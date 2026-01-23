“Muestra el dinamismo”. El cultivo que cerró una campaña sólida y aceleró sus exportaciones a nuevos mercados

A principios de este año, la campaña de cebada 2025/26 cerró con números que desafiaron la reducción de la superficie implantada. Según el último Informe Mensual de Estimaciones Agrícolas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la cosecha alcanzó las 5,6 millones de toneladas, lo que generó un crecimiento interanual del 16,7% en la producción. En el medio, la Argentina avanzó a grandes mercados y, en paralelo, los registros de embarques superan en más del 255% a los del mismo período del año anterior.

De acuerdo con los datos de la cartera que dirige Sergio Iraeta, pese a que hubo una caída del 20,6% del área sembrada, en esta campaña la producción mostró un crecimiento del 16,7% respecto a la campaña anterior. La campaña 2024/25 había alcanzado 4,8 millones de toneladas. Lo distintivo de este ciclo, resaltó la cartera agrícola, es que el aumento productivo se logró a pesar de una caída en la superficie: el área implantada se ajustó a 1,35 millones de hectáreas.

La clave del éxito productivo radicó en la productividad por hectárea. El informe oficial destaca que, una vez finalizada la cosecha sobre 1,2 millones de hectáreas recolectadas, el rinde promedio nacional fue de 46,9 qq/ha. “Es el más elevado logrado por el cultivo, superando en un 20% al máximo que se había registrado en la campaña 18/19 de 41,25 qq/ha”, observaron en el análisis de la Secretaría.

Al igual que ocurrió con el trigo, “la muy buena disponibilidad hídrica a lo largo del ciclo del cultivo fue un importante factor en la excelente productividad”, potenciada por el adecuado manejo agronómico y la incorporación de tecnología por parte de los productores.

Las estadísticas de la Secretaría de Agricultura indican que Argentina exportó a 64 destinos Marcos Brindicci� - X90087�

Por su parte, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires manejó cifras levemente inferiores, donde se señaló que la cosecha cerró en 5,4 millones de toneladas.

El balance de oferta y demanda proyectado por la Dirección de Estimaciones Agrícolas para el ciclo 2025/26 anticipa un fuerte perfil exportador para esta cosecha. Se estima que 4,20 millones de toneladas se destinarán al mercado externo, lo que representa el 62% de la producción total.

En cuanto al mercado doméstico, la industrialización (principalmente para la producción de malta) y otros usos consumirán 1,6 millones de toneladas, abarcando el 24% de la oferta. El stock final para el cierre del ciclo (noviembre de 2026) se proyecta en 0,94 millones de toneladas. En lo que respecta al flujo comercial de 2025, las estadísticas de la Secretaría de Agricultura indican que Argentina exportó a 64 destinos, generando un ingreso de divisas de US$10.221,3 millones (valor FOB), lo que marcó un aumento interanual del 3,2% en divisas.

Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro Exportador de Cereales (Ciara-CEC), indicó que las exportaciones de cebada forrajera de Argentina cambiaron de destino en 2025. “En los años previos, China era el gran comprador, debido a sanciones que había aplicado a Australia, competidor de la Argentina. Pero en 2025, Australia regresó a ese mercado y la Argentina pudo buscar destinos alternativos, surgiendo con mucha fuerza Arabia Saudita, que se transformó en el primer comprador, desplazando a China", aseveró.

Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-Cec DIEGO SPIVACOW / AFV

Por otra parte, indicó que las gestiones realizadas por el CEC y la Cancillería argentina tuvieron resultado, y la empresa estatal de Kuwait visitó el país en 2025, y ya se empezaron a concretar los primeros embarques de cebada, así como de trigo. “Para la nueva campaña de cebada, ya se llevan realizados registros de embarques por 1,6 millones de toneladas, cuando en 2025, para esta época, había embarques por 450 mil toneladas, lo que muestra el dinamismo de una gran campaña de cebada", manifestó. En rigor, hasta ahora hubo un 255% más de lo que normalmente se genera.

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) destaca que el 94% de la cebada vendida se originó en territorio bonaerense, donde se destacaron los partidos de Necochea, Tres Arroyos, Tandil, Coronel Dorrego y Lobería. Mientras que el 2% provino de Santa Fe y otro 2% de La Pampa. Según la Bolsa rosarina, ya se registraron ventas por 3,2 millones de toneladas en SIO Granos. De ese total, “2,3 millones de toneladas se negociaron previo al inicio formal de la campaña en diciembre”, lo que indica que aproximadamente el 41% de la producción se comercializó de manera anticipada (mercado forward), manteniendo la tendencia del año anterior.

Para los productores del sur bonaerense, la elección de la cebada obedece a una estrategia financiera y agronómica precisa, como la fecha de cosecha. Diego Pasi, asesor comercial de Az Group, explicó que en zonas como Tandil, la cebada forrajera permite liberar el lote en noviembre o principios de diciembre, casi un mes antes que el trigo. “La ventaja de cosechar antes es que podés sembrar una soja de segunda con un período más largo, lo que te rinde más que sobre trigo. Una soja de 1500 a 2000 kilos te cambia mucho el número en la ecuación del doble cultivo”, detalló el especialista.

Pese al éxito productivo, el mercado enfrenta un techo en la demanda industrial. Según Pasi, las malterías advierten que “el consumo de cerveza en el mundo y en Argentina no aumentó, e incluso bajó un poco” en la postpandemia, lo que limita los precios de la variedad cervecera. Ante este escenario, la “válvula de escape” es la exportación forrajera: “Hoy tenés mercados como Arabia Saudita y Emiratos Árabes que demandan mucha cebada para el consumo de camellos, mientras que la cervecera se envía mayormente a Brasil”, señaló.