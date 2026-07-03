“Márgenes negativos”: las exportaciones de cerdo se dispararon un 91,2%, pero el sector pide cambios

El sector porcino argentino continúa mostrando señales de fuerte expansión, aunque puertas adentro de la cadena advierten que el crecimiento de las exportaciones todavía convive con una rentabilidad muy ajustada. Mientras los últimos datos oficiales reflejan un fuerte incremento de los envíos al exterior, en la Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Afines (Caicha) sostienen que muchas operaciones se realizan con “márgenes escasos o incluso negativos” y consideran clave que el Gobierno revise el esquema de reintegros a la exportación para mejorar la competitividad del sector.

Según informó la Secretaría de Agricultura, entre enero y mayo de este año la Argentina exportó 7645 toneladas de carne porcina y subproductos por un valor de US$10.037.000. Los números representan un crecimiento del 91,2% en volumen y del 156,8% en valor respecto del mismo período del año pasado, consolidando el avance de una actividad que busca afianzarse cada vez más en los mercados internacionales.

Los datos oficiales también muestran una mejora en la producción. Durante los primeros cinco meses del año se produjeron 354.588 toneladas, lo que significó un incremento del 11,8% respecto del mismo período de 2025. Este crecimiento estuvo acompañado por una mayor actividad industrial. En ese lapso se faenaron 3.720.893 animales, un 9,7% más que en igual período del año anterior.

De enero a mayo se faenaron 3.720.893 animales, un 9,7% más que en igual período del año anterior Archivo

En paralelo, el mercado interno continúa acompañando la expansión de la actividad. De acuerdo con Agricultura, durante mayo el consumo per cápita alcanzó los 19,59 kilos por habitante por año, un aumento del 8,4% frente al mismo mes de 2025.

Para Caicha, el desempeño exportador debe analizarse dentro de un contexto más amplio. “La balanza comercial porcina es muy deficitaria. Celebramos el aumento de las exportaciones que llevan adelante los socios de la entidad, pero muchas veces se hacen con márgenes escuetos o negativos”, remarcaron a LA NACION.

En ese sentido, insistieron en la necesidad de revisar el esquema de incentivos a las ventas externas porque los productos que se exportan en el mercado doméstico no tienen demanda. “Es clave que el Gobierno haga una revisión integral de los reintegros a la exportación. En muchos productos porcinos no supera el 2% y entendemos que deberían ser mayores. Eso ayudaría a impulsar las exportaciones con mejores márgenes”, enfatizaron.

indicaron que el sector, como las actividades vacuna y la aviar, espera hace años la apertura del mercado chino para menudencias porcinas: “El protocolo ya lo acordó Senasa" Archivo

En ese escenario, agregaron que la cadena viene absorbiendo un fuerte incremento de costos.

“Hay que entender también que tuvimos 18% de inflación en dólares en los últimos ocho meses. El precio del cerdo en pie se encareció entre 15% y 16% con el tipo de cambio clavado”, sostuvieron.

Por último, indicaron que el sector, como las actividades vacuna y la aviar, espera hace años la apertura del mercado chino para menudencias porcinas. “El protocolo ya lo acordó Senasa. Brasil abrió ese mercado hace poco más de un mes. Esperemos se concrete pronto”, finalizaron. En la entidad señalaron que, si finalmente se habilita el mercado chino, la Argentina tendría un potencial de exportación de unas 50.000 toneladas anuales solo de menudencias porcinas.

En conclusión, con un sector que proyecta 20.000 toneladas exportadas para este año, la negociación pendiente con China por los subproductos porcinos y los desafíos vinculados al IVA inversiones, el tipo de cambio y las importaciones son todavía cuestiones por atender, interpretan en el sector.