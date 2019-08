Malezas. Las propuestas de las empresas para el control

Se debe tratar de tener lotes limpios

La dificultad para controlar las malezas ha aumentado notablemente en los últimos años. La resistencia al glifosato y a distintos herbicidas ALS que han desarrollado especies como el yuyo colorado, la rama negra y las gramíneas anuales, entre otras, obligó a la industria a buscar nuevas familias químicas, combinar principios activos y plantear estrategias más integrales para atacar el problema actual, pero también para evitar que en el futuro estos productos pierdan efectividad.

Para la nueva campaña agrícola, las principales empresas del mercado traen diversas novedades que bien vale la pena conocer para tomar decisiones vinculadas con el manejo.

Nuevo preemergente para soja

Tripzin es el nuevo herbicida residual preemergente para soja de UPL que controla malezas de hoja ancha y gramíneas anuales. Combina dos principios activos: Pendimetalin, perteneciente al grupo de las dinitroanilinas, que inhibe la germinación de las malezas susceptibles, y Metribuzin, del grupo de las triazinas, que actúa bloqueando la fotosíntesis de las malezas y es absorbido por las raíces y el follaje.

Por su formulación ZC microencapsulado en base acuosa, Tripzin es muy estable, asegura una excelente actividad biológica, no presenta problemas de volatilidad y tampoco se adhiere al rastrojo.

Estrategia para yuyo colorado

El yuyo colorado, cuyo nombre científico es amaranthus spp, es la maleza que más ha crecido en los últimos tiempos y constituye una gran amenaza para la soja.

Syngenta recomienda una estrategia de control integrada, es decir que no se limite a la aplicación de un producto sino que mezcle distintos principios activos.

Con Cerillo para la presiembra, Boundary y Eddus para la pre-emergencia y FlexstarGT para la postemergencia, la soja estará bien protegida.

Combatir rama negra

Otra de las malezas resistentes que afecta el rendimiento de la soja es la rama negra, sobre todo en la pampa húmeda, pero en expansión también hacia el norte del país. En Corteva Agriscience proponen el uso alternado de mezclas de dos herbicidas que actúan en forma simultánea pero de modo diferente dentro de la planta. Esa propiedad la cumple Texaro, un herbicida cuya formulación contiene Arylex, una molécula propia perteneciente a un nuevo grupo químico que actúa donde ningún otro herbicida lo hace, y Diclosulam.

Tecnología japonesa

Summit Agro acaba de lanzar en el país la tecnología AXEEV, una familia de herbicidas desarrollada recientemente en Japón con una nueva molécula llamada Pyroxasulfone. Estos productos se caracterizan por quedarse en el primer centímetro de suelo, por evitar que la acción del agua los hunda más y por no quedar retenidos en el rastrojo. Y como el sol no los degrada, no es necesario que llueva rápido después de la aplicación.

Entre los productos con esta tecnología están Fierce RM, un preemergente para soja y maíz que tiene como principio activo al Flumioxazin pero con el novedoso Pyroxasulfone, y Brucia, un herbicida postemergente para maíz cuyo principio activo Tolpyralate determina una menor vida media en el suelo después de la aplicación.

Manejo sustentable

La propuesta de Bayer es mezclar y/o rotar diversos modos de acción. Cuenta con un completo portafolio de productos. Para soja y maíz en barbecho largo, por ejemplo, recomienda combinar Roundup y Percutor. Para soja en barbecho corto, Roundup más Brodal (si solo hay yuyo colorado) o Sencorex (si también hay presión de Rama negra). Para soja en presiembra, Bayer propone incluir Flumyzin, Harness y Roundup con una estrategia de solapamiento de las residualidades del Brodal o Sencorex mezclado con Roundup. Para control de amaranthus y gramíneas anuales en maíz, el consejo en preemergencia es la mezcla de Roundup y Adengo, la cual puede combinarse con Guardian pensando en lotes de alta presión de gramíneas y yuyo colorado, o con Atrazina cuando la presión es solamente de yuyo colorado.