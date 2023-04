Murió Otto Solbrig, el ecólogo que marcó con su pensamiento a empresas e instituciones del campo

escuchar

Profundas muestras de dolor generó el fallecimiento, a los 92 años, de Otto Solbrig, una personalidad que dejó una huella en el sector de los agronegocios del país.

Argentino radicado en los Estados Unidos, Solbrig era ecólogo. “Tuvo gran influencia en el desarrollo de las ideas y acciones en Aapresid (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa), Bioceres y en la difusión del conocimiento científico en los agronegocios de Argentina”, lo recordó Bioceres en un mensaje.

Según rememoró la compañía, Solbrig siempre tuvo a la Argentina y a América Latina en su pensamiento e interés. “Se ha especializado en la biología de las poblaciones vegetales, en particular en la interfase entre ecología, evolución y economía y su relación con el uso de los recursos naturales y la agricultura”, señaló.

Siempre una personalidad escuchada cuando se acercaba cada congreso de Aapresid, donde inspiraba con sus reflexiones agudas a los presentes, había realizado estudios secundarios en el Colegio Nacional Mariano Moreno de la ciudad de Mar del Plata y en el Liceo Militar General San Martín. Obtuvo el título de biólogo en la Universidad de La Plata y en un doctorado en Botánica en la Universidad de California. Ocupaba la cátedra Profesor Bussey de Biología como emérito, en el Departamento de Organísmica y Evolución de la Universidad de Harvard.

En redes sociales, Aapresid señaló sobre el fallecimiento: “Despedimos con gran dolor a Otto Solbrig (1930-2023). Los impactos de sus trabajos trascienden en el tiempo y merecen homenaje. Con su peculiar historia y su participación en la agricultura sustentable global. Hacemos llegar nuestras condolencias a familiares y seres queridos”.

El mensaje de Aapresid

“Otto tuvo numerosas distinciones y reconocimientos como los honoris causas en la Universidad de Harvard, Facultad de Agronomía [UBA], Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Filosofía, Universidad de Buenos Aires, el Premio Internacional de Biología, que le fue otorgado en 1998 por la Asociación Japonesa para la Promoción de la Ciencia por sus trabajos en biología de la diversidad”, indicó Bioceres.

Impulso

Según expresó la compañía, a fines de los 90 Solbrig organizó junto a Víctor Trucco los seminarios sobre biotecnología en los congresos de Aapresid. “Allí se reunían los principales expertos globales en el tema y se debatían los aspectos culturales y científicos que impactaban sobre transgénicos y otras tecnologías”, señaló.

“Fue importante en la fundación de Bioceres siendo parte del grupo fundador y un apoyo constante para difundir las actividades de la empresa. Con emoción y admiración, Bioceres hace su sentido homenaje a un grande en el más amplio y profundo sentido de la palabra”, lo despidió la compañía.

En 2010, cuando recibió el título de doctor honoris en la Facultad de Agronomía de la UBA (Fauba), el entonces decano de la Fauba, Rodolfo Golluscio, expresó: “Tengo con Solbrig una deuda intelectual, que él desconoce, que obedece a una idea que me dio a través de un paper que el ingeniero Soriano nos hizo leer en un curso de posgrado. Se trataba de una especie de analogía entre la economía y la ecología en relación con los costos y beneficios que tienen las hojas y las raíces. Esta idea a mí me cambió la cabeza y creo que no sólo a mí, sino a muchos de los que estamos acá”. En ese momento, el director del Programa de Agronegocios de la Fauba, Fernando Vilella, había propuesto el reconocimiento.

LA NACION