El histórico autódromo Oscar y Juan Gálvez comenzó a cambiar su fisonomía. Con el objetivo de ser sede de competencias internacionales como el MotoGP y la Fórmula 1 (en el caso de que algún día pueda recuperarse la fecha), los viejos boxes del “coliseo” del automovilismo se volvieron escombros tras su demolición. Se trata de la primera etapa de las obras para modernizar el tradicional predio.

Una vez que se retiren los restos de lo que fueron los espacios destinados a los equipos para preparar los rodados en las paradas de las carreras, se construirán 32 modernos boxes de siete metros de frente cada uno. Formarán parte de un nuevo edificio que además tendrá espacios para áreas técnicas, ubicadas debajo de una torre de control, informaron desde el Gobierno de la Ciudad, a cargo de los trabajos, a LA NACION. Está previsto que sean 12.047 metros cuadrados cubiertos y unos 6214 descubiertos.

La empresa Autopistas Urbanas (AUSA) puso en marcha los trabajos que fueron adjudicados a INMAC Ingeniería y Arquitectura SA – SE.MI. SA. También se avanzará con las obras del nuevo sector del paddock.

Así avanzan las obras en el autódromo Oscar y Juan Gálvez: los viejos boxes fueron demolidos

La segunda etapa de las obras, que se encuentra aún en proceso licitatorio, constará de trabajos en la pista propiamente dicha. Será modificada para cumplir con los requerimientos del MotoGP e incluso de la Fórmula 1: pasará de los 9,5 metros de ancho actuales a 12 metros en toda su longitud, salvo en el tramo de la recta principal, que se mantendrá en 15 metros. Además, incorporará nuevas curvas de baja y alta velocidad, y la extensión total será de aproximadamente 4300 metros, con rectas de entre 800 y 1000 metros que permitirán velocidades máximas superiores a los 300 kilómetros por hora.

Así avanzan las obras en el autódromo Oscar y Juan Gálvez: los viejos boxes fueron demolidos.

“Sin perder la esencia ni la mística”

El desarrollo de este proyecto fue realizado por la Ciudad, mediante la Secretaría de Deportes, junto con la empresa Tilke Engineers & Architects, fundada por el ingeniero alemán Hermann Tilke y que se especializa en diseñar autódromos en todo el mundo con los más altos estándares internacionales.

Empezaron las obras para modernizar el Autódromo Oscar y Juan Gálvez. Gobierno de la Ciudad

Se prevé que las obras durarán un año y finalizarán durante el primer trimestre de 2027. Con el renovado autódromo se recibirá, otra vez en la ciudad de Buenos Aires, una nueva fecha del MotoGP, la máxima categoría mundial de motociclismo que se corrió por última vez en el centro porteño en 1999 hasta que se trasladó a Santiago del Estero. “Cada vez que corre una categoría internacional, la Ciudad recibe una inversión superior a los 150 millones de dólares”, dijo el jefe de gobierno Jorge Macri.

“El Gálvez es un emblema de la Ciudad. Nuestra apuesta es transformarlo en uno de los autódromos más modernos y completos, sin perder la esencia ni la mística que lo transformó en la catedral del automovilismo argentino”, sumó el secretario de Deportes, Fabián Turnes.

El proyecto prevé aumentar la capacidad del autódromo, que se espera que reciba a más de 150 mil espectadores durante el fin de semana de competencia del MotoGP, y abrir un nuevo acceso por la Avenida 27 de Febrero para que la entrada y salida del público resulte más fluida.