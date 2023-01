Malestar de entidades rurales con la Mesa de Enlace por la reunión con Massa

escuchar

Entidades rurales de primer y segundo grado expresaron su malestar por la reunión de los dirigentes de la Mesa de Enlace con el ministro de Economía, Sergio Massa, y otros funcionarios de organismos del Estado para evaluar medidas económicas para enfrentar los daños por la sequía.

“Le pedimos a nuestros dirigentes nacionales que ante tantas urgencias no se reúnan con el ministro Sergio Massa si no hay anuncios ciertos que apunten a la eliminación de retenciones para la carne, la leche y las economías regionales como primer paso”, manifestó de la Confederación de Asociaciones Rurales de la tercera zona (Cartez), que integran más de 25 entidades, horas antes del encuentro. Esta agrupación está formada por sociedades rurales de Córdoba y San Luis e integra Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). No obstante, el presidente de CRA, Jorge Chemes, participa de la reunión.

Además, indicaron que “en un marco de crisis profunda de todos los eslabones de la ganadería, es imperiosa la liberación de una vez por todas de los cupos y trabas para exportar carne vacuna”.

Las más de 28 sociedades y asociaciones rurales integran la Cartez describieron la situación y alertaron sobre las consecuencias económicas que habrá por “el estado alarman” de sequía en todo el país. “A esta altura ya no hay dudas de que el ingreso de divisas al país va a estar seriamente afectado, complicando la situación financiera no solamente de los productores”, indicaron.

Por otro lado, remarcaron que “todas las localidades del interior verán afectada su economía con mucho menos movimiento del transporte de cargas, en los paradores, las estaciones de servicio, la venta de neumáticos y repuestos, farmacias y supermercados, entre otros muchos rubros que indirectamente forman parte de la rueda del interior productivo”

Por todas esas razones las sociedades rurales firmantes del documento les pidieron a los dirigentes nacionales que “no se sigan prestando a reuniones que sólo avalan políticas que la experiencia y la racionalidad mostraron de forma reiterada y contundente que sólo conducen al fracaso”.

“Llevamos tres años chocando con la misma piedra, cada vez con más inflación y más pobreza”, agregaron y concluyeron: “No queremos subsidios, queremos libre comercio como dice nuestra constitución nacional”

Firman el documento las Sociedades Rurales de Río Cuarto, Jesús María, de Bell Ville, San Francisco, de Pueblo Torres, del Oeste de Córdoba, Río Quinto, Adelia María, Monte Buey, Villa María, Leones, Cruz del Eje, Laboulaye, del Valle del Conlara, del Rosario, de Canals, Oliva Sociedad Rural Ganadería del Norte, de Hernando, Pampa de Pocho, Pozo del Molle, Catamarca, Pueblo Italiano.

También participan la Asociación Rural de General Cabrera Asociación de Fto, la Rural de Pueblo Torres, la Asociación de Productores La Carlota, Asociación de Productores Rurale, APRO Viamonte

En tanto, sociedades rurales del norte de la provincia de Buenos Aires también emitieron un comunicado para manifestar su rechazo de la reunión. “Repudiamos la reiteración de este tipo de actos circenses que ya no son tolerados por nuestra sociedad”, indicaron.

“Los informes publicados por INTA son contundentes y concluyentes como para seguir haciendo política con una crisis que requiere de acciones concretas, sin shows”, expresaron.

“Los artilugios propagandistas y el cotillón barato no pueden someter a la ME a nuevas parodias, provocadoras e innecesarias. Es tiempo tomar decisiones y de que se hagan cargo de sus responsabilidades”, dijeron.

Firmaron el documento la Sociedad Rural de San Pedro, Sociedad Rural de Pergamino, Sociedad Rural de Rojas, Asociación Regional de Productores de Areco, Asociación de Productores Agropecuarios de Capitán Sarmiento, Asociación de Productores Agropecuarios de Salto, Sociedad Rural de Colón y la Asociación de Productores Rurales de Arrecifes.

LA NACION