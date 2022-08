Los empresarios aguardan que la expectativa que generó Sergio Massa se concrete en sus medidas

ROSARIO.- Mientras se aguarda la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía, Producción y Agricultura, el empresariado agroindustrial tiene buenas expectativas por el giro que tomó el Gobierno en los últimos días.

“En términos generales, por lo menos si uno se se guía por los indicadores macroeconómicos, parecería ser que el mercado, como dicen, ha tomado unas primeras señales positivas respecto del nombramiento como ministro de Massa. Somos empresarios y vemos siempre el vaso medio lleno”, dijo Roberto Murchison, presidente de IDEA y presidente de Grupo Murchison, durante el evento Experiencia IDEA Agroindustria, realizado en Rosario.

“Va a ser muy importante, de alguna forma, confirmar esas expectativas con las medidas que estén mañana y, tal vez más importante, será la ejecución de esas medidas en los próximos meses”, aseguró.

Para el sector agroindustrial es fundamental el tema de la credibilidad como uno de los pilares para la inversión y la generación de empleo. Sin embargo, Murchison dijo que “el problema de la credibilidad no es un tema de ahora, sino que la Argentina lo viene arrastrando de hace mucho tiempo”.

En coincidencia, Daniel González, director ejecutivo de IDEA, indicó que la cuestión de la credibilidad “no es solo de ahora, sino de muchas décadas”.

“Uno de los ejes para que haya inversión es estabilidad en las reglas de juego, que hace a la credibilidad. Nosotros sentimos que no hay inversión de largo plazo posible si las reglas de juego viven cambiando. Si tratamos de salir de la coyuntura, de la crítica fácil al Gobierno de turno y miramos para atrás muchas décadas, este es un problema estructural de la Argentina”, expresó.

Perspectivas

Enrique Humanes, director de IDEA, presidente de IDEA Centro y vicepresidente de Operaciones y Director de Trafigura SA, destacó que, “a pesar de la situación de coyuntura, que siempre afecta, esta industria en particular creció a pesar de todo”.

“Con inversiones genuinas, creció y generando un cambio estructural en el país; significa entonces que algo estamos haciendo en la Argentina”, afirmó.

En Rosario, en Experiencia IDEA Agroindustria se puso foco en el potencial del sector

Para Humanes, el diálogo entre el Gobierno y el sector privado es imprescindible. En tanto, destacó que, sin bien no fue “un boom y aunque es muy incipiente, el dólar soja [por la medida anunciada la semana pasada por el Gobierno para incentivar la venta por parte de los productores] va en el camino de zafar de la coyuntura, peor es nada”.

En este sentido, Murchison opinó: “Lo que se buscó fue crear condiciones, generar incentivos y no tratar de obligar y controlar y eso como empresarios se ve muy positivamente”.

Por último, hablaron del lema del evento, “Ceder para crecer”. Para González, es un título que tiene que ver con tener un diálogo abierto con el Gobierno.

“Ceder no es para nosotros capitular, este ceder es sumar. Creemos que el país está en una situación donde todos tenemos que contribuir. No creemos en el empresario que solamente levanta la mano para pedir o para quejarse, creemos en un empresario que propone, que es recontra propositivo, que siempre está buscando invertir, aunque no haya argumentos para hacerlo”, cerró.