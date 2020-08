Nestor Cestari, presidente de Cafma trabaja en un proyecto de exportación de maquinaria agrícola

Belkis Martínez 12 de agosto de 2020

Con el fin de aumentar el flujo de divisas para el país ante la pandemia por coronavirus, la Cancillería comenzó a trazar diversos planes para potenciar las exportaciones, entre ellos para el sector de la maquinaria agrícola.

Así lo señaló a LA NACION el presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma), Nestor Cestari, quien en los últimos días se reunió de forma virtual con el canciller Felipe Solá y en este momento trabaja de cerca con el equipo de ese Ministerio para un plan de aumento en las exportaciones de la maquinaria agrícola.

"La intención de Cancillería es que se comiencen a desarrollar proyectos para trabajar con países de África como Congo y Angola, o Bulgaria en Europa. Los embajadores argentinos de varios países también me han llamado para empezar a ver estos proyectos porque Cancillería está empujando mucho para exportar a esos destinos", indicó Cestari.

Si bien la Argentina ya envía maquinaria a países de África como Angola, Mozambique, Sudáfrica y el Congo, la intención del Gobierno es ampliar los horizontes en ese mercado a través de la tecnología nacional y desarrollos agrícolas. En tanto, en el caso de Bulgaria, en Europa, por ejemplo, ya hay ocho empresas que envían productos.

En 2012, la Argentina recibió divisas por US$250 millones por la exportación de maquinaria agrícola (Venezuela fue un comprador importante con los acuerdos país a país que hizo el kirchnerismo), sin embargo, de esa fecha hasta ahora ingresan apenas entre 50 y 60 millones de dólares. "Hoy, con el proyecto de exportación que se propone junto a Cancillería se busca duplicar esa exportación y llegar a los 100 o 110 millones de dólares", se esperanzó Cestari.

Señaló, además, que si la proyección de crecimiento se hubiese mantenido en los márgenes esperados de hace ocho años, la exportación sería de más de US$400 millones, pero en cambio, "hubo una baja muy importante que ha sido difícil recuperar".

"Hace mucho tiempo que no me pasaba que me llamaran de Cancillería para decirme que tienen proyectos para vender nuestra maquinaria o que hicieran referencia a proyectos agronómicos que se tienen que coordinar con el INTA y Aapresid para impulsar la economía", afirmó el titular de Cafma.

Según la información que maneja el sector, la intención del gobierno nacional es que se comiencen a desarrollar proyectos agrícolas en países de África que permitan trabajar también hasta 20.000 hectáreas de campos y potenciarlos con la tecnología argentina.

El plan de Cancillería es que haya un recupero de la economía con las exportaciones de maquinaria agrícola Crédito: Gentileza Vassalli

"Ya se han hecho reuniones y hay un ruido en todo esto para poder exportar nuestra mercadería. Ojalá podamos lograrlo porque esto también abre puertas en los otros países", amplió.

En Bulgaria se va a hacer un día de campo con siembra directa y los especialistas argentinos podrán seguir todo el proceso vía Zoom con las autoridades de allá para intercambiar experiencias.

"El mundo está interesado en el equipo, maquinaría y tecnología agrícola argentina. Nosotros actualmente estamos exportando de forma directa, pero Cancillería está empujando para impulsar las ventas al exterior. Los embajadores están incentivando con el tema también. Esto no es muy común en los gobiernos", destacó.

Según remarcó el titular de Cafma, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, y el subsecretario de Promoción del Comercio e Inversiones, Pablo Sívori, se han encargado de llevar adelante el proyecto de exportaciones de maquinaria junto al actual presidente de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, Juan Usandivaras.

La maquinaria argentina se exporta a países de Sudamérica, Estados Unidos, México, además de Europa, Asia y Oceanía, pero por diversos temas que aquejan al sector como el tipo de cambio las exportaciones fueron disminuyendo.

"La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional ya comenzó a trabajar junto con Cancillería y eso potencia la acción y la intención. A nosotros nos interesa exportar y que ingresen dólares porque el trabajo de la maquinaria agrícola es temporal y esto para nosotros es fundamental; es mantener el equipo vivo todo el año", resumió.