Máximo Kirchner apuntó contra las ideas del líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, sobre la “dolarización” y la propuesta de la candidata de JxC, Patricia Bullrich, y el sistema “bimonetario”. El diputado nacional sostuvo, entre otras declaraciones, que estas medidas como la del 1 a 1 en el pasado habían tenido resultados catastróficos para el sector agropecuario.

“Ustedes saben que la moneda fuerte es el dólar. Esto, más o menos lo sabe cualquiera, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que un proceso como fue el de la Convertibilidad en la Argentina del 1 a 1, que fue un buen plan antiinflacionario, pero debido a que haya salido mucho antes del 19 y 20 de diciembre de 2001, llevó a que millones de hectáreas en la Argentina estuvieran embargadas por los bancos”, comenzó a decir en una conferencia de prensa este miércoles en La Plata.

Y agregó: “Es decir, uno de los sectores más competitivos en la Argentina, como es el agro, durante la época de la convertibilidad generó la quiebra y el remate de numerosas propiedades de pequeños y medianos propietarios, que no hicieron más que concentrar aún más la tierra en la Argentina. Hay que mirar muy bien los efectos que tienen estas políticas, no solo sobre el trabajo industrial, no solo sobre la producción industrial, sino en cuanto al agro, porque pierde competitividad en ese sentido también. Lo demuestra desde el 1 a 1”, aseveró.

Máximo Kirchner, diputado nacional

Recordó, además, a Lucy de Cornelis, una referente del Movimiento de Mujeres Ruralistas Argentinas en Lucha, quien emprendió una movida en mayo de 1995 cuando un martillero designado por el Banco de La Pampa visitó su casa de Winifreda, en la provincia de La Pampa, para anunciarle que rematarían el campo familiar, de 230 hectáreas. “Ella era una de las mujeres que iba a todos los remates con otro grupo de mujeres para evitar los remates de la tierra donde se produce soja, trigo o las diferentes cuestiones que tienen que ver con las proteínas y los alimentos de los argentinos”, acotó.

“Creo que tenemos que dar una discusión clara, ojalá que sea un debate que se centre en dos temas y que no sean dos horas de 30 y 40 segundos cada uno, sino que sea un debate mucho más extenso, porque hay problemas centrales en la Argentina, que si no los arreglamos, discutir sobre el destino de nuestra seguridad, salud y educación es meramente un acto formalismo”, indicó.

Y agregó: “Si la Argentina no recupera un continente económico previsible que nos saque de discusiones trimestrales con el Fondo Monetario Internacional, que impone una devaluación, producto de la situación de debilidad luego del extravagante endeudamiento, hizo que para los argentinos su trabajo valiera menos. Eso se decidió fuera del país, y son países que tienen inversiones en la Argentina, cuando se desvaloriza el trabajo argentino lo que hace es valorizar las ganancias de las empresas extranjeras”, dijo.

Patricia Bullrich en su última aparición en un evento de Coninagro en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires Cortesía Coninagro

Por otra parte, sostuvo que hoy el sueño de los argentinos ha cambiado, cuando antes se daba el debate de los argentinos por el “acceso a la vivienda o a la tierra, mientras que ahora ese debate está puesto en el “acceso al alquiler”.

“Hemos decaído como país, quien no quiera reconocer esto está equivocado, y quien proponga soluciones mágicas no solo está equivocado, sino que está jugando con fuego. Hay que ser serios en un momento como este, para que nuestro país vuelva a tener una oportunidad, que contenga a su gente y le de (SIC)… Siempre digo que hay que proteger a una parte de la sociedad y a otra hay que promoverla, porque ya tiene una dinámica económica diferente. Son dos cuestiones que hay que articular: la protección y promoción de nuestro país”, afirmó.

En las distintas apariciones que ha tenido, Bullrich ha hablado de establecer un “sistema bimonetario” como alternativa a los múltiples tipos de cambio vigentes. “El sistema [bimonetario] es muy importante porque la dolarización no nos permite elegir la moneda con la que queremos transaccionar. La dolarización lo que nos hace es comer la inflación norteamericana. Si uno piensa en una propiedad en Estados Unidos que valía 500 dólares el metro cuadrado, pero hoy cuesta US$5000, US$10.000 o US$50.000. Esa inflación se la comen los otros países del mundo que tienen dolarización”, afirmó la última vez en la Bolsa de Cereales en un evento de Coninagro.

En tanto, el líder de La Libertad Avanza mencionó durante un evento en la Exposición Rural de Palermo: “La única solución razonable es terminar con el problema de los stocks, eliminando el Banco Central y de esa manera se acabaron los tipos de cambios múltiples, se acabaron los controles de cambio, se acabó el aparato represivo del Estado arruinándole la vida a los que producen. Nosotros le estamos planteando esta solución que se le llama dolarización, en realidad es competencia de moneda y podrían elegir la moneda que ustedes quieran y eso implica duplicar los ingresos del sector”, detalló.