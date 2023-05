“Ni una alma”: operadores del Mercado Central dicen que no tienen clientes tras el operativo del Gobierno

escuchar

Luego de que el Gobierno realizara un operativo de AFIP-Aduana en el Mercado Central, comerciantes y puesteros alertaron en un video sobre los efectos que trajo la intervención del pasado lunes. En las imágenes que fueron sacadas este miércoles cerca de las 5, la hora en la que se concretan los verduleros, dicen que no había “ni una alma”, y responsabilizaron al ministro de Economía, Sergio Massa, y el secretario de Comercio, Matías Tombolini. El domingo pasado, el Gobierno anunció que autorizará al Mercado Central a importar alimentos para bajar la inflación.

“El logro de la AFIP es que al Mercado Central no vino nadie. Claro, con esto lo que hacen es bajar los precios, efectivamente. Al no venir nadie al Mercado, la mercadería se tira toda. Nave por nave, no hay nadie. Es miércoles, son las 5 de la mañana y al Mercado no vino nadie. Ese es el efecto de Massa, Tombolini…”, dice uno de los operadores en un video que se comenzó a viralizar entre los empresarios del sector frutihortícola.

En el chat de la seguridad del Mercado Central, los comerciantes comentaron que les había llegado información de que la AFIP controlaría los precios que llegarían a las verdulerías desde ese centro de distribución. “Nave 8 ni una alma”, indicaron los operadores antes de las 5 de la mañana, la hora en que muchos verduleros se acercan hasta ese centro para comprar las frutas y verduras que se comercian en los locales de Capital Federal y la provincia. “Estamos esperando a la AFIP a ver si le vendemos algo”, ironizaron en el grupo.

Un operador del Mercado Central contó que por la inspección de AFIP –Aduana dejaron de recibir clientes

Mariano Winograd, empresario frutihortícola, comentó que este es el efecto que buscaba el Gobierno con el procedimiento que efectuaron en forma conjunta con personal de la Dirección General Impositiva (DGI) y Seguridad Social. “Es lo que ellos buscan: golpes de efecto estruendosos, que no obtienen nada porque la gente de Aduana que vino lo hicieron para buscar documentación. Encontraron la documentación respaldatoria de la legalidad de la mercadería allí presente”, aseguró el empresario a LA NACION.

Seguido, reveló la duda con la que se presentaron los inspectores. “Luego ellos plantearon que la mercadería se trae con dólar a $250 y se vende al blue. Efectivamente, se trae con dólar a $250 a quienes ellos le dan dólares a $250, coima mediante, y se vende al precio de la oferta y la demanda. Si efectivamente, los precios en pesos son altos, no es por la picardía de los puesteros, sino por la superabundancia de pesos, que queman en las manos y entonces la gente los utiliza para comprar cualquier cosa”, dijo.

La AFIP-Aduana intervinieron el Mercado Central el lunes pasado

Winograd denunció: “Además del operativo de la AFIP, hubo unas coimas de la policía en la Ricchieri y todos los verduleros bolivianos optaron por ir al Mercado Tres de Febrero, a la vez del Mercado de Beccar, y no venir al Central, tienen miedo al abuso, así tengan los papeles en reglas los abusan”.

LA NACION consultó al Mercado Central donde desmintieron estas versiones y aseguraron que están trabajando con cantidades normales a lo que habitualmente hacen para estas fechas.