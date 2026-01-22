La señal de alarma detrás del boom productivo de la lechería

A pesar de una recuperación concreta en los niveles de producción durante 2025, el sector lechero volvió a mostrar un desbalance en la distribución del valor dentro de la cadena. Así lo señaló la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), al advertir que el esfuerzo realizado por los productores no fue acompañado por el resto de los actores, especialmente por la industria, y que el ajuste volvió a recaer sobre el eslabón primario.

En un comunicado difundido por la entidad, se remarca que el sector respondió favorablemente a las condiciones del año y logró recomponer volúmenes, aunque ese desempeño no tuvo correlato en el precio recibido por el tambo. “La producción primaria lechera respondió en 2025 a una coyuntura favorable con una recuperación concreta de los niveles de producción, tal como se preveía”, señala el comunicado. Sin embargo, a continuación aclara que “lejos de verse reflejado ese esfuerzo en una mejora para el productor, la respuesta fue una baja en el precio de la leche, trasladando nuevamente el ajuste al eslabón más débil de la cadena”.

El repunte productivo convivió con una baja en el precio de la leche en tranquera. Ricardo Pristupluk - LA NACION

Desde CRA vienen planteando desde hace tiempo que el crecimiento del sector requiere una articulación equilibrada entre todos los eslabones. La entidad sostiene que una mayor producción debería ser la base para fortalecer la actividad y consolidar el perfil exportador del país, pero advierte que eso solo es posible si la mejora se distribuye de manera más justa. En ese sentido, el informe subraya: “Desde CRA hemos venido planteando la necesidad de una lechería en crecimiento, que permita sostener a los productores, fortalecer la actividad y consolidar a la Argentina como país exportador”. Y agrega: “Para ello, es indispensable que todos los eslabones de la cadena acompañen ese proceso. Lamentablemente, una vez más eso no ocurrió”.

De acuerdo con el relevamiento de la entidad, el incremento productivo fue significativo hacia el cierre del año, pero no se tradujo en mayores recursos para la producción primaria. “Los datos son claros: a pesar de que en diciembre de 2025 la producción fue un 18,6% superior a la de enero del mismo año, los recursos efectivamente volcados a la producción primaria fueron menores”, indica el informe, que interpreta ese fenómeno como una transferencia regresiva de ingresos dentro de la cadena.

Por otro lado para CRA, la forma en que se distribuye el valor desalienta nuevas inversiones, reduce la rentabilidad de los tambos y acelera el cierre de establecimientos. En el comunicado se advierte que “esta conducta del resto de la cadena, en particular del sector industrial, desalienta el crecimiento, erosiona la rentabilidad del tambo y empuja a nuevos cierres, profundizando un proceso de concentración que termina expulsando productores y debilitando al sistema lechero en su conjunto”.

Con ese escenario, la entidad vuelve a insistir en la necesidad de revisar cómo se reparte el ingreso generado por la actividad. El informe comunicado concluye que el aumento de la producción, por sí solo, no garantiza la sustentabilidad del sector si el productor continúa absorbiendo los costos del ajuste. “Sin un reparto equitativo del valor generado, no hay lechería sustentable posible”, sostiene CRA; concluye:: “El esfuerzo del productor no puede seguir siendo la variable de ajuste de una cadena que, una vez más, se beneficia a costa de quienes sostienen la producción”.