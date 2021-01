Más ataques: rompieron silobolsas del presidente de una entidad del agro

Dos silobolsas de trigo fueron atacados en un campo cercano a la ciudad de Bahía Blanca, arrendado por Carlos Sosa, presidente de la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca Crédito: Gza. Carlos Sosa

La oleada de ataques a silobolsas continúa. A las destrucciones de 9 bolsones en el norte bonaerense en los últimos días, se sumaron más ataques, ahora en el sur de la provincia. La semana pasada, en Coronel Dorrego, fueron dos los silobolsas de trigo que rompieron. Luego en un campo ubicado cerca de Monte Hermoso siniestraron otro silobolsa repleto de cereal y el domingo pasado por la noche, a 17 kilómetros de Bahía Blanca , en un establecimiento arrendado por Carlos Sosa, presidente de la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca, dos silobolsas de su propiedad fueron vandalizados. A nivel país desde el año pasado fueron rotos más de 170 bolsones.

En diálogo con LA NACION, Sosa dijo que, aunque no culpa a alguien en particular, no puede disociar que este ataque se produce en medio de un conflicto con camioneros autoconvocados que paraliza la comercialización de cereales en la región con bloqueos en rutas.

Tampoco, señaló, puede olvidarse en este contexto del cargo que detenta en la entidad bursátil, sobre todo cuando la institución que preside condenó las acciones de los camioneros.

"Se mezclan y se confunden las cosas, no pareciera ser un hecho aislado. Son lugares tranquilos pero ahora los productores nos pusimos en estado de alerta y vigilancia para que no sea una escalada en la zona. Hubo otros casos delictivos similares en la región", señaló.

Según contó, el hecho en su campo debió haber ocurrido tarde. "Hasta las 19 de ese domingo estaba todo perfecto porque incluso anduvo la Patrulla Rural vigilando algunos movimientos extraños pero que nada tuvieron que ver con el hecho: era un productor que se les habían escapado unos chanchos y andaba en camioneta tratando de recuperarlos", relató.

"Sin embargo, el lunes por la mañana bien temprano cuando fuimos al campo nos encontramos con este hecho vandálico. Los bolsones con el cereal se encontraban a unos 500 metros de la ruta", agregó.

"Teníamos la mercadería embolsada con contratos cerrados para llevar al puerto pero no se consigue camionero para hacer el viaje. La gente está amenazada (por el paro de transportistas) y está con miedo a las represalias porque le piden los datos a los conductores cuando pasan por el retén", detalló.

"Queremos entregar la mercadería y no podemos. Nadie toma dimensión del daño que se produce en cada ataque a silobolsas. No es solo el perjuicio al productor que tenía previsto vender el cereal, con el correspondiente ingreso de divisas, es toda la sociedad la principal damnificada", opinó.

Por último, informó que ya se realizó la denuncia pertinente y que la Patrulla Rural avanza en las investigaciones. Pudo recuperar bastante del cereal siniestrado. "Solo espero que el paro se termine para poder cargar la mercadería a los puertos", finalizó.

En un comunicado, la institución que preside Sosa repudió el ataque perpetrado. "La Bolsa lamenta profundamente los daños intencionales que se le ocasionaron a su presidente, habiéndose procedido a la destrucción de silobolsas de su propiedad, con evidente finalidad intimidatoria hacia su persona y a los sectores integrantes de esta entidad", señaló.

"Se exhorta a los poderes públicos a que extremen las medidas tendientes al esclarecimiento de los hechos, con el objeto de evitar la reiteración de este tipo de desmanes que desalientan la inversión, aumentando la tensión y conflictividad social", agregó.

