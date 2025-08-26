Retroceso: cayó un 15% la confianza del agro y se desplomó un 59% un indicador de inversión

CÓRDOBA.- El Ag Barometer Austral de julio-agosto registró una baja de 1,5% respecto a mayo, de 130 a 127 puntos y acumuló una caída anual del 15%. Aunque la confianza general se mantiene en terreno positivo, preocupa el retroceso en las expectativas de inversión en activos fijos, que pasaron de 112 en noviembre último a 66 en julio, con una reducción del 59% en ocho meses.

Los datos elaborados por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral se difundieron casi en paralelo a que se conociera que agosto fue el peor mes de la gestión de Javier Milei en función del Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que elabora la Universidad Torcuato Di Tella sobre la base de un estudio de campo de Poliarquía Consultores. La medición registró una caída de 13,6% respecto del mes anterior.

El sondeo corresponde a la primera quincena del mes, antes de que se difundieran los supuestos audios del exfuncionario Diego Spagnuolo sobre presuntas irregularidades en el área de Discapacidad.

En el caso del trabajo sobre el campo, desde la Austral explican que la baja de expectativas responde, principalmente, al retroceso en las Condiciones Presentes, que descendieron de 94 a 89 puntos (-5%). Las Expectativas Futuras, en cambio, se mantuvieron estables en 153. Pero la señal más crítica fue la de las Expectativas de Inversión en activos fijos.

Carlos Steiger, director del Ag Barometer Austral, indica que en una etapa electoral el productor “entiende que no solo se juega la rentabilidad de la próxima campaña, sino también la dirección de la política económica de los próximos años. Por eso muchas decisiones se postergan hasta ver el resultado electoral y la consistencia de las medidas”.

Terreno positivo

A pesar del freno en las inversiones actuales, la confianza de largo plazo sigue en terreno positivo: 66% de los productores espera estar mejor financieramente dentro de 12 meses, y 57% cree que el sector en su conjunto mostrará mejoras en 2026.

Steiger recisa que la señal “más preocupante” del relevamiento es el desplome en las expectativas de inversión marcelo-manera-7533

Steiger precisa que la señal “más preocupante” del relevamiento es el desplome en las expectativas de inversión. Apunta que dos de cada tres productores (67%) consideran que no es un buen momento para invertir en maquinaria, instalaciones o vientres de ganadería. La caída acumulada desde noviembre es del 59%, “lo que marca un freno evidente en las decisiones de largo plazo”, advierte.

El anuncio sobre la baja permanente de retenciones a soja, trigo, maíz y carne vacuna generó un impacto positivo en las expectativas del sector, aunque no logró revertir la prudencia en materia de inversión. Un 76% de los productores mantiene aún stocks de soja y maíz sin vender. En ese grupo, 30% conserva más del 50% sin precio.

La gran mayoría (84%) planea destinar esa mercadería al pago de alquileres y a financiar la próxima campaña, mientras que un 29% la retiene a la espera de una mejora en los precios internacionales.

“Con tasas de interés reales muy altas y un crédito limitado, el productor privilegia financiarse con fondos propios. Por eso el manejo de stocks de granos se convirtió en la principal herramienta para cubrir costos de la campaña 2025/26”, explica Steiger.

Un 76% de los productores mantiene aún stocks de soja y maíz sin vender. En ese grupo, 30% conserva más del 50% sin precio Carlos Rudinei A Mattoso - Shutterstock

El 44% de los productores manifestó que modificará sus planes de siembra para la campaña 2025/26: más maíz temprano y menos de soja. Para el analista, el cambio en la estrategia de siembra “refleja que se fijan en la rentabilidad relativa entre cultivos, pero también el aprovechamiento de condiciones climáticas favorables para el maíz temprano”.

La encuesta revela también que solo un 25% de los productores adoptó tecnologías digitales. Entre quienes no lo hicieron, un 75% señaló que la barrera no es el costo, sino la falta de conocimiento sobre el valor agregado de estas herramientas.