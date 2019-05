Mercado de Liniers: presión del gremio de Moyano por la afiliación de camioneros

Esta tarde, delegados del gremio de camioneros pedían a los choferes afiliarse al sindicato

Esta tarde, delegados del gremio de camioneros de Hugo Moyano, bajo la supuesta excusa de hacer un relevamiento de las condiciones laborales de los choferes de transporte de hacienda, "les sugerían" a los camioneros que llegaban a descargar ganado en el Mercado de Liniers, en el barrio de Mataderos, afiliarse al sindicato.

Según contaron fuentes del sector, esto pasa ante la próxima mudanza de las actividades a Cañuelas, en la provincia de Buenos Aires, y porque el gremio no participó de las negociaciones. "El gremio intimidó a los transportistas al mismo tiempo que les entregaban tres planillas de afiliación y les advertían que si no se adherían al sindicato no podrían trabajar en el Mercado Agroganadero (MAG) en Cañuelas, el año próximo", contaron.

"Los del Sindicato de Moyano me pararon en la puerta del Mercado de Liniers y me pidieron todos los datos, cuánto cobraba el kilómetro, a que consignatarios le cargaba y anotaron la patente", dijo un camionero.

Agregó: "Me dijeron que me tengo que adherir de manera obligatoria si quiero ingresar al nuevo mercado. Que tengo tiempo hasta noviembre de este año para hacerlo".

Ya el viernes pasado, integrantes del gremio de Moyano se hicieron presente en las instalaciones del predio con el propósito de bloquear el acceso, pero al final solo se quedaron a un costado.

Según el sindicato, su presencia en el Mercado era hacer un relevamiento de los empleados. El secretario de Políticas de Transporte de Camioneros, Omar Pérez, dijo en declaraciones: "El costo de logística no son los salarios sino los insumos. Quieren precarizar con todos los grises que tiene el Mercado de Hacienda. Los trabajadores están con angustia pero confiados que los respalda el gremio como en cada conflicto".

En tanto, Marcelo Aparicio, secretario Gremial de Camioneros, se quejó de que la organización no fue convocada a las negociaciones por el traslado.

Una de las planillas que entregó el gremio