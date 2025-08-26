“Marcado crecimiento”: 14 de 19 actividades del agro tuvieron indicadores positivos

Rubros ligados con el sector productivo primario de la Argentina tuvieron indicadores positivos durante junio y julio de 2025, a pesar de enfrentar desafíos en algunas de sus producciones. Un reciente informe de Coninagro reveló que, de 19 actividades analizadas, 14 registraron un “marcado crecimiento” interanual, mientras que solo cinco experimentaron una caída. Esto es significativo, dado que “la comparación interanual toma como referencia meses de buen desempeño productivo”.





En el detalle de las bajas, la molienda de trigo, la producción de biodiésel y la de maíz son sectores que “mantienen resultados negativos” en comparación con el informe previo. En la comparación mensual, junio evidenció importantes retrocesos en la producción de carne avícola (-8%), porcina (-4%) y de aceites (-15%) en comparación con mayo.

Además, el consumo interno y la producción de alimentos, si bien registran variaciones positivas interanuales, muestran “señales de estancamiento en la recuperación del consumo y del poder adquisitivo” al observar la evolución mensual.

La yerba mate, por su parte, “continúa mostrando variaciones positivas” a nivel general, pero su dinámica “viene desacelerándose y acumula seis meses consecutivos de caídas en la comparación interanual”, con una baja del 2% en junio respecto a mayo.

La molienda de trigo, específicamente, alcanzó “el nivel más bajo desde diciembre del año pasado”, con una caída del 3% interanual y un 9% mensual en junio pasado. El consumo per cápita de vino en junio de 2025 también registró una disminución del 1,9% respecto a igual mes del año anterior, con un valor de 1,22 litros por habitante.

Dentro de la actividad primaria, el sector de granos presentó un panorama mayormente optimista. Las estimaciones de producción para la campaña de soja se muestran “al alza en 100 mil toneladas para superar los valores de la campaña 2023/2024”.

El maíz, por su parte, “se mantiene sin cambios en 49 millones de toneladas”. En cuanto al trigo, la estimación para la campaña 2025/26 “mejora a 19,8 millones de toneladas respecto a los 18,6 millones de toneladas de la campaña 2024/25”.

El estudio mostró que el sector ganadero tuvo un comportamiento favorable. La carne bovina registró en junio “un notable repunte en la producción, con un aumento interanual del 12%”.

La carne porcina, pese a una caída del 3,7% en junio respecto a mayo, mantiene un volumen “2,2% mayor que en junio de 2024 y 4% superior al promedio del último semestre” Archivo

La carne porcina, pese a una caída del 3,7% en junio respecto a mayo, mantiene un volumen “2,2% mayor que en junio de 2024 y 4% superior al promedio del último semestre”.

Por su parte, la producción de carne aviar alcanzó las 174.000 toneladas. Aunque esto implicó 15.000 menos que en mayo, representó “un 4% más que durante el mismo periodo de 2024”, acumulando “cinco meses de variaciones positivas” en lo que va del año.

La producción de leche, en tanto, se manifestó como “uno de los indicadores más destacados del semáforo, acumulando ocho meses consecutivos de crecimiento”. Sin embargo, este aumento en la oferta ha tenido un impacto en los precios, “limitando el alza del precio por litro pagado al productor, que solo sube un 7% en lo que va del año, lo que implica una caída real de siete puntos porcentuales”.

Desempeños mixtos

En la actividad agroindustrial, los resultados fueron más variados. El despacho total de vino (interno y externo) cayó en más de 100.000 litros durante junio. No obstante, “esto se debe a un componente estacional, lo que permite mantener una suba de 3% frente a junio de 2024”.

La producción de aceites, pese a mostrar una caída interanual del 11% en el último mes de registro, “viene a muy buen ritmo con un acumulado para el primer semestre del año 3% superior al mismo periodo de 2024”.

En cuanto a los biocombustibles, la producción de bioetanol “alcanzó en junio su nivel más alto desde octubre del año pasado y registró además un crecimiento mensual del 13%” EITAN ABRAMOVICH - AFP

Un comportamiento similar se observó en el biodiésel, que “mejoró un 41% respecto de mayo”, aunque este avance “no fue suficiente para acercarse a los valores de junio de 2024”.

El sector de alimentos y bebidas registró un “sólido crecimiento interanual del 4%”, con “doce meses consecutivos de variaciones positivas”. Sin embargo, en términos mensuales, la producción “cayó un 4% respecto de mayo”, lo que sugiere una desaceleración en el corto plazo.

La producción de maquinaria agrícola se mantiene como “la variable del semáforo con mayor dinamismo, acumulando en junio ocho meses consecutivos de crecimiento y registrando una variación interanual promedio del 36%”.

En el ámbito comercial, las ventas de supermercados continúan mostrando “resultados sólidos” en el consumo interno, con proyecciones de que “esta tendencia se mantenga al menos hasta fin de año”.

Las ventas de carnes y lácteos registraron un “crecimiento interanual promedio del 11% en los últimos cinco meses”, mientras que frutas y verduras alcanzaron un “promedio del 9%”. Sin embargo, la evolución mensual “muestra señales de estancamiento en la recuperación del consumo y del poder adquisitivo”.

Las exportaciones agroindustriales recibieron un impulso de la primera baja transitoria en los DEX hasta el 30 de junio, lo que “impulsó las exportaciones de abril y mayo, cuando el complejo oleaginoso superó los US$4700 millones”.

Para los próximos meses, la baja permanente de los DEX y los precios internacionales débiles “restan incentivos para acelerar la liquidación de maíz y soja, por lo que se esperan cifras similares a las del año pasado”.

Finalmente, las importaciones de fertilizantes mostraron “el mayor crecimiento mensual”, con un “aumento del 91% en mayo respecto de abril, alcanzando así el nivel más alto desde octubre de 2024”. No obstante, el sector advierte que el “precio de los fertilizantes evoluciona en sentido contrario al de los granos, lo que podría derivar en una menor utilización en los próximos meses”.