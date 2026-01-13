Mercado de insumos: un gigante alemán compró una empresa norteamericana de biológicos especializada en plagas

En busca fortalecer su posicionamiento en el desarrollo de herramientas para el control de plagas que combinen eficiencia productiva, innovación tecnológica y un enfoque cada vez más orientado a la sostenibilidad del sistema agrícola, BASF Soluciones para la Agricultura compró AgBiTech, una empresa especializada en soluciones de control biológico de plagas.

Según dijeron en un comunicado, con esta transacción, la compañía asumirá la propiedad total de la firma, incluidos todos los activos como portafolio, derechos de propiedad intelectual, operaciones de fabricación, así como instalaciones de investigación y desarrollo, y el equipo de empleados. Estimaron que el acuerdo finalizará en el primer semestre de 2026, porque está sujeto a la aprobación de las autoridades competentes.

Detallaron que la operación se concretó mediante un acuerdo con la firma de capital privado Paine Schwartz Partners y otros accionistas, aunque las partes decidieron no divulgar los términos financieros y comerciales. Una vez finalizada, BASF incorporará la totalidad de los activos de AgBiTech, incluidos su portafolio de productos, los derechos de propiedad intelectual, las operaciones de fabricación, las instalaciones de investigación y desarrollo y el equipo de empleados.

La operación fortalece su portafolio de BioSoluciones para el manejo de plagas en cultivos extensivos

AgBiTech fue fundada en el año 2000 y tiene su sede en Fort Worth, Texas, Estados Unidos. Comentaron que la empresa se destacó por ser pionera en el uso de la tecnología de Nucleopoliedrovirus (NPV), basada en virus que ocurren de forma natural, para el desarrollo de soluciones destinadas al control de insectos. Actualmente, cuenta con operaciones directas en Brasil, Estados Unidos y Australia y con distribuidores en la Argentina.

“Sus soluciones están orientadas a productores de cultivos extensivos como soja, maíz y algodón, entre otros, y se posicionan como herramientas complementarias dentro de los esquemas de manejo de plagas que buscan mejorar la eficiencia productiva y reducir impactos ambientales”, dijeron.

En BASF, destacaron el valor estratégico de la adquisición en su portafolio de BioSoluciones. “AgBiTech cuenta con una sólida trayectoria en el desarrollo de soluciones diseñadas para ayudar a los agricultores a gestionar plagas de manera eficiente”, señaló Livio Tedeschi, presidente global de BASF Soluciones para la Agricultura.

En esa línea, Tedeschi subrayó que la incorporación de la empresa complementa el portafolio existente de BioSoluciones: “Destaca nuestro compromiso con un enfoque más sostenible y holístico para la agricultura, alineado con nuestra estrategia de negocio”.

La compañía también remarcó que la operación se enmarca en un proceso más amplio de consolidación de soluciones integradas para el productor. “Esta adquisición es un paso derivado de la ejecución de nuestra estrategia, que refuerza nuestra presencia como proveedor de soluciones integradas en este segmento altamente relevante”, afirmó Marko Grozdanovic, vicepresidente Senior de Marketing Estratégico y Sostenibilidad Global de BASF Soluciones para la Agricultura.

Desde la perspectiva regional, el impacto de la tecnología de control biológico fue resaltado por Sergi Vizoso-Sansano, vicepresidente Senior de BASF Soluciones para la Agricultura en América Latina. “Los agricultores han enfrentado desde hace mucho tiempo preocupaciones relacionadas con orugas que afectan la productividad de los cultivos, y han llegado a reconocer la tecnología ofrecida por AgBiTech como una solución complementaria para el control de estas plagas”, sostuvo.

Por ultimo, dijeron que el portafolio de BioSoluciones de BASF incluye productos biológicos destinados a la protección de cultivos frente a enfermedades e insectos, al manejo de resistencia y de residuos, y al aumento de la tolerancia al estrés. Además, remarcaron que “estas herramientas permiten extender las ventanas de protección contra plagas y enfermedades, complementando los tratamientos químicos dentro de los programas de Manejo Integrado de Plagas”.