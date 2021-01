Maíz: el campo se niega a que el Gobierno arme un fideicomiso

Dardo Chiesa, coordinador de la Mesa de Carnes dijo que no es factible armar un fideicomiso de maíz

Cuando todavía es intención del Gobierno armar un fideicomiso del maíz como el que existe en el girasol, el rechazo del sector agropecuario es unánime. En una reunión de ayer de la Mesa de Maíz, en la que participaron representantes de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Federación Agraria Argentina (FAA) , dejaron claro que "no van a avalar ningún mecanismo que signifique un subsidio de la producción hacia otro eslabón de la cadena, ni de ningún lado".

"Este tema no lo vemos factible porque en todos los casos lo paga el productor", dijo Dardo Chiesa, coordinador de la Mesa de Carnes, durante un encuentro virtual en el portal de Agroeducación, en el que también participaron el vicepresidente de CRA, Gabriel de Raedemaeker y el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina.

"Las autoridades nos consultaron una manera de generar un fondo anticíclico pero en la reunión de ayer no hubo consenso de avanzar en esto, no estamos convencidos. Una cosa es un fideicomiso de girasol que solo hay siete operadores donde uno concentra el 80% de la operatoria y otra cosa cosa es el maíz", agregó.

Para Chiesa, el tema del desacople esta en la grilla de este Gobierno. "Están hablando de desacople pero eso ya existe: retenciones, diferencial de tipo de cambio y otras cosas. El desacople viene de algún lado, o te lo sacan por fideicomiso o te lo sacan por retenciones pero te lo sacan. La diferencia es que por derechos de exportación la recaudación va al Gobierno y en el fideicomiso depende quien lo maneje, donde a veces se generan casillas de peaje que financian otras cosas", indicó.

"Todo esto genera inconsistencia y falta de transparencia. Me hace acordar al maiz de Guillermo Moreno (secretario de Comercio de Cristina Kirchner) que no queremos volver a vivir" remarcó.

En este sentido, de Raedemaeker coincidió que el desacople es una realidad desde hace mucho tiempo. "Desde el momento que pusieron los DEX hay desacople. El traslado de los beneficios a otros eslabones de la cadena es el trabajo que se viene. Es parte del relato del Gobierno decir que van por más desacoples". Por su parte, Pelegrina señaló que la Mesa de Enlace no propicia ninguna de esas medidas del Gobierno: "Son un disparate", dijo.

El dirigente de la carne, que había estado presente en la reunión con el Gobierno cuando se decidió dar marcha atrás al cepo de las exportaciones de maíz, dejó claro que no hubo negociaciones previas al anuncio con el Gobierno. "No hubo arreglo. No es cierta la comunicación que hizo el Gobierno que había negociado con el Consejo Agroindustrial (CAA)", indicó.

La carne, la otra mira del Gobierno

Por otra parte, recalcó que la cuestión de la carne es lo que viene para el Gobierno."No es la exportación de carne la que está produciendo el aumento de precios, sino un déficit estructural de hacienda en engorde, producido por el alto costo de la invernada, los valores del maíz y una seca muy pronunciada". Detalló que existe un 11% menos de ocupación en los corrales, donde hay una crisis de oferta, "es como cuando querés tomate fuera de estación, el tomate sube", dijo.

Tras las declaraciones del ministro de Agricultura, Luis Basterra sobre que quiere que llegue la carne vacuna a la mesa de los argentinos, Chiesa apuntó que el Gobierno debe recordar lo que hicieron en su gestión anterior cuando se perdió 12 millones de cabezas de ganado.

"No transitemos el mismo camino. En los tres cortes de carne a precios muy bajos acordados con el Gobierno para Navidad, los frigoríficos de exportación hicieron un esfuerzo enorme. Ahora se pide que se repita con más cortes pero los números no dan", puntualizó.

Y describió que la Unión Europea (EU) está comprando carne de cuota Hilton para congelar a US$7500 y "no porque necesiten y en China se está con un 30/40% menos de precio que en marzo 2019".

Por último, el dirigente, sostuvo que el paro fue efectivo porque las entidades se plantaron "pero no se ganó la guerra solo se ganó una escaramuza". "Es una batalla esto recién empieza por eso debemos estar más unidos que nunca con estrategias y salvaguardar la Mesa de Enlace, que es la representación genuina". concluyó.

