“¡Bravo!”: el Gobierno hizo un fuerte cambio en un registro para semillas y, eufórico, Federico Sturzenegger explicó todo

La Secretaría de Agricultura, a través del Instituto Nacional de Semillas (Inase) y con el aval de la Comisión Nacional de Semillas, simplificó la inscripción de nuevas variedades vegetales. De esta manera, según informaron, se dan de baja trámites obligatorios que representaban un obstáculo para fomentar la llegada de nuevos cultivares al mercado, y se agiliza así la capacidad de respuesta de la industria semillera a demandas por factores bióticos o abióticos. En su cuenta de X, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, destacó la medida. “¡Bravo!”, dijo.

A través de la Resolución 49/2025 publicada este jueves en el Boletín Oficial, el gobierno derogó la resolución N° 44 de fecha 17 de enero de 1994; resolución N° 108 de fecha 4 de abril de 1997; resolución N° 307 de fecha 16 de octubre de 1997 y la resolución N° 118 de fecha 9 de junio de 1998 que establecían y regulaban los mecanismos de inscripción de distintas especies.

Según señalaron, el aspecto más destacable es la eliminación de la obligatoriedad de realizar Ensayos Comparativos de Rendimiento (ECR), que se solicitaban para aquellas variedades que fueran especies de fiscalización obligatoria como algodón, arroz, girasol, maíz, soja, sorgo, trigo pan, trigo fideo, cebada cervecera y alfalfa.

“No se tramitará ninguna solicitud de inscripción ante el Registro Nacional de Cultivares que no haya abonado el arancel correspondiente a la solicitud de inscripción en el Registro Nacional de Cultivares definido en la Resolución Nº Reso-2024-1-APN-SB#MEC de la ex -Secretaría de Bioeconomía, dependiente del Ministerio de Economía, o la norma que en el futuro la reemplace”, indicaron.

De acuerdo con el argumento, en los últimos 25 años la República Argentina ha sido epicentro de una verdadera revolución agrícola

Destacaron que para la inscripción de una variedad en el Registro Nacional de Cultivares, administrado por la Dirección de Registro de Variedades de este Instituto Nacional de Semillas organismo descentralizado en la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, todo solicitante deberá contar con un representante legal con asiento en la República Argentina, y deberá estar inscripto en la Categoría A y/o B del Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas (RNCyFS). En el caso de solicitantes extranjeros será el representante legal quien deba cumplir con el mencionado requisito de inscripción en el RNCyFS.

La resolución aclara que la simplificación se da por las facultades delegadas por “la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N° 27.742 impulsa la simplificación y modernización de los trámites ante la Administración Pública Nacional”. Así como también que “en los últimos 25 años la República Argentina ha sido epicentro de una verdadera revolución agrícola y del conocimiento que pone de manifiesto la necesidad de una mejora en la capacidad de respuesta de la industria semillera a necesidades o demandas del productor que pudieran surgir por factores bióticos o abióticos.

Explicaron que estos trámites eran un obstáculo para la puesta en el mercado de nuevas variedades, ya que, por ejemplo, los ECR requerían entre 2 y 3 años de trabajo para luego poder presentar la información con sus resultados en el Legajo de Fiscalización. “La eliminación de este paso facilitará la inscripción de nuevas variedades y mejorará la toma de decisiones en función de otros factores, como las necesidades del mercado”, precisaron.

La reacción de Sturzenegger

Como se mencionó, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado remarcó la importancia de la resolución. “La Resolución 49/25 del Inase, publicada hoy con firma de su Director Claudio Dunan, elimina la obligatoriedad de realizar ensayos comparativos de rendimiento (que insumían entre 2 y 3 años), agilizando la inscripción de nuevas semillas. ¡Bravo! El secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, retoma así una discusión sobre el tema más importante para el agro argentino. Veamos”, introdujo el funcionario sobre el tema.

Luego agregó: “Lo primero para reflexionar es: ¿por qué requería el Inase un estudio de rendimiento? Pensándolo un minuto resulta obvio que es innecesario. Es como que el @ANMATsalud pidiera estudios de mercado sobre si un alfajor es rico o no. Eso lo dirá el mercado. Yendo un paso más, la decisión nos invita a preguntarnos incluso por qué seria necesario inscribir en Inase una semilla. Una semilla no es un virus peligroso, no es un arma de destrucción masiva, ¡es tan solo un insumo de producción! Además, si alguien quisiera hacer terrorismo con una semilla no va a molestarse en registrarla”.

Para Sturzenegger, mejores semillas permiten aumentar la producción. “En Argentina hace años debatimos el tema de la propiedad intelectual de las semillas y el resultado ha sido que ha reducido el acceso de los productores a nuevas y mejores variedades”, dijo.

Señaló que “se da esta situación absurda: Brasil ha triplicado su producción de soja, en gran medida con semillas hechas por investigadores argentinos, trabajando en empresas argentinas pero radicadas en Brasil. Lo dramático es que la suba de producción en Brasil hunde el precio del grano ¡mientras nosotros estamos relativamente estancados porque no podemos acceder a nuestra propia tecnología!”

Recordó que cuando el Gobierno llevó este tema “al Congreso en la Ley Bases la respuesta fue que solo se podía discutir si se abordaba simultáneamente con el de las retenciones”.

“Algo así como “no voy a dejar que me ayudes, hasta que no me des esto otro”. Pero ¿por qué atar un tema que puede duplicar nuestra producción a eso otro? Es un tema fascinante que seguramente seguiremos debatiendo. Quizás sea necesario distinguir stock de flujo, es decir, buscar una manera de poder incorporar tecnología sin que eso implique mayores costos para quienes usan las variedades actuales. Bienvenido este debate, el debate del crecimiento”, cerró.

LA NACION