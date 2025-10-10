Momento emotivo: la Fundación Victoria Jean Navajas celebró sus 60 años

La Fundación Victoria Jean Navajas (FVJN), del Grupo Las Marías, informó que celebró sus 60 años de vida institucional con un acto que finalizó con la actuación de la Orquesta Sinfónica de la provincia de Corrientes, en formato Big Band. El encuentro fue en el predio de la FVJN en Gobernador Virasoro. Contó con autoridades, miembros de la comunidad educativa, representantes de instituciones y empresarios.

El presidente de la Fundación, Adolfo Navajas Fournier, dijo que la institución representa “la inversión social más distintiva de Las Marías”. Agregó: “La educación es un pilar y un instrumento de transformación personal y social”.

Según explicaron, la entidad “gestiona una escuela primaria, un instituto agrotécnico terciario, un centro de formación profesional y un programa de proyectos educativos que colabora con escuelas de Corrientes y Misiones”.

Navajas Fournier señaló que la FVJN “creó oportunidades y abrió caminos de progreso para personas, familias y para toda la comunidad, a través de la educación, el mérito y el trabajo”.

El presidente de la Fundación también reflexionó sobre el sentido de celebrar con música. Indicó: “La vida equilibrada no es sólo estudio y trabajo, también es disfrute”. Añadió: “La música nos conecta con algo superior, infinito: cada uno podrá llamarlo como quiera, Dios o el Universo, pero siempre es una fuente de energía e inspiración”.

Navajas Fournier destacó asimismo el valor de la orquesta: “Cada instrumento puede sonar bien por sí solo, pero es en el conjunto donde aparece la melodía. Eso requiere práctica, capacidades desarrolladas, atención al otro, conducción y la conciencia de que el aporte de cada uno es inseparable del éxito de todos. Eso es, en definitiva, lo que buscamos aquí: sonar como una buena orquesta”.

En un mensaje de reconocimiento, agradeció a Las Marías y su gente por haber sostenido su apoyo a la educación incluso en los momentos más difíciles del país; a la Provincia de Corrientes, por el valioso sistema de educación pública de gestión privada; y a la comunidad educativa —directivos, docentes, personal de apoyo, alumnos y familias—, junto con instituciones y organizaciones que acompañaron a lo largo del tiempo.

El momento de la Big Band de la Orquesta Sinfónica

“El acto culminó con la ovacionada presentación de la Big Band de la Orquesta Sinfónica, dirigida por Aníbal Aguirre, con las destacadas voces de Verónica Vasco y Francisco Malvido”, informaron.

“Con un repertorio centrado en clásicos del jazz swing, incluyendo temas como “New York, New York”, de Fred Ebb; “In the Mood”, Wingy Manone y Joe Garland; “Serenata a la luz de la luna”, de Glenn Miller; “Fly Me to the Moon”, de Bart Howard; “Summertime”, de George Gershwin; “Garota de Ipanema”, de Tom Jobim, “A mi manera”, de Paul Anka; y “Crazy Little Things Called Love”, de Freddie Mercury, entre otros, la orquesta hizo vibrar a un auditorio colmado, que luego cerró la espléndida noche con un brindis por la Fundación y por la educación, a cargo de representantes de empresas, instituciones educativas y gubernamentales, exdocentes y personas con una extensa y valiosa vinculación con la FVJN a lo largo de los años", añadieron.