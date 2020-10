La Mesa de Enlace en la conferencia virtual

La Mesa de Enlace hizo hoy una autocrítica y, a la vez, apuntó contra el Gobierno por la falta de soluciones para sus planteos, con eje en la presión tributaria. En una conferencia de prensa virtual, los dirigentes admitieron que, a diferencia del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), ellos no han sido lo suficientemente eficientes en la comunicación para estar dentro de la lista de reuniones que mantiene el Gobierno con esa agrupación agroindustrial.

"No hemos sido eficientes en generar lobby con el Gobierno. Eso que tiene la agroindustria no lo tenemos, debemos aprender a hacer lobby para mantener reuniones. El Gobierno se siente muy incómodo en tener que hablar con la Mesa de Enlace; a través de una cadena más grande se tendría que trabajar para que nos otorguen las reuniones. Tenemos que participar en todos los lugares", dijo Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), sostuvo que la comunicación es vital porque es el canal que después genera las decisiones políticas. Según indicó, a la Mesa de Enlace le hace falta un "fortalecimiento de las instituciones, ocupar espacios clave en lugares democráticos, que hacen falta para la toma de decisión e incidencia de la política".

Daniel Pelegrina: "Hay un problema de concepción de la economía, hay una mirada estratégica hacia el agro"

En tanto, Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, aseguró que es necesario generar más propuestas y se debe mejorar la comunicación. "Tenemos que ayudar a pensar juntos una estrategia para salir adelante, frente a los ataques y pensar con racionalidad, tenemos con qué para poder brindar soluciones para salir adelante", señaló.

En esa línea, Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), dijo que es necesario que al campo se lo mire a través de la trayectoria productiva y no solo cuando el país está en crisis para que haga un esfuerzo. "Que nos miren en toda la trayectoria de la producción y no nada más como socios en ganancias. Cuando estamos en pérdida estamos solos y muchas veces salimos del circuito productivo", se quejó.

"Creemos que, en conjunto, el sector productivo es un gran factor y motor del desarrollo del país. No queremos que nos sientan más importantes, pero no que nos tomen como menos importantes o que relativamente nos pueden o no invitar a las reuniones. Debemos ser parte fundamental de esta puesta en pie de la economía", dijo el presidente de la FAA.

El presidente de CRA, en tanto, apuntó: "Nos atacan, nos critican pero cuando necesitan los dólares corren al campo". Chemes, además, sostuvo que van a seguir insistiendo con que se aplique una rebaja en las retenciones y para ello van a llevar una propuesta sobre la presión en la carga impositiva al Congreso, en lugar de dejársela al Poder Ejecutivo."El campo tributa ganancias, bienes personales, impuestos al trabajo, al empleo y carga impositiva", enumeró.

Jorge Chemes: "La oligarquía ganadera de hace 100 años no existe más, que se informen y después opinen. Se está generando una mala imagen de un sector que es el que más responde y al que más le pegan"

Según sostuvo, debe haber una eliminación gradual de las retenciones considerando la situación económica de la Argentina, producto de la pandemia por coronavirus, a través de un paquete impositivo. "Que la carga impositiva no siga castigando al capital. Hay que pensar en aumentar la base de contribuyentes porque cada vez que el país necesita recursos se genera un incremento en la presión impositiva y siempre se está pensando en el sector agropecuario y es al que más termina castigándose con estas decisiones equivocadas", enfatizó el presidente de CRA.

Los integrantes de la Mesa de Enlace coincidieron que es necesario generar políticas de Estado que incentiven la exportación y la carga impositiva, dijeron, perjudica al desarrollo y crecimiento de las exportaciones. "Hay un problema de concepción de la economía más que ideológico y hay una modalidad de la mirada geoestratégica. Hace falta una mirada política y que las voces que representan a los sectores también estén. Se necesita una concepción de la economía que promueva más inversión que se genere trabajo y desarrollo, que sea proactivo y no regresivo", dijo Pelegrina.

Según afirmaron, van a instar al diálogo al gobierno nacional. "Vamos a agotar todas las instancias de diálogo con todos los funcionarios que sea necesario. Nuestro interlocutor principal es el ministro Luis Basterra, pero si hay que hablar con otro ministro, lo haremos. Si tenemos que llegar al presidente de la Nación (Alberto Fernández), lo haremos. Vamos a poner énfasis en usar todas las herramientas necesarias para que nos escuchen", aseguraron.

Carlos Iannizzotto: "Hay que generar más propuestas y una estrategia de comunicación"

Por otro lado, las tres entidades que forman parte del CAA confirmaron que van a estar en la reunión del 14 de octubre que mantendrá el Consejo Agroindustrial con el Gobierno. "Sí, vamos a estar en esa reunión por mandato de CRA. Además, hemos decidido monitorear desde cerca todas las decisiones que se vayan tomando en el Consejo porque tenemos que hacer un análisis muy pormenorizado de lo que se vaya dando. Tenemos que mostrar resultados a los productores", expresó Chemes.

En tanto, Achetoni agregó que "FAA va asistir. Es una condición de que debemos estar, nadie va a llevar la voz de la Federación Agraria, excepto la Federación. Y en todas las discusiones, vamos a estar monitoreando por nuestro consejo directivo y nuestras bases, las respuestas y posibilidades y atado a eso estará la continuidad o no dentro del Consejo Agroindustrial", apuntó.

"Hay que dar tiempo al diálogo. Hay situaciones que no nos gustan, pero hay muchas alternativas para construir nuevos espacios e ideas. Van a seguir habiendo diferencias, pero vamos a encontrar alternativas, porque si nos acotamos a eso, la situación es muy compleja y difícil", dijo Iannizzotto.

Carlos Achetoni: "FAA va asistir a la reunión del 14. Nadie va a llevar la voz de la Federación"

