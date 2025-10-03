Medida: el Gobierno declaró la emergencia agropecuaria en dos provincias

El gobierno nacional homologó la emergencia agropecuaria en dos provincias por eventos climáticos extremos. La medida propuesta por la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEyDA) en el marco de la Ley 26.509 se dio tras convalidar los decretos provinciales que establecen el estado de emergencia y/o desastre para zonas productivas de Entre Ríos, afectadas por heladas y granizo, y de Buenos Aires, alcanzadas por excesos hídricos. La medida permite prórrogas impositivas, según el caso.

La decisión se confirmó a través de la publicación de las resoluciones firmadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, que señalan el beneficio para las diferentes producciones afectadas. De esta forma, primero, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca informó que el ministro de Economía, declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario para diversas zonas productivas de la provincia de Buenos Aires, afectada por inundación de los últimos meses.

Desde la Secretaría señalaron que la recomendación se formalizó durante la reunión de la CNEyDA llevada a cabo el 15 de septiembre, donde se realizó un análisis técnico del fenómeno climático que motivó la solicitud de emergencia y/o desastre agropecuario por parte del gobierno provincial.

Inundaciones y caminos rurales en General Viamonte Gza.

En ese sentido, observaron que se convalidó el decreto provincial N° 2196 de fecha 02 de septiembre de 2025, el cual declara desde el 1° de mayo de 2025 hasta el 31 de octubre de 2025, a las explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas por inundación, en varias circunscripciones de los partidos de Hipólito Yrigoyen, General Alvear, General Viamonte, Las Flores, Chivilcoy, Junín, Roque Pérez, General Lamadrid, Chacabuco y Monte. Lo hizo a través de la resolución 1450/2025.

En tanto, este viernes también se dio a conocer que Caputo declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario para diversas zonas productivas de la provincia de Entre Ríos, afectadas por eventos climáticos adversos ocurridos durante los últimos meses, granizo y heladas. La recomendación se formalizó durante la misma reunión de la CNEyDA.

En este sentido, señalaron que se convalidó el decreto provincial N° 2113 de fecha 14 de agosto de 2025 por granizo, a partir del 1° de marzo de 2025 y hasta el 30 de agosto de 2025, para las explotaciones de soja del distrito Rincón de Nogoyá, del departamento Victoria, y explotaciones hortícolas del distrito Primero, del departamento Colón. Y desde el 1° de marzo de 2025 y hasta el 28 de febrero de 2026, a las explotaciones de nuez pecán del citado departamento Colón, afectadas por el mismo fenómeno climático.

El gobierno también publicó la declaración de emergencia para los citrus afectados por las heladas Senasa

Asimismo, dijeron que se hizo lo propio con el decreto provincial N° 2.296 de fecha 1 de septiembre de 2025 que declaró desde el 4 de julio de 2025 y hasta el 15 de julio de 2026, para las explotaciones de citrus afectadas por heladas en los departamentos Federación y Concordia.

Según informaron, la reunión de la CNEyDA donde se tomaron estas decisiones contó con la participación de representantes de organismos nacionales como el INTA, el SMN, el Banco Nación, el Banco Central, ARCA, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Economía, así como delegados de las principales entidades agropecuarias (CRA, FAA, CAME, SRA, Coninagro, Fonaf) y representantes provinciales.