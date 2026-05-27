“Te dan ganas de agarrar el sulky a patadas”: la sorpresiva reacción del secretario de Agricultura en un congreso, que pidió un aplauso

El secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, protagonizó una de las disertaciones más comentadas del Congreso Maizar 2026 que se realiza en el Goldencenter. Lo que comenzó como un repaso de gestión con tonos conciliadores, derivó rápidamente en un fuerte reclamo actitudinal hacia los productores agropecuarios, una suerte de pase de facturas por la falta de reconocimiento tras la última baja de las retenciones.

El funcionario inició su discurso intentando empatizar con la audiencia. “Para mí es un honor, es un placer estar acá. Voy haciendo la rotación”, bromeó al recordar su paso por los últimos congresos y asegurar que “agronómicamente venimos cumpliendo la rotación”. Desde su nuevo rol, destacó que en términos emocionales “sirve un montón” percibir que “hay reconocimiento respecto de lo que está haciendo el Gobierno, el Ministerio de Economía y la Secretaría de Agricultura", y de lo bueno, y positivo que “se está haciendo”.

Al defender la gradualidad de las medidas tomadas por la gestión, Iraeta soltó: “Porque no es fácil llegar al todo, pero, como digo siempre, para llegar al todo tenés que empezar por algo. Y muchos ‘algo’ hemos estado haciendo estos dos años desde el Gobierno”. Ante el silencio del público, el funcionario detuvo su lectura e ironizó al pedir que lo aplaudieran. “No dije la frase para que la aplaudan, pero me llama la atención...”, bromeó antes de que en el público se soltaran las carcajadas y accedieran a aplaudirlo.

Federico Zerboni, presidente de Maizar; Sergio Iraeta, secretario de Agricultura y Ramiro Costa, presidente del Congreso 2026 Ricardo Pristupluk

No obstante, enseguida sorprendió al auditorio exigiendo un cambio de energía con términos poco habituales en su trayectoria. “Si no le ponemos un poco de flow, un poco de onda a la República Argentina de lo que estamos haciendo, no vamos a salir nunca del pantano", agregó y aclaró que todo es una cuestión pura y exclusivamente actitudinal.

Iraeta se refirió a la presión del sector por la quita total de retenciones y a las constantes críticas que lee en la red social X. El secretario instó a los presentes a entender el momento político: “Se los digo porque yo estuve 40 años y ahora me toca estar acá, y es muy complejo, la palabra sería, es muy desgastante estar en una posición en la cual vamos haciendo las cosas y leés un tuit de un productor que está del mismo lado que estaba yo hace 20 años y te dan ganas de agarrar el sulky a patadas. Bajaste la retención hace tres días y es como si nada, como si no hubieras hecho nada. Cambiemos de actitud porque, si no, va a cambiar el Gobierno y van a cambiar las políticas para el campo. Ya pasó”

Pidió apoyo a la gestión para no retroceder: “Me voy a encargar, voy a hacer lo imposible, aunque me cueste la vida, de que no vuelva a pasar, pero necesito la ayuda. El Gobierno, el ministro de Economía, los argentinos necesitan la ayuda de todos ustedes”.

El funcionario incluso bromeó con un pedido de aplausos a la audiencia Ricardo Pristupluk

Iraeta subrayó que este nuevo modelo no es solo discursivo, sino que “son hechos”, enumerando que “las retenciones se están bajando, los aranceles se van eliminando, no hay cupos, no hay prohibiciones”.

En un tramo final mucho más reflexivo, hizo una fuerte autocrítica sobre la histórica falta de comunicación del sector agropecuario, considerándolo una “deuda que hemos tenido toda la vida los productores agropecuarios” con la sociedad. Dijo que esto fue aprovechado por “la mala política” para “ordeñar sin dejarlo pastorear”.

“Como dicen los chicos míos, el campo durante muchísimos años fue el villano de una historia mal contada”, sentenció y cerró su presentación apelando al tradicional rol pujante del sector: “Estamos sacando a la Argentina prendidos al enganche de la agroindustria. Y ese tren del futuro, al cual el campo siempre estuvo dispuesto a subirse, eso también hay que decirlo, ese tren del futuro nos lleva a la próxima estación, y la próxima estación se va a llamar Argentina próspera”.