En lo que va del año la producción de carne se achicó en más de 70.000 toneladas

La faena bovina volvió a mostrar señales de retracción en abril pasado y profundizó la desaceleración que viene evidenciando el negocio ganadero en los últimos meses. Según un informe del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC, durante el cuarto mes de 2026 se procesaron aproximadamente 960.900 cabezas de ganado bovino, un volumen que representó una caída interanual del 15,3% respecto del mismo período de 2025, equivalente a unas 173.000 cabezas menos. El retroceso también se observó en la comparación mensual. Frente a marzo pasado, la actividad registró una baja del 6,7%, lo que implicó cerca de 68.900 animales menos enviados a faena, en un contexto de oferta restringida y menor disponibilidad de hacienda pesada. En tanto, entre enero y abril ya se produjeron 70.900 toneladas menos de carne.

De acuerdo con el trabajo elaborado por el ABC, abril volvió a mostrar limitaciones en el ingreso de novillos y vacas con destino exportador, una situación que impactó de lleno sobre la actividad industrial. “Abril fue un mes con similares restricciones a la observada durante los meses precedentes en el volumen de oferta de novillos y vacas con destino exportación”, señaló el reporte.

El informe agregó que esa menor disponibilidad “limitó el nivel de faena de las empresas asociadas”, especialmente en aquellos frigoríficos más orientados al comercio exterior.

La caída de la actividad se da luego de varios meses en los que el mercado comenzó a mostrar una oferta más ajustada de animales terminados, en especial de categorías pesadas, claves para el negocio exportador.

En el sector explican que detrás de esta dinámica aparecen distintos factores, entre ellos una menor liquidación de hacienda, el impacto climático sobre los ciclos productivos y una mayor retención en algunos planteos ganaderos.

En este escenario, la participación de las empresas nucleadas en el Consorcio ABC dentro de la faena total alcanzó en abril el 37,8%. El dato quedó por debajo del 38,5% registrado en marzo, aunque se ubicó por encima del 32,9% observado en abril de 2025.

“La faena de abril se ha caracterizado por su moderado a significativo retroceso, en términos absolutos, con respecto a la registrada el mes anterior, y, además, con respecto a la faena registrada durante el mismo mes del año pasado se manifestaron caídas bastante significativas. En abril de 2026, con respecto a marzo, se recorta moderadamente la disponibilidad de novillos y vaquillonas, mientras que la faena de vacas exhibe un volumen leve a moderadamente inferior al del mes anterior”, dijeron.

Detallaron que la faena diaria de abril se ubicó en 48.000 cabezas, un 6,7% por debajo de las 51.500 diarias procesadas en marzo, y un 19,5% inferior a las 59.700 correspondientes a abril de 2025.

Según el ABC, hubo una caída en la producción de un 7,1% con respecto a marzo y un descenso del 13% con respecto al mismo periodo de 2025 AFP

En esa línea, la producción de carne bovina del mes pasado alcanzó las 226.100 toneladas res con hueso, recortándose en poco más de 17.400 toneladas con respecto a marzo 2026, y también retrocediendo en 33.800 toneladas con respecto al mes de abril del año 2025. Según el ABC, hubo una caída en la producción de un 7,1% con respecto a marzo y un descenso del 13% con respecto al mismo periodo de 2025.

“En los primeros cuatro meses de 2026 la producción de carne bovina alcanzó las 926.600 toneladas equivalente res con hueso; situándose 70.900 toneladas por debajo del acumulado del período enero a abril de 2025, que había ascendido a 997.500 toneladas equivalente res con hueso. La producción de carne de novillos y novillitos cayó en 8,6% al comparar el periodo enero a abril de 2026 con el mismo periodo del año 2025, pasando de 553.300 toneladas a 505.500. La producción de carne de toros se incrementó en un 2,6%, de 20.100 a 20.600 toneladas; mientras que la disponibilidad de carne de vacas cayó en un 4,8%, pasando de 172.800 a 164.500 toneladas res. Finalmente, la producción de carne de vaquillonas cae de forma moderada a significativa, un 6,1%, de 251.300 a 236.000 toneladas res con hueso”, dijeron en el ABC.

Los establecimientos de engorde a corral acumulan existencias cercanas a los 2,06 millones de bovinos, según datos del Senasa

Por último, destacaron que al 30 de abril pasado, los establecimientos de engorde a corral acumulan existencias cercanas a los 2,06 millones de bovinos, según datos del Senasa, levemente superior, un 1%, al volumen de encierres contabilizados al cierre del segundo trimestre del año pasado que había tocado los 2,05 millones al 30 de junio.