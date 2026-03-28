Máximo Kirchner salió al cruce de Milei y Macri tras el fallo por YPF a favor de la Argentina

El diputado nacional de Unión por la Patria Máximo Kirchner apuntó este sábado contra el presidente Javier Milei y el exmandatario Mauricio Macri luego de que se conociera el fallo de la Justicia de Estados Unidos en el juicio por YPF a favor de la Argentina.

“Es una ironía del destino que quienes hoy conducen el país, habiendo denostado sistemáticamente la recuperación de nuestra petrolera de bandera, hoy celebran un triunfo que solo fue posible porque no se rompió la estrategia de defensa nacional que se venía sosteniendo”, declaró sobre Milei, y señaló que el accionar de la administración de Macri en 2016 debería investigarse.

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia de primera instancia del juicio por la expropiación de YPF, lo que implicó que la Argentina evitara pagar US$16.100 millones y que la compañía petrolera quedara exculpada de responsabilidad durante el proceso de estatización.

Javier Milei en cadena nacional Presidencia

La noticia generó conmoción en la política argentina, donde el oficialismo y la oposición se enfrascaron en una pulseada sobre quién tiene el crédito de la reciente resolución judicial. Fue entonces que Milei sostuvo en uno de sus discursos del viernes que su gobierno vino a “arreglar las cagadas” que dejó el “inútil” de Axel Kicillof -hoy gobernador bonaerense y en ese entonces viceministro de Economía- y la “corrupta y presidiaria” Cristina Kirchner -entonces presidenta.

Para el diputado kirchnerista, la expropiación del 51% de las acciones de YPF en 2012 fue “la recuperación de la soberanía hidrocarburífera de la Argentina”. Sostuvo además que es una “ironía del destino” que Milei celebre esta victoria.

“Argentina logró una sentencia histórica en esta administración”: Milei en cadena nacional sobre YPF

“El Estado Nacional a través de diversas administraciones defendió siempre que la expropiación con fines de utilidad pública de YPF realizada durante el gobierno de Cristina Kirchner se hizo conforme a derecho, como un acto soberano y que el estatuto de una sociedad no puede prevalecer sobre la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico de un país”, señaló. Sus declaraciones surgieron durante la presentación de un proyecto que expresa el beneplácito por el fallo favorable.

Sostuvo que la expropiación “no fue un capricho ideológico”, sino que fue “un acto de supervivencia energética” ya que Repsol “había llevado al país a una crisis de reservas y a la pérdida del autoabastecimiento”.

El entonces presidente Mauricio Macri en una visita a las instalaciones de YPF en Loma Campana, en la zona de Vaca Muerta, Neuquén, en 2018 Telam

Luego, apuntó contra Macri por su gestión en 2016, y señaló que debería revisarse su accionar. En dicho año el Gobierno transfirió US$9300 millones para cancelar los acuerdos cerrados con bonistas minoristas, incluidos los acreedores italianos representados por Nicola Stock, y con fondos buitre, entre ellos, NML Capital, de Paul E. Singer, líder de la ofensiva judicial contra la Argentina en la Justicia de Estados Unidos.

“Mientras que en 2026 celebramos un fallo favorable por resistir y agotar las instancias judiciales, en 2016 la administración de Mauricio Macri optó por un acuerdo apresurado. La decisión de pagar US$9300 millones en 2016 estuvo motivada por el negocio del acceso al mercado financiero. Se priorizó la toma de deuda masiva por sobre la defensa de la inmunidad soberana que hoy se ha validado”, reclamó.

Además, argumentó que si la Argentina “mantenía la resistencia jurídica y política” en el caso, “podría haber evitado el ciclo de endeudamiento posterior”.