Mercosur: una discusión que oculta las prioridades

El ruido que gener贸 la controversia entre el presidente de la Argentina, Alberto Fern谩ndez, y el de Uruguay, Luis Lacalle Pou, sobre el rumbo del Mercosur impacta de lleno sobre la agroindustria.

En los cuatro pa铆ses fundadores del bloque regional nacido hace treinta a帽os -Uruguay, Paraguay, Brasil y la Argentina-, el principal sector exportador es, justamente, el que se origina en la producci贸n agropecuaria. Tanto por su peso en la generaci贸n de divisas como por el que tiene en el comercio internacional, en cualquier debate que se lleve adelante sobre la flexibilizaci贸n o el estancamiento del acuerdo, el agro deber铆a estar en el centro de la escena.

鈥淣ecesitamos que la inserci贸n en el mundo sea m谩s din谩mica, el Mercosur debe ir hacia su flexibilizaci贸n鈥, se帽ala Marcelo Reg煤naga, exsecretario de Agricultura que particip贸 del nacimiento del bloque en la d茅cada del noventa, y actual integrante del Grupo de Productores del Sur (GPS), una suerte de usina de pensamiento sobre la producci贸n agropecuaria de la regi贸n. 鈥淒ebe revisarse el concepto de Arancel Externo Com煤n (AEC) y apuntar a una zona de libre comercio鈥, a帽ade.

Para Reg煤naga hay al menos dos ventajas para los sectores m谩s din谩micos de la econom铆a cuando se encara un tratado comercial con otros bloques o pa铆ses. 鈥淯na es que con las rebajas arancelarias se accede a un mercado en las mismas condiciones que lo hacen los competidores que ya firmaron acuerdos鈥, a帽ade. Sobre esto, Reg煤naga ejemplifica: 鈥淐hile vende su miel a la Uni贸n Europea con arancel cero, nosotros con el 17%鈥. Es decir que hay que ser m谩s competitivo para poder entrar en un mercado de las caracter铆sticas del europeo sin contar con una preferencia arancelaria. Algo similar sucede con los pa铆ses que firmaron acuerdos de libre comercio con China. Aunque ahora enfrenta un conflicto diplom谩tico con el gigante asi谩tico, Australia sac贸 partido para sus exportaciones de carne con la ventaja de ingreso en el mercado chino.

鈥淓l otro beneficio de los acuerdos de libre comercio es que se establecen reglas de juego claras con el reconocimiento de equivalencias sanitarias que identifican los productos en origen, con lo que se facilita el comercio鈥, a帽ade el especialista.

La aversi贸n del gobierno argentino a los acuerdos de libre comercio entre el Mercosur y otros bloques se contradice con lo que suelen expresar los propios funcionarios respecto de la necesidad de aumentar el ingreso de divisas y favorecer las exportaciones de productos con mayor grado de elaboraci贸n.

鈥淐asi todos los pa铆ses utilizan el escalonamiento arancelario como forma de protecci贸n鈥, advierte Reg煤naga. Eso significa que se aplican aranceles m谩s elevados a los productos finales o envasados que a las materias primas. 鈥淯na de las maneras de eliminarlo es mediante los acuerdos de libre comercio鈥, recuerda.

Por su parte, la economista y especialista en comercio internacional Rosario Campos puntualiza que 鈥渆l Mercosur es una potencia agroindustrial en el mundo, el foco deber铆a estar all铆鈥.

Pero tambi茅n pone el 茅nfasis en las contradicciones de la pol铆tica interna con la externa que se plantean con el Mercosur. 鈥淪i Brasil avanzara en la flexibilizaci贸n y decidiera importar su trigo extrazona sin aranceles, a la Argentina lo perjudicar铆a, ya que es el destino de casi la mitad de sus exportaciones de trigo (US$2100 millones totales en 2020, de los cuales US$900 millones fueron a Brasil)鈥, se帽ala. No obstante, afirma que 鈥渆l Gobierno ya viene haciendo bastante para perjudicar la producci贸n de trigo: derechos de exportaci贸n (de 0% a 12% en diciembre 2019) m谩s un acuerdo en enero pasado que no se conoce, pero que hizo bajar el precio de exportaci贸n en la Argentina a pesar de que en el mercado internacional no se vio esta baja鈥.

M谩s all谩 del trigo, para gran parte de las econom铆as regionales el Mercosur es crucial no solo por lo que representa un mercado como el brasile帽o para ingresar con arancel cero, sino porque les permitir铆a acceder en mejores condiciones a otros destinos si hubiera un tratado comercial. Aunque para todos los rubros de la agroindustria son 煤tiles los acuerdos de libre comercio, en proporci贸n tienen mayor impacto en aquellos en los que predominan las pymes y requieren de agregado de valor.

Hay una base sobre la que el Gobierno podr铆a apoyarse si en verdad le interesara promover las condiciones para aumentar las exportaciones y analizar en serio la flexibilizaci贸n del Mercosur. Es la propuesta del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) para establecer un proyecto de ley que otorgue estabilidad fiscal y financiera a las exportaciones del agro. Esta iniciativa por ahora sigue demorada y trabada.

Son las necesidades de los sectores m谩s din谩micos las que debieran priorizarse y no los cortocircuitos de las declaraciones pol铆ticas.