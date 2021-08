Los teros alertaron un robo y una familia persiguió a los tiros a los delincuentes por el campo

SANTA FE.- Los delitos rurales no se frenan en esta provincia. El domingo pasado, un día después que tres delincuentes ingresaran a un tambo de Hipatia, en el centro de la provincia, y se llevaron $32.000 que pertenecían a una abuela de 92 años dejando herido a su hijo de 62, otras cinco personas entraron a un galpón de la familia Banchio, de San Vicente, departamento Castellanos, 103 kilómetros al oeste de esta capital, y se llevaron herramientas varias para actividades vinculadas con el agro por valor superior a un millón de pesos.

Pero el daño no fue mayor –intentaron llevarse tres motocicletas que abandonaron ante el arribo de los dueños del lugar- porque los propietarios tuvieron un apoyo impensado: un grupo de teros que se criaron en el lugar actuaron como custodios y alertaron a uno de los hijos del propietario del lugar que fue a dejar una camioneta. Eso ocasionó la fuga de los malvivientes, que fueron perseguidos por caminos de la zona hasta que lograron escapar.

Algo que tampoco habrán tenido en cuenta los asaltantes era que quien arribó al galpón, Agustín Banchio (22 años), se consagró campeón mundial de Tiro a la Hélice, en la categoría Junior, que se disputó en 2018 en Río IV (Córdoba).

Sin embargo, el joven se encargó de aclarar que no imaginó en ningún momento que debía aprovecharse de esa condición para frenar a los delincuentes. “Hicimos disparos (de escopeta) al aire -señaló que no fue él quien los hizo del grupo de familiares y amigos que persiguió a los delincuentes-, tratando de disuadir a los asaltantes, pero ellos no se amedrentaron y siguieron”, explicó a LA NACION el reconocido deportista especialista en disparos sobre un blanco móvil.

Los delincuentes rompieron el alambrado del predio del establecimiento

En su relato, indicó que “eran alrededor de las 20.55 (del domingo) cuando luego de completar mi rutina en un gimnasio fui al galpón de mi familia, a pocas cuadras de nuestra vivienda, en dirección este del ejido urbano a guardar la camioneta. Cuando llegué, escuché que los teros gritaban cada vez más fuerte como alertándonos que algo estaba sucediendo. Estaban robando porque vimos escapar a algunos. Además, en el exterior del galpón estaban motocicletas listas para ser cargadas en otro vehículo y otros elementos y herramientas que, posiblemente, deberían haber completado la faena delictiva de las horas previas”, señaló.

“Salimos a buscarlos, con el apoyo de familiares y amigos, vimos que escapaban y en el trayecto, con el propósito de amedrentarlos, disparamos al aire. Pero no pudimos alcanzarlos, se fugaron”, agregó Banchio, uno de los hijos del matrimonio propietario del establecimiento, Carlos (62) y Claudia (47). El hermano de Agustín se llama Santiago y tiene 19 años. La familia Banchio explota 650 hectáreas destinadas a la agricultura (soja, maíz y trigo).

Consultado sobre los perjuicios a la familia por el robo, expresó que sustrajeron dos motosierras, motoguadañas, taladros, moladoras, llaves de mano, un gato hidráulico, afiladoras de banco, un comprensor nuevo y una máquina soldadora. A ello deben agregarse otros daños, como alambrados cortados y otros que faltan relevar en el inmueble.

“Hoy estamos todos asustados después de lo que nos sucedió. Lamentablemente, en los últimos 20 días la situación de seguridad que teníamos en San Vicente se descontroló por la serie de robos. Acá nos conocemos todos, así que esto parece que viene de otro lado. Hicimos la denuncia en la comisaría de la ciudad. Hasta hoy solo hay sospechosos. Queremos que se haga justicia, que se investigue y se de con los culpables”, agregó Agustín.

“Para investigar hay varios elementos. Encontramos un atado de cigarrillos recién iniciado y bolso con herramientas, como destornilladores, pinzas para cortar alambres, llaves para accionar sobre las ruedas de automóviles. Los muchachos vinieron preparados. Llegamos a tiempo esa tarde-noche porque de lo contrario se hubiesen llevado todo lo que teníamos en el galpón”, concluyó.