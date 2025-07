Lácteos Verónica en crisis: cheques rechazados, salarios impagos y la última carta de los trabajadores

Después de varios meses de incertidumbre por la situación financiera que atraviesa la santafecina Lácteos Verónica, trabajadores se reunieron con legisladores provinciales para tratar de encontrar una respuesta ante la falta de pagos de la firma. El encuentro lo llevaron adelante ayer en la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara baja local. La empresa genera 540 puestos de trabajo entre sus tres plantas procesadoras y distribuidores, y atraviesa momentos críticos.

Desde finales del año pasado, la deuda de la firma viene en aumento: según se desprende de la central de deudores del sistema financiero del Banco Central (BCRA), hasta la fecha acumula 1208 cheques rechazados por más de 4000 millones de pesos. A principios de marzo pasado, cuando se dio a conocer su situación financiera, su deuda ascendía a $461.742.259,83, de más de 100 cheques rechazados. No obstante, también tenía otros compromisos como cargas sociales y prepaga que no estaba cumpliendo.

“En la comisión de Asuntos Laborales de Santa Fe recibimos a la delegación de trabajadores de Lácteos Verónica, que están en conflicto desde hace meses por pagos atrasados ​​de sus sueldos y, además, denuncian un abandono dirigencial de la empresa. Son 700 puestos de trabajo en riesgo. Nos solidarizamos y nos comprometimos a defender a las y los trabajadores y encontrar una salida a este conflicto”, dijo en sus redes el legislador santafesino Joaquín Blanco, presidente del Bloque Socialista.

Trabajadores de Lácteos Verónica se reunieron ayer con legisladores provinciales Red Social X

Vale recordar que, en 2019 y sin parar la producción, la firma había pedido ingresar a un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC). La láctea Verónica Saciafei, pertenece a la familia Espiñeira. Elabora quesos, leche, manteca, dulces y otros productos lácteos, que destina tanto al mercado interno como externo.

Según indicaron a LA NACION de fuentes del gremio lácteo al tanto del problema, Lácteos Verónica “no enfrenta problemas estructurales ni financieros de gravedad”. Se trata de una empresa con bajo nivel de endeudamiento, sin signos de crisis económica: su pasivo equivale a menos de dos meses de facturación y mantiene una calificación bancaria “Situación 1”, es decir, sin cheques rechazados de relevancia ni señales de morosidad, de acuerdo con el gremio.

Las fuentes consultadas descartaron un escenario de colapso operativo. Lo que sí existe — y es el foco de preocupación sindical — es un conflicto familiar interno entre herederos, que generó tensiones en la conducción, dijeron. Desde Atilra, el sindicato que representa a los trabajadores lácteos, se mantienen en estado de alerta, al considerar que el conflicto afecta directamente la estabilidad laboral.

En el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe aclararon a LA NACION que desde esa cartera se estuvo trabajando mucho antes que trascendiera el problema de la firma. No obstante, señalaron que la empresa no consiguió financiamiento. Indicaron que, en febrero último, el ministro Gustavo Puccini, gestionó y puso herramientas a disposición de la firma para generar vínculos para que puedan encontrar una salida, sin embargo, estas gestiones no prosperaron.

Lácteos Verónica tiene tres plantas en la provincia de Santa Fe Archivo

Aclararon que monitorean la situación, sobre todo por las tres plantas que tienen en el interior de esta provincia: Lehmann, Suardi y Totoras. En mayo pasado se conoció que los sueldos de abril pasado se pagaban en cuotas y de forma parcial.

En el Ministerio provincial señalaron, en tanto, que impulsan activamente líneas de financiamiento destinadas a promover la reconversión productiva y la inversión en capital de trabajo. Hasta el momento, ya se han gestionado más de $140.000 millones en créditos con tasa subsidiada para el sector privado.

De acuerdo con fuentes del mercado lácteo, en rigor, la situación que atraviesa la firma está vinculada con el negocio, dado que tienen una carga laboral muy alta en una empresa que perdió mucha producción.