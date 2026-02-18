La advertencia de Hugo Moyano (h) sobre la reforma laboral: “El proyecto tiene una trampa”

Hugo Moyano hijo, diputado nacional de Unión por la Patria (UXP) y abogado de Camioneros, lanzó este miércoles una advertencia sobre la reforma laboral que impulsa Javier Milei, iniciativa que ya obtuvo media sanción en el Senado y que aguarda ser tratada en la Cámara baja. “Tiene una trampa de la que no se habla”, afirmó el legislador en diálogo con LN+.

En la previa del debate en el plenario de comisiones, Moyano sostuvo que, transcurrido el primer año de vigencia de la ley —en caso de ser sancionada—, la Secretaría de Trabajo contaría con la potestad de “hacer caer las condiciones de trabajo de los empleados”.

“El proyecto tiene una trampa y de esto no se habla. Transcurrido el primer año de que entre en vigencia la reforma laboral, si es que es aprobada, el Gobierno, a través de la Secretaría de Trabajo y ante la posibilidad de que se produzcan distorsiones económicas, puede hacer caer las condiciones de trabajo", explicó.

El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP), Hugo Antonio Moyano Nicolás Suárez

Y calificó esa posibilidad como “una locura”. “No puede ser que estemos regulando leyes solamente con criterios económicos y con la discrecionalidad que puede tener la Secretaria de Trabajo de decir ‘no, esto distorsiona económicamente. Se va a caer. Negocian con una pistola en la cabeza’”.

Moyano consideró que varios artículos que integran el proyecto de modernización laboral son “regresivos y contrarios a nuestra Constitución”. Alegó que la iniciativa no se traducirá en mejores resultados en la escena laboral: “Con este proyecto no se va a crear empleo. Lo que crea o destruye los puestos de trabajo no son las legislaciones, sino las políticas económicas”.

Acto seguido, el hijo del histórico referente sindical consideró que, a diferencia de lo que ocurría durante otras administraciones, el deterioro en las condiciones de trabajo ha avanzado con celeridad desde la llegada de Milei.

El Gobierno aguarda por el debate de la reforma laboral en Diputados tras obtener la media sanción en la Cámara alta CHARLY DIAZ AZCUE - ARGENTINA'S SENATE

“Ya se hizo una reforma laboral con la Ley Bases. Anuló y dejó sin efecto las mal llamadas multas, que son indemnizaciones agravadas. Hizo un blanqueo, que nunca resultó para nada. ¿Para qué? ¿Cuántos empleos genuinos se produjeron? Menos del 0,3%. ¿Cuánto empleo informal? Se destruyeron 280.000”, lamentó.

Insistió una vez más en que el Ejecutivo busca “poner condiciones inferiores por región y por empresa que las que establece la negociación general” con la nueva reforma y puntualizó: “Se está igualando hacia abajo”.

El ahora legislador y abogado cerró con una pequeña mención al caso de FATE, firma que dejará de fabricar neumáticos en su planta de San Fernando y despedirá a 920 empleados. “Las condiciones de mercado que este Gobierno ha generado llevaron finalmente a que una empresa líder que hace 80 años opera en nuestro país deje en la calle a 920 trabajadores. A las claras están las falacias de este Gobierno”, concluyó.