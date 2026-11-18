La remolacha forrajera llegó a la ganadería argentina como una alternativa para alimentar animales durante el invierno, pero las investigaciones comenzaron a mostrar que sus ventajas pueden ir mucho más allá. Además de permitir importantes ganancias de peso sin recurrir al engorde a corral, este cultivo puede producir una carne con características favorables para la alimentación humana. Así lo explicaron especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) durante Argentina Alimenta 2026, donde presentaron los resultados de estudios que encontraron una grasa blanca, similar a la del feedlot, y un perfil diferente de ácidos grasos, especialmente en la relación entre omega 6 y omega 3.

La investigación forma parte de un trabajo conjunto entre el INTA y KWS, que comenzó después de que técnicos del organismo y productores conocieran el uso de la remolacha forrajera durante un viaje a Nueva Zelanda. A partir de esa experiencia, comenzaron a evaluar su adaptación a las condiciones argentinas, su rendimiento como recurso forrajero y los resultados en la producción de carne. “Pudimos descubrir que es un forraje con muchísimo volumen de pasto, de consumo en pie durante el invierno”, explicó Gabriela Garcilazo, investigadora del INTA.

Gabriela Garcilazo, investigadora del INTA, presentó los resultados de los estudios sobre la calidad de la carne producida con remolacha forrajera

Una de las principales ventajas del cultivo es que permite mantener el engorde de la hacienda a campo durante el invierno, cuando disminuye la disponibilidad de recursos forrajeros. “Los animales no están encerrados en ningún momento”, destacó Garcilazo, quien también resaltó los beneficios de este sistema en términos de bienestar animal.

Los ensayos realizados por el organismo mostraron buenos resultados en el crecimiento de los animales. Si bien algunas categorías requieren suplementación proteica, las ganancias de peso pueden alcanzar niveles difíciles de conseguir con otros recursos forrajeros. “El producto final es un animal que crece durante el invierno a un ritmo que no se logra con ningún otro sistema de los tradicionales, salvo con un corral”, afirmó la especialista.

El cultivo permite alcanzar importantes ganancias de peso en animales a campo y obtener carne con características nutricionales favorables, según estudios del INTA

A partir de estos resultados, los investigadores ampliaron los estudios para evaluar la calidad de la carne. El objetivo fue determinar si sus características se asemejaban más a las de un animal alimentado a pasto o a las de uno terminado en un feedlot. Como la raíz de la remolacha tiene un nivel de energía similar al del grano de maíz, buscaron determinar si la carne de estos animales presentaba características más cercanas a las de una producción pastoril o a las de un engorde a corral.

Los análisis, realizados junto con el Instituto de Tecnología de Alimentos, mostraron resultados favorables. Los análisis, realizados junto con el Instituto de Tecnología de Alimentos, mostraron resultados favorables en la calidad de la carne. “Encontramos muy buenas características en la carne de remolacha forrajera, un color de la grasa blanco, casi igual al del corral, lo que viene de la mano de una aceptación del consumidor en la góndola. La carne es levemente más oscura, pero no es un color que vaya a provocar rechazo”, explicó Garcilazo.

Beneficios

Pero el mayor interés de los investigadores estuvo en los beneficios nutricionales del producto. “Lo que más nos entusiasmó son las características de los ácidos grasos, con un muy buen perfil, acorde a los requerimientos o a las recomendaciones nutricionales para nosotros, los consumidores de carne, y algunas características bastante específicas, como la relación omega 6 y omega 3, que es bastante diferente a lo que es la carne a corral”, dijo.

Especialistas e investigadores participaron de un panel sobre innovación y calidad de la carne durante Argentina Alimenta 2026, en la Rural

Cuando el valor de esa relación es más bajo, en este caso fue 2,7 para remolacha y 5,7 en la carne con maíz, se relaciona con que es mayor proporcionalmente la cantidad de omega 3 en la remolacha forrajera.

Además de los resultados sobre la calidad de la carne, los especialistas destacaron la elevada producción de alimento que puede alcanzar la remolacha forrajera. Alfonso José Callegari, representante de KWS, explicó que el cultivo puede producir entre 12 y 14 toneladas de materia seca por hectárea y superar las 25 o 30 toneladas en determinados ambientes.

La remolacha forrajera se presenta como una alternativa para alimentar y engordar ganado durante el invierno, cuando disminuye la disponibilidad de pasto Gentileza INTA

Esta capacidad permite sostener una mayor carga animal por hectárea durante los meses de menor disponibilidad de forraje. “Eso nos permite acumular una gran cantidad de animales, generar una alta carga en un periodo crítico que es el invierno, donde no hay o escasean los recursos forrajeros. Eso también nos permite altas producciones de carne por hectárea”, explicó.

Callegari destacó que el interés por el cultivo no se limita a su rendimiento, sino también a las características del producto final. “No solamente tiene alta producción, sino que a su vez el producto final, la carne, realmente es muy competitiva”, afirmó.

El desarrollo del cultivo en la Argentina surgió a partir del trabajo conjunto entre el INTA y KWS. “Firmamos hace tres años con la casa central que está en Alemania, de KWS, un convenio para desarrollar el cultivo, justamente por ver esta potencialidad que tiene en el mercado argentino”, explicó Callegari. Según destacó, la colaboración permitió avanzar en las evaluaciones de una alternativa sobre la que todavía había poca información en el país. Actualmente, el proyecto transita su segundo año de análisis de calidad de carne, con el objetivo de profundizar los conocimientos sobre los resultados de este sistema de alimentación.