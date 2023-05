Lluvias: un nuevo fenómeno podría generar un radical cambio en la principal zona agrícola

escuchar

La ventana de siembra del trigo ya está abierta. Sin embargo, hay poca actividad de las sembradoras en los lotes. Los productores esperan una mejora en las condiciones de humedad en el perfil del suelo debido a la falta de condiciones para implantar el cereal. Después de las lluvias del fin de semana, los especialistas indicaron a este medio que en gran parte de la región agrícola núcleo, excepto en el oeste, hubo una mejora en el horizonte superficial, pero advirtieron que en profundidad el agua útil sigue siendo deficitaria. En este contexto, hay esperanzas de un cambio en el escenario, ya que los pronósticos señalan un evento de precipitaciones entre este miércoles y el jueves que podría dejar entre 15 y 50 mm, o incluso más, en la zona más afectada por la sequía.

“Mayo puede despedirse con lluvias muy importantes en gran parte de la región núcleo, abarcando aproximadamente el 60% al 70% de la región pampeana. Esto incluiría a Buenos Aires, el sur y centro de Santa Fe, e incluso existe la posibilidad de que las lluvias alcancen el sur y centro de Córdoba”, señala un informe publicado hoy por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). De esta manera, la entidad estima que “el escenario triguero puede cambiar en gran parte de la región núcleo y la región pampeana”.

A principios de mes, la entidad había advertido que la zona agrícola núcleo, que comprende el norte de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y el sudeste de Córdoba, enfrentaba la sequía más severa de los últimos 15 años. Por esta razón, alertó sobre una baja del 50% en la siembra en esa zona, a 650.000 hectáreas.

El mapa de precipitaciones esperadas para los próximos días

“Solo un cambio en el escenario pluvial podría dar un giro en las decisiones de siembra y sumar más hectáreas de trigo en la región. Eso parece ser lo que está pasando: las lluvias del fin de semana sumaron entre 30 y 40 mm en el NE [nordeste] bonaerense y hay importantes lluvias pronosticadas para miércoles y jueves próximos”, comentó la organización.

En línea con la BCR, Pablo Mercuri, director del Centro de Investigación de Recursos Naturales del INTA, resaltó que existen perspectivas de precipitaciones, especialmente para los días miércoles, jueves y viernes de esta semana en la zona núcleo, norte de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. “De confirmarse y ser de buen volumen, estas lluvias podrían recomponer los perfiles de humedad en estas zonas. Sin embargo, se espera menos precipitación en el oeste, donde todavía hay déficit”, dijo.

El año pasado por la sequía quedaron lotes sin sembrar en la zona núcleo Ricardo Pristupluk - LA NACION

“Es importante considerar el análisis de cómo han sido estas lluvias y cómo se recuperan los perfiles de humedad para tomar la decisión de sembrar trigo, ya que aún existe un nivel de riesgo si no hay suficiente agua en profundidad en el perfil”, agregó.

Sobre las últimas precipitaciones detalló: “Fueron muy beneficiosas, especialmente en sectores que aún sufrían déficit de agua en el suelo, como en el nordeste de la provincia de Buenos Aires, con registros de entre 30 y 50 milímetros en algunas áreas de la zona núcleo y varios sectores de Entre Ríos y Santa Fe”. Si bien permitieron “una recuperación significativa del horizonte superficial”, aclaró que “el perfil sigue siendo deficitario”.

Según los datos aportados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), algunas de las lluvias registradas fueron: Bolívar, 40 mm; Junín, 39 mm; Pehuajó, 29 mm; Venado Tuerto, 25 mm; General Pico, 23 mm; Marcos Juárez, 22 mm; Laboulaye, 23 mm.

En tanto, en sectores de La Pampa, el oeste de Buenos Aires y Córdoba las lluvias fueron insuficientes. “Allí se reportaron precipitaciones de entre 5 y 16 milímetros, lo cual solo alcanza para el horizonte superficial. Aún persiste la falta de agua en el perfil para la siembra de trigo, ya que si bien hay humedad en el horizonte superficial, no la hay en profundidad”, dijo Mercuri.

La situación es distinta en el sur bonaerense, que venía con mejores condiciones. “Durante el pasado fin de semana, se registraron lluvias abundantes en el centro sur y sudeste de la provincia de Buenos Aires, con acumulados que superaron los 50 milímetros. En algunos puntos, incluso se alcanzaron cifras de 70 y 80 milímetros. Estas precipitaciones fueron realmente significativas”, expresó el especialista Leonardo De Benedictis.

En persona

Gerardo Reverberi, productor de Colón (Buenos Aires), detalló que en su campo llovió 20 milímetros. “No es mucha lluvia, pero al menos mejora la humedad superficial. El problema está a partir de los 20 centímetros, porque debajo la tierra está seca. Nuestra idea es intentar sembrar trigo de ciclo corto. Sembrarlo en junio y arriesgar a que septiembre y octubre sean lluviosos para completar el perfil”, contó.

Por otro lado, agregó que están “con mucho miedo y muchos problemas acumulados” debido a los efectos de la sequía. “Nos encontramos sin disponibilidad de dinero. No hay créditos bancarios. En nuestro caso, que tenemos un criadero de cerdos y vacas, los precios se han quedado rezagados en comparación con la inflación”, afirmó.

En tanto, Nicolás Milatich, productor agropecuario de Arequito, Santa Fe, explicó que en la zona “la situación es muy complicada”. En abril solo llovió 10 milímetros y en mayo 40 milímetros. Además, el acumulado de los primeros cuatro meses es de aproximadamente 230 milímetros. “Si sumamos lo que no llovió en los últimos tres años, son 900 milímetros. Esa es la cantidad de agua que falta en el perfil, por lo que sembrar trigo es muy arriesgado, ya que si las lluvias se detienen, el cultivo comenzaría a sufrir por la falta de agua”, explicó.

Por esta razón, el productor indicó que no va a sembrar trigo. “En los 40 años que llevo haciendo siembra directa, es la segunda vez que rompo con la rotación y no siembro trigo. La anterior fue en 2008. Lo digo con mucho dolor, pero no estoy en condiciones debido a la falta de humedad y financiamiento. Además, hay incertidumbre política”, agregó.

Por su parte, Martín Sánchez, productor de Monte Buey, Córdoba, contó que en la zona hubo pocas precipitaciones, entre 5 y 10 milímetros. “No podemos sembrar trigo. Solo algunos pocos lotes con más agua en el perfil para no dejar la siembra en cero. Necesitaríamos alrededor de 70-80 milímetros de lluvia para poder activar más lotes de trigo”, señaló.

“La situación es bastante crítica en términos financieros debido a la muy mala cosecha de granos gruesos. Esto nos hace ser muy conservadores en el planteo de la nueva campaña, es necesario no cometer errores en el próximo intento”, indicó.