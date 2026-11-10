León XIV: el contundente elogio del Papa a la innovación agrícola argentina y el trabajo en la tierra

El papa León XIV destacó los aportes argentinos a la innovación agrícola y el esfuerzo de quienes trabajan la tierra. Fue durante el encuentro con empresarios que se realizó este lunes en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Buenos Aires. En el marco de su visita al país, el pontífice reivindicó ante trabajadores, empresarios, sindicalistas, referentes de movimientos populares y académicos las “largas jornadas que se invierten para poder arar, cultivar y cosechar un campo”. En ese mismo discurso, llamó a los sindicatos a defender las condiciones laborales dignas y a tender puentes hacia quienes quedaron fuera del empleo formal.

“Es innegable el ingenio con el que este pueblo se ha aplicado al trabajo y ha sabido contribuir al bien común y a desarrollar innovaciones útiles para la sociedad”, afirmó. Para ilustrarlo, mencionó tres ámbitos. “Por solo mencionar algunos ejemplos, podemos pensar en áreas como la astronomía, el mundo agrícola y la ciencia médica, donde las aportaciones de algunos argentinos han logrado avances significativos”.

Junto con esos avances, León XIV puso el acento en el esfuerzo de las tareas cotidianas. “Pensemos también en el trabajo discreto y sacrificado que suponen las tareas del hogar, las horas gratuitas que se ofrecen para dar el mate cocido a los chicos en los barrios, o las largas jornadas que se invierten para poder arar, cultivar y cosechar un campo”, dijo.

A partir de esos ejemplos, sostuvo que el Estado y las grandes empresas deben respaldar la capacidad de organización local. “Ni el Estado ni las grandes corporaciones deben absorber las iniciativas y capacidades de las comunidades locales y de las agrupaciones intermedias, sino más bien apoyarlas y potenciarlas”, señaló. En ese tramo incluyó a los campesinos junto con los cartoneros y los artesanos al referirse a la economía popular. “Ellos no esperan pasivamente la asistencia del Estado; se organizan desde abajo para construir soluciones comunitarias”, afirmó. También retomó la demanda de “tierra, techo y trabajo”, que Francisco había señalado como una exigencia de justicia social.

El Papa León XIV la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA) a un encuentro con el mundo del trabajo, sindicalistas, empresarios y movimientos sociales, en Puerto Madero Imagen de TV

Al dirigirse a los sindicatos y a las agrupaciones de trabajadores, el Papa les pidió una intervención más directa para que “se respeten las condiciones dignas de los trabajadores”. También les reclamó que amplíen su alcance. “El sindicalismo debe mirar permanentemente a las periferias existenciales, integrando y tendiendo puentes hacia los trabajadores precarizados, informales y excluidos del sistema formal”, expresó.

El pontífice vinculó ese planteo con las consecuencias del desempleo. “Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad”, sostuvo. Agregó que perder el trabajo también limita la posibilidad de aportar a la sociedad y expone a las personas a la exclusión.

Ante los empresarios, reconoció el riesgo patrimonial que asumen al invertir y crear puestos de trabajo. “La vocación empresarial es una noble tarea si se orienta por el principio de la función social de la propiedad y del capital”, sostuvo. Les pidió que sus inversiones prioricen “la sostenibilidad ambiental y la dignificación laboral” y que el éxito financiero se mida en función del bien común.

El papa León XIV: "Si bien la Iglesia reconoce y defiende el derecho a la propiedad privada, este derecho está siempre gravado por una hipoteca social" Vatican Media

En otro pasaje, León XIV se refirió a la propiedad privada a partir del mandato bíblico de cultivar y cuidar la tierra. “Si bien la Iglesia reconoce y defiende el derecho a la propiedad privada, este derecho está siempre gravado por una hipoteca social: la tierra y sus frutos han sido dados por Dios para el sustento de toda la humanidad”, afirmó.

También vinculó el trabajo con el uso responsable de los recursos naturales. Al retomar la perspectiva de la ecología integral de Francisco, sostuvo que “el desarrollo técnico debe armonizarse con el respeto a los ritmos de la naturaleza y a los límites de los distintos ecosistemas”. Hacia el final, volvió sobre la dimensión territorial de su mensaje. “Reconocer el rostro del sufriente en las periferias urbanas y rurales es la clave del amor político que propone Fratelli tutti [encíclica del Papa Francisco]“, dijo.