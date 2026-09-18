“Las posiciones siguen alejadas”: continúa la grieta en el Mercosur por una cuota clave para la carne vacuna

La distribución entre la Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay de la nueva cuota de 99.000 toneladas de carne vacuna que el Mercosur obtuvo para exportar a la Unión Europea (UE) con arancel preferencial sigue sin acuerdo. La discusión, que lleva meses dentro del bloque, continuó ayer en Montevideo, donde representantes de la cadena cárnica de estos países se reunieron para intentar acercar posiciones. Al no haber acuerdo, resolvieron seguir negociando.

En la asamblea del Foro Mercosur de la Carne (FMC), realizada en el marco de la Rural del Prado 2026, las organizaciones privadas de los cuatro países ratificaron su compromiso de buscar una alternativa para distribuir el contingente y acordaron avanzar con una agenda de trabajo. Tras el encuentro, remarcaron como un punto central que “los certificados emitidos por cada uno de los países sean compartidos en forma transparente y en un marco institucional”.

“No hubo acuerdo y los cancilleres dieron un plazo para alcanzar uno. Pero las posiciones siguen alejadas. Seguimos con las conversaciones”, confió a LA NACION una fuente oficial al describir el estado de las negociaciones. La referencia es a la discusión que también mantienen los gobiernos del bloque para establecer un mecanismo definitivo de administración de los cupos comerciales acordados con Europa.

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay todavía no acuerdan cómo repartir 99.000 toneladas para Europa LUIS ROBAYO - AFP

A comienzos de septiembre, los cancilleres del Mercosur ya habían analizado el reparto de las cuotas sin alcanzar un consenso y habían instruido a los equipos técnicos a continuar las negociaciones. En esa oportunidad se planteó volver a abordar políticamente el asunto dentro de un plazo de 60 días.

A partir de esto, el sector privado comenzó a profundizar su propia discusión para elaborar una alternativa que pueda contemplar las diferencias entre los cuatro países. Cabe recordar que la UE otorgó al Mercosur una cuota conjunta de 99.000 toneladas de carne bovina, pero no estableció cuánto le corresponde a cada socio: es el propio bloque sudamericano el que debe definir la distribución interna. Un documento de la Cancillería argentina señala expresamente que esos volúmenes deberán distribuirse entre los Estados parte y que el Mercosur será el encargado de certificar los embarques.

El contingente tiene un arancel intracuota del 7,5% y llegará gradualmente a las 99.000 toneladas. De ese total, el 55% corresponde a carne fresca o refrigerada y el 45% a carne congelada. Para 2026, por tratarse de un período parcial de aplicación del acuerdo, se habilitaron 11.000 toneladas; luego el volumen aumenta progresivamente hasta alcanzar el total en 2031.

El Foro Mercosur de la Carne reunió en Montevideo a representantes de los cuatro países, pero las posiciones siguen distantes

En rigor, la falta de un marco orientativo definitivo llevó a que, de manera transitoria, el contingente se administre bajo un sistema de “primero llegado, primero servido” —conocido como first come, first served—, por el cual el beneficio se utiliza a medida que se presentan y certifican las operaciones hasta agotar el volumen disponible.

El FMC recordó en el comunicado la necesidad de dar mayor transparencia a esa administración. “Las entidades de los cuatro países fijaron una agenda de trabajo considerando clave el rol de los privados en la formulación de una alternativa que contemple la situación de los distintos países”, indicó la declaración firmada por organizaciones de la Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. El Foro agregó que continuará el diálogo con el objetivo de alcanzar un acuerdo definitivo.

“Desde el FMC reafirmamos nuestro compromiso con la producción e industrialización, y continuamos a disposición para profundizar el diálogo con el fin de alcanzar definitivamente un acuerdo”, mencionaron. Y, además, señalaron “el firme compromiso del FMC en la búsqueda de una alternativa para lograr la distribución de la cuota asignada por la UE”.

El FMC reúne a entidades vinculadas con la producción y la industria frigorífica de los cuatro socios. En la declaración de Montevideo participaron, entre otras, Confederaciones Rurales Argentina (CRA), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y el Consorcio ABC por la Argentina; ABIEC, CNA y la Sociedad Rural Brasileña por Brasil; la Asociación Rural del Paraguay y la Cámara Paraguaya de Carnes; y distintas organizaciones rurales e industriales de Uruguay.

Martín Rapetti, dirigente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), quedó al frente de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM)

Cabe recordar que desde el 3 de septiembre la UE suspendió las importaciones brasileñas al considerar que el país no había presentado garantías suficientes sobre el cumplimiento de las normas comunitarias relacionadas con el uso de antimicrobianos en la producción animal. Bruselas aclaró que los envíos podrán reanudarse una vez que Brasil demuestre que cumple con las exigencias. Hasta esa suspensión, Brasil era el principal proveedor del Mercosur al mercado europeo: en 2025 había enviado 107.434 toneladas de carne vacuna a la UE, frente a 62.500 toneladas de la Argentina, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Por último, se conoció que la reunión en Montevideo también dejó un cambio en la conducción de dos ámbitos privados que participan de estas discusiones. Mario Ravettino, presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), asumió la presidencia del Foro Mercosur de la Carne, mientras Martín Rapetti, dirigente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), quedó al frente de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM).