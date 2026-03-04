“Predominio cardiosaludable”: el 85% de los argentinos come pollo entre una y siete veces a la semana

CÓRDOBA.- Los argentinos consumen 49,4 kilos de carne aviar por persona por año a la vez que se producen 22,4 pollos por habitante al año (2,5 millones de toneladas) y se exportan 200.000 toneladas. El Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (Cepa) señala que 85% de los consumidores come pollo entre una y siete veces por semana (11% lo hace a diario): “Fuente de proteínas de excelente calidad y buena digestibilidad, aporta proteínas de excelente calidad, grasas en pequeña proporción y de predominio cardiosaludable y múltiples vitaminas y minerales”.

El Centro de Información Nutricional de la Carne de Pollo (Cincap) lleva 18 años trabajando en la difusión de propiedades y beneficios, entre los que también suma la “buena digestibilidad, fácil masticación” y que es una carne “accesible, versátil, práctica, rendidora y trazable”.

El consumo per cápita de 49,4 kilogramos: registra una variación de unos 900 gramos por encima del 2024. La serie del CEPA comienza en 2010 con 33,8 kilos por habitante. Más allá del cambio de hábitos, la evolución de los precios tiene un rol clave: mientras que el IPC aumentó 32% el año pasado, la carne vacuna lo hizo un 54% y el pollo, 19%, según Indec.

La cantidad de kilos de pollo que se pueden comprar por el mismo importe que un kilo de asado se duplicó en los últimos 25 años, pasando de dos a cuatro, indica el reporte

Un trabajo de la UADE de comienzos de año da cuenta de que el consumo de carne en la Argentina enfrenta un cambio estructural. Precisa que el consumo de carne vacuna y avícola representan, en partes iguales, actualmente el 75% del total del consumo de carne. “El restante 25% se distribuye entre porcino (15,2%), pescado (8,9%) y ovino (0,9%)”, dice. Destaca que “durante los últimos 35 años el consumo de carne vacuna se ha reducido en torno al 42%”.

Entre 1990 y 2025, según consigna, la relación entre el consumo de carne vacuna y avícola pasó de 10 kilos de carne vacuna por cada kilo de carne avícola a uno por uno. La cantidad de kilos de pollo que se pueden comprar por el mismo importe que un kilo de asado se duplicó en los últimos 25 años, pasando de dos a cuatro, indica el reporte.

A nivel industria, el sector avícola el año pasado terminó con una faena total según los establecimientos registrados en Senasa de 750 millones de cabezas, lo que implica un alza interanual de 1,5%. Entre Ríos, con 50,39%, encabeza el listado de provincias productoras, seguida de Buenos Aires (35,47%), Santa Fe (4,8%), Córdoba (4,15%), Río Negro (2,47%), Salta (1,22%), Mendoza (0,65%), La Rioja (0,58%) y Jujuy (0,28%).

En toneladas, los 2,5 millones del 2025 son tres veces y media lo faenado en 2002. El CEPA refuerza con que el año pasado “los pollitos nacidos por semana, las aves en recría y en postura estuvieron cerca del récord. Claramente 2025 fue un año donde se apostó a la producción desde todos los eslabones de la cadena avícola”. Las exportaciones cayeron 1,8% en volumen y crecieron 4,9% en precio respecto del 2024.

Para recordar, desde la semana pasada, por el regreso de la gripe aviar la Argentina suspendió exportaciones salvo a destinos que aceptan una zonificación. El país no puede vender a Chile, la Unión Europea ni China.