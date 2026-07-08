Molinos Agro y ACA invertirán más de US$500 millones en una planta para moler soja: esperan más producción con la baja de las retenciones

Molinos Agro y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) invertirán más de US$500 millones para construir una nueva planta de molienda de soja en Timbúes, Santa Fe, que tendrá una capacidad de procesamiento de 15.000 toneladas diarias. El proyecto se desarrollará sobre un predio de la cooperativa y Molinos Agro será el socio mayoritario, con una participación del 65%, según informó la empresa en un hecho relevante enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV). La firma dijo, entre otras cosas, que la baja de las retenciones prevista a partir de enero próximo llevará “indefectiblemente” a un crecimiento de la siembra con soja.

En ese documento remitido al mercado la compañía indicó que “la Nueva Planta conllevará una inversión de más de US$500 millones” y precisó que contará con “una línea de molienda de soja de 15.000 MT/día, activos asociados al almacenamiento de poroto, harina y aceite, y las conexiones necesarias para la utilización de las instalaciones de recepción y puerto ya existentes en el predio”. Además, informó que “MOA ingresará a la asociación con un 65% de participación”.

El anuncio representa un nuevo paso dentro de los planes de expansión que LA NACION había anticipado el 10 de mayo pasado, cuando reveló que Molinos Agro evaluaba desarrollar una planta de gran escala en Timbúes. En ese momento, el anteproyecto contemplaba una inversión estimada en torno de los US$800 millones y una capacidad de procesamiento de hasta 20.000 toneladas diarias. Finalmente, la empresa optó por avanzar mediante una asociación con ACA, mientras que los terrenos propios que posee en esa localidad quedarán disponibles para futuras expansiones y otros destinos, según aclaró.

Luego de informar la operación a la CNV, la empresa amplió los detalles del proyecto y explicó que inicialmente operará unas 10.000 toneladas diarias, equivalentes al 65% de la capacidad de la nueva planta, que se sumarán a las 20.000 toneladas por día que hoy procesa en San Lorenzo. “De esta manera, la compañía incrementará en un 50% su capacidad de procesamiento de soja”, destacó.

La empresa incrementará la capacidad para procesar soja NurPhoto - NurPhoto

La empresa señaló, además, que la decisión de avanzar junto con ACA responde a las ventajas operativas del emprendimiento. “La prioridad de este proyecto conjunto radica en las sinergias económicas y operativas que implican la construcción de la nueva planta de procesamiento en un predio perteneciente a ACA, que ya cuenta con un puerto sobre el río Paraná, instalaciones de descarga de materia prima y disponibilidad de servicios centrales”, indicó.

También remarcó que la asociación le permitirá trabajar a largo plazo con una cooperativa de capitales argentinos con 100 años de historia, 60 centros de desarrollo cooperativo y un volumen de comercialización de 26 millones de toneladas de cereales y oleaginosas.

Además, la compañía explicó que el proyecto “se apoya en varias cuestiones normativas, comerciales y estratégicas”. Entre ellas mencionó “el anuncio del gobierno nacional de una baja progresiva en los derechos de exportación de la soja y sus subproductos a partir de enero de 2027, que llevará indefectiblemente a un crecimiento de la superficie sembrada con este cultivo, incrementando la oferta”.

Hoy la soja tributa un 24% de retenciones. De acuerdo con un esquema de reducción del Gobierno, el grano empezará enero de 2027 con una retención del 23,75% y finalizará el año en una alícuota del 21%. La merma del tributo será a razón de un cuarto de punto por mes. En tanto, la quita del tributo seguirá en 2028 y finalizará ese año con una tasa del 15%. Para este caso la disminución se realizará con medio punto por mes.

Molinos Agro también sostuvo que “la producción de proteínas de cerdo, pollos y pescados crece sostenidamente, al igual que la demanda de aceite tanto para consumo humano como para la producción de biocombustibles renovables”.

“El anuncio del gobierno nacional de una baja progresiva en los derechos de exportación de la soja y sus subproductos a partir de enero de 2027, que llevará indefectiblemente a un crecimiento de la superficie sembrada con este cultivo, incrementando la oferta”, dijo Molinos Agro

La firma estimó que la construcción demandará aproximadamente tres años y constituirá “la Etapa 1 de un Master Plan”. Si las condiciones económicas, financieras y productivas acompañan, el predio permitirá incorporar nuevas líneas de molienda, un segundo muelle sobre el río Paraná y ampliar la capacidad de almacenamiento y la infraestructura logística.