Eligieron a Buenos Aires como la mejor ciudad del mundo para visitar en 2026
La Ciudad fue destacada por su energía y su creciente escena gastronómica local; por detrás quedaron otras como Tokio y Río de Janeiro
- 3 minutos de lectura'
Gracias a su creciente oferta gastronómica, a la diversidad de actividades diurnas y a una vida nocturna consolidada, la ciudad de Buenos Aires se mantiene como uno de los destinos turísticos más atractivos del mundo. Cada año, miles de visitantes llegan a la capital argentina para recorrerla, disfrutar de su propuesta cultural y, en muchos casos, extender su estadía hacia otros puntos del país.
En ese contexto, los Wanderlust Reader Travel Awards, otorgados por la prestigiosa revista británica especializada Wanderlust, distinguieron a Buenos Aires como la mejor ciudad del mundo para visitar en 2026. Con más de 4,8 millones de votos emitidos por lectores de todo el mundo, la 24ª edición de estos premios posicionó a la capital argentina como un destino central para el año que comienza.
Los galardones, definidos íntegramente por el voto del público, reconocen cada año a destinos, operadores turísticos y marcas del sector en más de 20 categorías. La ceremonia de este año se llevó a cabo en la Galería Nacional de Londres.
La mejor ciudad del mundo
Buenos Aires se consagró como la “Mejor ciudad del mundo” por primera vez desde que se realiza este ranking. “Este triunfo representa un momento significativo para la capital argentina", señalaron desde la organización.
Asimismo, detallaron que los lectores que votaron por esta ciudad destacaron la “energía creativa” de los barrios porteños, “el resurgimiento de los salones de tango” y la “creciente escena de los jóvenes chefs que redefinen la gastronomía argentina”.
Por detrás de Buenos Aires quedaron grandes ciudades del mundo que también son conocidas y visitadas por cientos de turistas día tras día. La lista completa quedó conformada de la siguiente forma:
- Buenos Aires
- Tokio
- Sídney
- Ciudad del Cabo
- Vancouver
- Singapur
- Marrakech
- Río de Janeiro
- Quito
- Hong Kong
Los mejores países del mundo
Los Wanderlust Reader Travel Awards también seleccionaron a los mejores países del mundo para visitar este año, pero, en este caso, la Argentina no logró ingresar al ranking. El primer lugar quedó para Japón, que por primera vez en más de una década recuperó el título.
Según la organización, mientras Tokio y Kioto siguen atrayendo visitantes al ser las ciudades más clásicas, los viajeros ahora también se animan a otros destinos como Shikoku; visitan a los artesanos de Kanazawa; y exploran las remotas islas de Okinawa. “La combinación de innovación, precisión y tradición de Japón sigue atrayendo a la gente", destacaron y añadieron: “Recompensa a quienes viajan con curiosidad más allá de sus atractivos conocidos y deja una huella que perdura mucho después de regresar a casa”. La lista quedó así:
- Japón
- Costa Rica
- Canadá
- Australia
- Perú
- Sudáfrica
- Estados Unidos
- Nueva Zelanda
- Brasil
- Ecuador
