Video: cuatro madres se pelearon en la puerta de un colegio en Venado Tuerto

Tres madres agredieron a otra en la puerta de la Escuela 584 “Raúl Alfonsín” de la localidad santafesina de Venado Tuerto y se encuentran imputadas por “lesiones leves dolosas”. La pelea empezó cuando una de las involucradas atacó a la denunciante, María, de 43 años.

El conflicto escaló con rapidez cuando otras dos personas, identificadas como María de los Ángeles, de 40 años, y Mariana, se sumaron a la golpiza. Hasta el momento se desconoce el motivo de la disputa. El nivel de violencia fue tal que el enfrentamiento comenzó en la vereda de la institución, se desplazó progresivamente hacia la calle y, más tarde, volvió a la vereda, sin que dejaran de golpearse en ningún momento.

La pelea entre las madres, captada en video

Según consignó el medio local Sur 24, algunos testigos intentaron detener la riña, incluso el esposo de la víctima se interpuso para separar a las mujeres, pero tuvo que pedir ayuda a los gritos y se necesitaron tres personas para poder frenar las agresiones.

Un joven que se encontraba en el lugar de los hechos filmó gran parte de la secuencia y compartió el video, que se viralizó rápidamente en redes sociales. Allí se escucha cómo este reaccionaba y comentaba sobre lo que ocurría. También llamó la atención una mujer que cargaba a un bebé en brazos observó la secuencia a pocos metros de donde ocurrían las agresiones.

Los efectivos policiales arribaron al lugar del incidente tras recibir el reporte del conflicto y constataron que la mujer identificada como María presentaba lesiones visibles en el rostro producto de los golpes.

En un primer momento, la víctima rechazó la asistencia médica que le ofrecieron los agentes, pero finalmente accedió a ser trasladada al hospital más cercano para que las pruebas físicas sean incorporadas al expediente judicial y se sumen a la causa.

Clima de violencia en Santa Fe

Este hecho ocurre en un marco provincial de gran alerta: el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe investiga 404 casos de amenaza en establecimientos educativos de la provincia. Hasta el momento, el organismo identificó a 73 autores de mensajes que advierten sobre “posibles ataques armados”.

Los informes oficiales arrojaron que el 95% de los responsables son menores de edad. Las autoridades advirtieron que estos actos “constituyen delitos graves y no bromas”, ya que cada operativo de seguridad derivado de estas alertas genera un costo de entre cinco y seis millones de pesos para el Estado.

La escuela donde un alumno ingresó armado a un colegio y disparó a sus compañeros en San Cristobal, Santa Fe

En el marco de una problemática extendida a nivel nacional, el gobierno de Santa Fe incrementó el monitoreo respecto a estos casos. Especialmente, la preocupación se elevó tras el episodio del 30 de marzo en San Cristóbal, cuando un alumno de 15 años atacó con una escopeta a sus compañeros en la Escuela Normal Mariano Moreno.