Martín Redrado: “Hay una alianza entre la coalición gobernante con el FMI para patear los problemas hacia adelante”

MAR DEL PLATA-. El economista de la Fundación Capital y expresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Martín Redrado, señaló que existe un acuerdo entre el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para supuestamente postergar los problemas argentinos.

En la charla de cierre del Congreso A Todo Trigo 2022, realizado en esta ciudad, Redrado aseguró: “Hay una alianza entre la coalición gobernante con el FMI para patear los problemas hacia adelante. El vice del FMI (Ilan Goldfajn) me dijo que se necesitaba un acuerdo pragmático con la Argentina porque hoy no veían las condiciones. Había que postergar los problemas centrales del país para tener una conversación de largo plazo en el 2023″.

En este contexto, indicó que el acuerdo es “realista, pragmático y muy sui generis”, que, con metas a tres años, plantea un escenario incierto hacia adelante. “Tenemos un Fondo tolerante que no quiere tener otro problema adicional con este contexto internacional. No por nada los bonos argentinos no reaccionan”, puntualizó.

Presenté el plan para establizar e impulsar un proceso de crecimiento en nuestro pais, a mas de 1000 productores reunidos en #atodotrigo ⁦@acopiadores⁩. ⁦@MarDelPlataARG⁩ #ArgentinaPrimero pic.twitter.com/U5QDiqyEfF — Martín Redrado (@martinredrado) May 13, 2022

Ante este escenario de postergación, el economista explicó: “Cuando uno quiere armar un programa económico que sea sustentable en el tiempo y busca salir de este electrocardiograma que es la economía argentina, lo que es necesario es que la política económica y social tenga una visión integral”.

“Integral significa que quien es responsable de la política económica tenga en cuenta todas las variables. La economía es una ciencia social y necesitamos incentivos crediticios y arancelarios para producir más”, describió.

En este sentido, expresó que en la Argentina, en los últimos diez años, se ha debatido entre quienes dicen que la economía es el consumo y que la economía son las inversiones: “Es esta falta de mirada integral la que nos ha dejado en lugares estancos. Necesitamos una visión abarcativa e integral. Los economistas lo llamamos de equilibrio general, no de equilibrio parcial”.

En un contexto internacional complejo, afirmó estar convencido de que la Argentina tiene una gran oportunidad pero que habría que ponerse de acuerdo en cómo recuperar la credibilidad y, que a su juicio, se recupera mirando en la historia los factores que permitieron a tres programas de estabilización tener un éxito total o parcial.

“Me refiero a planes de estabilización con Alfonsín, con Menem y con Duhalde y Kirchner ¿Cuáles fueron las características? Hubo un plan integral: uno productivo, uno fiscal, uno monetario, uno crediticio, uno impositivo, que tenían un mismo norte, un mismo horizonte. Hubo un equipo económico coherente y hubo leyes que estaban garantizadas por la mayoría del Congreso. El Congreso le dio apoyo y sentido de previsibilidad a esas leyes. Esto es lo que se necesita en este momento: un plan integral, un equipo solvente y un Congreso”, detalló.

En esa línea, aseguró que para que la Argentina crezca se necesita un plan de estabilización y crecimiento, con un paquete de cinco leyes: “La primera es restringir la emisión del Banco Central a la mitad, la segunda ley que se necesita es de estabilización macroeconómica que desindexe todas las variables del gasto público, hay que achicar el gasto de la política con una visión de crecimiento regional del país. Otra ley es simplificar y bajar la escala tributaria, porque la Argentina necesita menos impuestos pagados por menos argentinos. No deberíamos tener más de cinco o seis impuestos a nivel municipal, provincial y nacional”.

“La cuarta ley es retenciones cero para todo incremento de las cantidades exportables y que año a año, el incremento de cualquier actividad productiva pague cero: esa es la manera. La quinta, una ley es de infraestructura que impulse e integre el transporte del país que se haría con financiamiento de organismos multilaterales”, añadió.

En particular, y frente al aumento de costos que tiene el campo, una de las propuestas del exfuncionario para el sector agropecuario es bajar y eliminar transitoriamente los aranceles a los fertilizantes, para generar una expansión de su producción.

“La Argentina está debajo de una nube pero detrás de ella hay oportunidades, pero las está perdiendo. El campo podría volar. Cuando me preguntan dónde invertir en la Argentina, les digo en todo el sector del agro, que es el que está mejor posicionado”, subrayó

Por último, señaló que no tiene aspiraciones para ser ministro de economía de este Gobierno, sino que está en la etapa de aportar ideas: “La Argentina primero, debemos dejar de lado los egos”.