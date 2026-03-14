Las cultoras de la tradición gaucha que mantuvieron viva la memoria

El domingo pasado celebramos el “Día de la Mujer” y esta columna no podía dejar de evocarlas, como lo ha hecho reiteradamente a través de algunas emblemáticas de nuestra historia. Pero este año seguramente los lectores y el “gauchaje” se sentirán felices con la evocación de estas que bien merecen los versos que honran a doña María Ríos “mujeres de esa laya no creo que haya otra mejor”, y que nos dejaron de acompañar en los últimos tiempos.

Mónica Uriburu de Lernoud, especialista en tejido y bordado tradicional. Coleccionista, estudiosa de ponchos y mantas, reunió una buena cantidad de piezas de distintas manifacturas y procedencias. A ello se agrega su espíritu didáctico en las exposiciones que organizaba, como muchas veces lo hizo y también actuó como jurado en varias de las Exposiciones Internacionales de Ganadería, Agricultura e Industria en las instalaciones de la Sociedad Rural Argentina.

Su vasta actividad salía de los límites de la ciudad de Buenos Aires y rumbeaba hacia las capitales provinciales o al más humilde pueblo del interior, con una modestia ejemplar, diría que iba en alpargatas y entraba en punta de pies. Colaboró junto a la recordada Ruth Corcuera y a su marido Mario Corcuera Ibáñez, director del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco en una muestra en 1999 y escribió un interesante trabajo sobre “El tejido hoy” en el catálogo. Una de sus últimos y grandes trabajos fue en “Similitudes y contrastes” en Salta donde se exhibieron 18 de las 587 mantas que Pablo Firpo Peña atesoraba en su vasta colección que, luego de su fallecimiento, quedó a cargo de Uriburu de Lernoud, a quien se le encomendó la misión de darlas a conocer como una forma de valorar el trabajo de artesanos que desarrollan la actividad textil tradicional a lo largo y ancho del país. Alejado por razones físicas los últimos años, dejó un valioso archivo que según nos comentó con la palabra emocionada su nieta Pilar Lernoud la familia piensa preservar.

Olga Fernández Latour de Botas, es un nombre íntimamente ligado al Rincón Gaucho, en el que colaboró en los primeros años, fue jurado de los concursos que organizaba y siempre amable comentarista de las notas. En lo personal la conocí siendo un adolescente, ella era profesora de la Escuela Nacional de Danzas, y escuché una conferencia magistral sobre el gaucho y el Martín Fierro, que terminaba con un recital del famoso conjunto de los hermanos Abrodos. Pero la sorpresa fue cuando ella tomó la iniciativa y salieron alguno de ellos y otros virtuosos a bailar zambas, cuecas y chacareras.

Bailes folklóricos en el museo Yuyari Huasi, de La Rioja

Mereció con justicia el reconocimiento de las Academias Nacionales de Historia y de Letras, y de las Academias Sanmartiniana y Browniana. Rescató cientos de obras que se habrían perdido, siguiendo los pasos de sus maestros, Juan Alfonso Carrizo, Augusto Raúl Cortazar, Bruno Jacovella y Julián Cáceres Freyre. Docente de vasta cultura, no dejaba de poner en algunos momentos una copla festiva de su autoría en clases o magistrales conferencias, como en los libros artículos y cientos de trabajos que publicó, siempre con infinita generosidad formando una para usar una palabra que le habría agradado una “tropilla” de discípulos. Su fe religiosa, se vio coronada con su tesis doctoral sobre la devoción mariana en el folklore argentino.

Las estancias que descubría Yuyú Guzmán

Nedi Beatriz Guzmán Chatelain, conocida por el seudónimo de Yuyú Guzmán fue una pionera de la difusión del patrimonio arquitectónico rural a través de su programa de televisión “El país de las Estancias”. Para ello recorrió el país, consultó archivos y bibliotecas, alternó con los propietarios de establecimientos de nombradía y de otros lugares más sencillos de trabajo, sin dejar de exaltar la labor de los olvidados hombres de campo que contribuyeron a la riqueza del país, como peones, reseros, capataces o esquiladores.

Fruto de tantos años de trabajo e investigación fueron los libros que desde 1976 con “Estancias de Azul”, para proseguir con una decena de títulos más dedicados a las del pago de la Magdalena; de Tandil, en dos tomos, las de la Patagonia, la estancia rioplatense y “El país de las estancias” como era el título de su programa”.

Las tres llegaron a vivir largos años, fueron longevas y si como decían los antiguos la ancianidad es un premio, a ellas les fue concedido con largueza, y fueron cada una en lo suyo guardianas de la memoria colectiva, que preservamos semanalmente en estas páginas, trasmitiendo historia, valores y tradiciones esenciales a nuestro ser nacional.