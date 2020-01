La oleaginosa tuvo un alza de 0,83 dólares por tonelada y se ajustó en US$342,73 Fuente: Archivo

7 de enero de 2020

Tras las fuertes bajas del viernes pasado, por el aumento de la tensión política en Medio Oriente por la muerte de un general iraní debido a un ataque aéreo de EE.UU., los futuros de la soja mostraron una leve suba ayer en el mercado de Chicago.

Según los especialistas, el anuncio de que Estados Unidos y China firmen la próxima semana la primera parte de un acuerdo comercial que comenzaría a frenar la escalada de retaliaciones le dio sostén a las cotizaciones de la oleaginosa. Se espera que una delegación de funcionarios chinos del área comercial viaje a Washington el lunes próximo para firmar lo que se denomina "la fase uno" del acuerdo.

Así, el cierre de la soja para la posición enero fue de 342,73 dólares, con un incremento de US$0,83 respecto del viernes pasado. La posición marzo, en tanto, tuvo una suba de US$1,19 por tonelada en comparación con la anterior jornada de operaciones y presentó un ajuste de US$347,14.

En el mercado local, la Bolsa de Comercio de Rosario registró un leve aumento de las operaciones en el recinto. En las últimas semanas las ofertas de los compradores no satisfacían los requerimientos de los vendedores y el mercado tenía un movimiento limitado. "Los volúmenes de mercadería comercializados se mantuvieron bajos en líneas generales, aunque se presenció un mayor interés en escuchar ofertas por parte de los compradores", dijo la BCR en un informe. No obstante, no hubo valores abiertos en el recinto de operaciones.

En tanto, las cotizaciones del Matba-Rofex tuvieron una recuperación de tres dólares por tonelada respecto del cierre anterior. La oleaginosa tuvo un ajuste de US$262,50.

El maíz, en tanto, tuvo una leve baja en comparación con el viernes pasado por ventas técnicas y a la espera del informe sobre oferta y demanda del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, en sus siglas en inglés). Los operadores están expectantes sobre las cifras que dará a conocer el organismo el viernes próximo. "El mercado se encuentra expectante sobre el informe del USDA con el objeto de tener más indicaciones sobre el tamaño de la cosecha de maíz del año pasado, retrasado por el clima frío y húmedo, así como las proyecciones de la oferta y la demanda mundial de granos", indicó la corredora Granar en un informe.

En Chicago, el cereal cerró una baja de 0,69 dólares por tonelada respecto del viernes pasado. Así, la posición marzo se ajustó en US$151,47 por tonelada. La posición mayo, en tanto, se ajustó en US$154,13, con una suba de US$0,59.

Un dato que comienza a ser seguido con interés es la evolución del cultivo en Brasil. En el estado de Rio Grande do Sul, el tercer productor de granos del país, probablemente la producción caería un 20% frente a las estimaciones iniciales debido a una grave sequía, informó la corredora INTL FCStone.

Según Reuters, la firma redujo su estimación para la producción de maíz del estado a 4,8 millones de toneladas desde las seis millones de toneladas que había previsto.

Por el daño en el sur, la producción de maíz de Brasil en la primera cosecha (de verano) caerá un 3,4% frente a los pronósticos iniciales de 25,75 millones de toneladas, dijo FCStone.

En el mercado local, en tanto, la BCR informó que "por maíz condición contractual, el valor abierto de compra se situó en los US$140/t, mismo valor que en las jornadas previas". Y añadió que "en relación al maíz de la campaña 2019/20, el precio ofrecido para la compra del cereal con descarga entre marzo y mayo fue de US$135/t".

Por otra parte, el trigo cerró con leves bajas debido a ventas técnicas. En Chicago, la posición marzo cerró en US$202,09, con una baja de US$1,65 por tonelada respecto del viernes pasado. En el Matba-Rofex cerró en US$188,10, con una baja de US$2,40.