma tributaria para la parte productiva que no incluye solo la parte ganadera, sino que abarca todas las actividades.

“Tenemos mucha más producción agrícola ganadera, por eso yo represento a ese sector, sin olvidarme de todos los otros. Hay muchísimos emprendimientos que necesitan el apoyo y debate en este tipo de temas, como son las reformas tributarias. A veces eso es un pie sobre la cabeza que no te deja avanzar. Por eso hay que poner todas estas inquietudes y otras, como por ejemplo, sobre la emergencia climática”, añade.

Abate habla de los sueños que hay por cumplirle a los jóvenes y la necesidad de los más grandes

Sobre el fenómeno La Niña, que generó una feroz sequía y pérdida productiva, remarca: “Se está sufriendo muchísimo y se va a seguir sufriendo. Todavía no se siente el impacto de todas las cabezas que se perdieron y toda la parte agrícola que no se pudo levantar la cosecha. Lo que atraviesan los productores es una responsabilidad enorme que llevo, siento en mis hombros esa responsabilidad. Gracias a Dios que estoy acompañada por gente que camina el campo y que conoce perfectamente la situación, y que hoy están apoyando y manteniendo”.

La productora asegura que conoce al departamento de General Obligado de norte a sur y que está trabajando con personas que también sufren la situación del sector: “Hay emprendimientos que están costando mucho sostener. Hay sueños que se están perdiendo, porque para poder realizarlos se necesita de una base, de un trabajo y producir para salir adelante”.

“He escuchado historias de chicos que tenían la secundaria y no pudieron ir a estudiar, porque no les daba para pagar. La situación no da. He escuchado decir a las parejas jóvenes que no pueden tener un hijo porque no saben cómo lo van a criar. He escuchado a personas mayores decir que trabajaron toda la vida en algo y que hoy no la pueden luchar. Yo entiendo lo que eso significa y lo que es no tener nada y tener muchos sueños. Yo he tenido muchos sueños y soy una bendecida, por venir de donde vengo y haber logrado lo que logré, agradezco a la vida por eso, porque cumplí todo lo que cumplí. Cumplí prácticamente todos mis sueños, pero hay gente que aún no. Son esos sueños los que me han motivado a hacerlo [lanzarse en política], y salir de mi zona de confort y meterme al barro, porque la política es la mejor herramienta para hacerlo. Es difícil estar acá adentro y estar en una campaña y ejecutarla, pero los sueños siguen y están allí”, sintetiza.