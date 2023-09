escuchar

La Federación Agraria Argentina (FAA) pidió que las medidas que tome el Gobierno no discrimen a los pequeños productores. La entidad solicitó que no se discrimine a los pequeños productores de la propuesta de cambio que busca modificar el mínimo no imponible en el impuesto a las Ganancias.

“Necesitamos que las medidas que se tomen incluyan y no discriminen a los pequeños y medianos productores”, indicaron a través de un comunicado. Luego de que se conociera el proyecto del gobierno nacional, que fue presentado esta semana por el ministro de Economía, Sergio Massa, para modificar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, por el que se excluye del pago de dicho tributo a muchos trabajadores, la entidad indicó que “se hagan las modificaciones adecuadas para que los pequeños y medianos productores que son autónomos y tienen ingresos muy por debajo del nuevo monto fijado, sean incluidos en la iniciativa”.

En el documento pidieron que “no se los discrimine”. “Desde hace mucho tiempo el mínimo no imponible de nuestro sector no se modifica; los productores agropecuarios nunca somos beneficiados. En muchos casos somos autónomos y tenemos ingresos muy bajos; por lo tanto, se da una situación muy injusta: nuestras ganancias están gravadas con el 35% de su utilidad y como el tope del mínimo no imponible es muy bajo, quedamos incluidos en el pago del impuesto, aun cuando son cifras qué están destinadas al consumo de la familia”, señalaron los federados.

Meses atrás dirigentes de Federación Agraria ingresaron a la Secretaría de Agricultura para presentar un petitorio

En campaña, y mientras el equipo del ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria impulsa una ley para hacer una modificación al Congreso, fuentes oficiales contaron que a partir de octubre próximo se implementará una suba del piso mínimo de ganancias a $1.770.000 para reducir el impacto de la devaluación del peso posPASO. Según las proyecciones que hacen en el Gobierno, mejoraría el ingreso neto de bolsillo entre 21% y 27%.

En el Gobierno afirmaron en las últimas horas que dejarán de pagar policías, médicos, maestros, jubilados y otras categorías. Actualmente, el piso mínimo para quedar exento es de $700.870.

“Al final de cuentas, siempre somos los que tenemos que aportar más o primero ante una crisis, porque es adonde la política recurre inmediatamente para engordar las arcas del Tesoro. Pero al momento de mejorar las condiciones en las que producimos, o quitarnos el pie de encima a través de la baja de impuestos, siempre somos los últimos de la fila, por lo que los beneficios nunca llegan. Les pedimos que hagan las modificaciones que correspondan y nos incorporen en los proyectos que presenten y apliquen, por el tiempo que duren”, concluyeron desde FAA.