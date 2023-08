escuchar

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, defendió a Javier Milei de la acusación de sectores del Gobierno sobre que seguidores suyos están supuestamente detrás de los saqueos en distintas zonas del país, incluido el conurbano bonaerense. Así lo hizo en el marco del Congreso Internacional de Coninagro, una entidad del campo, que se realizó en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

“No hay presidente ni vicepresidenta. Aníbal Fernández, entiendo, [dijo] que iban a llamar a un comité de emergencia, pero desde hace una semana tendría que haber estado instalado el sistema de emergencia, desde hace una semana están dando vuelta los videos en las redes”, puntualizó. En ese sentido, recordó que durante su gestión como ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri tenían un sistema cuyo protocolo funcionaba.

Consultada sobre quién estaba detrás de estos saqueos, indicó: “Raúl Castells dijo que había sido, vayan a buscarlo. Si él dijo: yo fui el que saqueó, que la policía lo vaya a buscar, que actúe un fiscal, porque a confesión de parte, relevo de pruebas, él mismo lo está diciendo. Es muy fácil en las redes comenzar a rastrear, quiénes son los que agitaron. Entraron a los grupos de WhatsApp, si entrás es porque tenés un sistema de rastreo bajo una orden judicial”.

En este marco, luego que la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, apuntara contra Milei, Bullrich sostuvo: “Eso me parece una politiquería barata. Podés no estar de acuerdo con Milei en muchas cosas, pero después pensar que Milei organizó los saqueos me parece una locura. Aparte Cerruti, en la conferencia, parecía una nena de 12 años”.

Durante su presentación, Bullrich indicó que en su evental gobierno se dará previsibilidad y confianza. Se impulsará una ley para que ningún funcionario pueda cerrar las exportaciones de ningún producto. Reiteró que buscará eliminar el cepo e insistió en la economía bimonetaria.

Patricia Bullrich estuvo en el congreso de Coninagro en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires Cortesía Coninagro

“Los cepos han sido un instrumento de tortura para todo aquel que produce. Hay una cantidad de tipos de cambio que lo único que hacen es hacer perder parte de la ganancia para tener un Estado que en los últimos 20 años ha crecido el 100%. Tenemos el doble de Estado y la mitad de las ganancias para todos los que producen en la Argentina”, graficó la candidata.

Agregó que, en este contexto, “es imprevisible” abrir mercados con inversión extranjera. Remarcó: “Nosotros no creemos en la dolarización, sino en una economía bimonetaria: un sistema que permita poner en curso legal el dólar y el peso, como nuestra moneda y divisa nacional”.

Después apuntó: “El sistema [bimonetario] es muy importante porque la dolarización no nos permite elegir la moneda con la que queremos transaccionar. La dolarización lo que nos hace es comer la inflación norteamericana. Si uno piensa en una propiedad en Estados Unidos que valía 500 dólares el metro cuadrado, pero hoy cuesta US$5000, US$10.000 o US$50.000. Esa inflación se la comen los otros países del mundo que tienen dolarización”.

Patricia Bullrich y el presidente de Coninagro, Elbio Laucirica Cortesía Coninagro

Además, insistió en que van a avanzar con acuerdos de libre comercio. “Tenemos que avanzar con la UE [Unión Europea]. Nuestros socios estratégicos son aquellos que nos permiten comerciar sin aranceles, que nos permiten vender. Vamos a defender, avanzar en el Mercosur”, expresó. Según sostuvo, Brasil es un socio estratégico para la Argentina sin importar quién sea el presidente: “Nos importa el país. Esa es la medida en la que concebimos las relaciones”.

En otro orden, al referirse a los problemas del sector dijo que sabe que hay muchas disfuncionalidades, como los costos en el transporte, en la red vial, tasas y en una cantidad de impuestos distorsivos. Explicó que desde hace seis meses están analizando las retenciones del campo, por lo que tienen una idea en su espacio respecto de cómo abordar esto desde el primer día.

“Creemos en el efecto tasa sustitución, que es fundamental, y que va a permitir, a partir de determinados mecanismos que lleven adelante dos variables, a partir del Impuesto a las Ganancias que permita ir solapando la tasa de sustitución”, afirmó.