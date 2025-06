“Nadie la pidió”: revuelo y temor en el sur por una norma del Senasa sobre exposiciones ganaderas

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- A pocos días de conocerse la resolución 421/25 del Senasa, que establece los requisitos sanitarios para el ingreso y egreso de los animales a todas las exposiciones ganaderas realizadas en el país, las sociedades rurales patagónicas rechazaron su puesta en vigencia: consideraron que “estas flexibilizaciones constituyen un serio riesgo al status sanitario de la Patagonia”.

En una carta dirigida al presidente del Senasa, Pablo Cortese, los responsables de las diversas asociaciones manifestaron su preocupación y rechazo a la puesta en vigencia de la resolución 421/25 y sus anexos, que fijó los requisitos sanitarios y documentales y las actividades de control necesarios para el ingreso y egreso de los animales de todas las especies que concurren a todas las exposiciones ganaderas dentro del territorio de la República Argentina.

“En su Artículo 13, la citada Resolución aprueba el Anexo I, que detalla los requisitos sanitarios para el ingreso a exposiciones ganaderas por especie, y en su punto 2.1. establece la normativa relativa a la fiebre aftosa en bovinos y bubalinos, consignando en su punto 2.1.2.1. la posibilidad de retorno de los animales a sus establecimientos de origen ubicadas en la zona libre de aftosa sin Vacunación, cumplimentando una serie de requisitos. Seguidamente, en el apartado 3.3.1 se permite lo mismo para porcinos patagónicos y en el apartado 5.1.1.1 también se habilita el retorno de los ovinos, caprinos y camélidos a sus lugares de origen, aún si estos fueran en la región patagónica”, enumeraron en la carta, firmada entre otras entidades, por la Asociación Rural de Tierra del Fuego, la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz, la Federación de Sociedades Rurales de Chubut, la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro y la Sociedad Rural del Neuquén.

En ese sentido, agregaron: “Vemos con preocupación que, a diferencia del año pasado cuando solo se permitió esto como excepción para la Expo Rural de Palermo (aún a pesar de nuestro rechazo), ahora se permite para todas las exposiciones ganaderas del país, aumentando enormemente el peligro de que ocurra algún incidente por ingreso del virus de aftosa a nuestra zona, con el consiguiente desastre que esto implicaría para la región y el país”.

Las asociaciones pidieron que se reconsidere y revoque la decisión, “respetando y teniendo en cuenta el esfuerzo que le ha costado a todo el sector agropecuario y a los estados provinciales de Patagonia, lograr y mantener el máximo reconocimiento sanitario internacional respecto a Fiebre Aftosa”.

La carta también está firmada por el gobierno de Tierra del Fuego, el Ministerio de Producción de Chubut, la Secretaría de Producción e Industria del Ministerio de Economía neuquino y la Secretaría de Ganadería del Ministerio de Desarrollo Productivo de Río Negro.

En el Anexo I, entre los requisitos sanitarios específicos para bovinos en relación con fiebre aftosa, la resolución indica que los animales procedentes de zonas libres de fiebre aftosa sin vacunación podrán retornar exclusivamente al establecimiento de origen siempre que cuenten “con resultados negativos en pruebas virológicas y serológicas para la detección de dicha enfermedad, a partir de muestras obtenidas dentro de las 96 horas anteriores al embarque para el retorno”.

En diálogo con LA NACION, Roberto Gutiérrez, presidente de la Rural de General Conesa, explicó: “En la Patagonia no se vacuna desde 2013 contra fiebre aftosa. Nuestro planteo se mantiene igual desde hace años: que quienes viajan a las exposiciones no regresen para no ponernos en riesgo a todos. Además, nadie le pidió esta flexibilización al Senasa, ya que nos apoyan tanto las asociaciones argentinas de criadores de Angus y de Hereford Patagonia Sur y Patagonia Norte, como las de Corriedale y Merino, las razas más importantes. Quienes viajan para competir, no vuelven: porque el animal ya tiene un comprador o porque tras la exposición se queda en un centro de inseminación, por ejemplo. Es ilógica la medida”.

Al justificar la decisión, desde el Senasa advirtieron que a partir de otra resolución de 2023 “se establecen los requisitos generales para el movimiento y las concentraciones ganaderas de animales de especies susceptibles a la Fiebre Aftosa y la zonificación del Territorio Nacional, al solo efecto del movimiento de animales en pie en relación con la prevención y el control de dicha enfermedad”.

Sumaron que en febrero de 2023 la Comisión Científica de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) para las Enfermedades Animales consideró “con respecto a la evaluación de permitir que los países o zonas libres de Fiebre Aftosa en que no se aplica la vacunación introduzcan animales vacunados (...), que el riesgo asociado a la importación de animales vacunados procedentes de esos países, zonas o compartimentos es insignificante”.