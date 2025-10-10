“No buscamos una reina”: una diseñadora de modas organiza un evento donde se elegirá a la Embajadora Rural

Identidad, empoderamiento y comunidad son quizás los conceptos que Andrea Izzo-Capella, una arquitecta, devenida en diseñadora de modas, busca darle a mujeres rurales de todas las edades de la localidad de Las Flores, provincia de Buenos Aires. Allí encontró en la costura, el diseño y la pasarela una forma de ayudarlas a expresarse, romper miedos y recuperar su propia seguridad, o al menos, es lo que intenta la emprendedora desde su lugar. Este fin de semana, además, llevará adelante la elección de la Embajadora Rural, en un evento que busca visibilizarlas y mostrar su papel en la sociedad.

Para Izzo-Capella, la elección de la embajadora no es un concurso de belleza, sino una oportunidad para “posicionar el concepto de mujer rural” y rescatar la esencia de la vida en el interior. “No buscamos una reina, buscamos visibilizar la ruralidad”, explicó. El evento, además, se realiza a beneficio del hogar de adultos mayores Rogelio Peña, “el lugar donde muchos hombres y mujeres rurales terminan sus días”.

Según señaló, el desafío fue doble: reunir participantes y derribar prejuicios dentro y fuera de la comunidad. “A las chicas les da miedo exponerse, hablar en público o caminar en una pasarela. Les cuesta confiar en sí mismas”, señaló. Sin embargo, lograron sumar once representantes de distintas instituciones locales. “Cada una de ellas es una voz que representa la fuerza de nuestra comunidad”, dijo Izzo-Capella.

La relación entre la moda y la ruralidad atraviesa todo su trabajo, para el que se prepara año a año. Aunque aclaró que la “alta costura” sea un concepto reservado a los grandes talleres franceses, ella reinterpretó esa tradición desde la artesanía y la exclusividad de lo hecho a mano. “La alta costura es artesanía. Y eso sí lo tenemos acá”, afirmó. En su taller, cada vestido es único y confeccionado con materiales reciclados de una importante empresa de textiles que les provee la materia prima.

A partir de las experiencias que tiene con mujeres de todas las edades, aseveró, que para muchas mujeres es la primera vez que usan una prenda hecha a medida. “Ver su cara cuando se prueban el vestido es mágico. Se sienten reinas, aunque no haya corona”, relató.

El Centro Cultural Mujeres Rurales nació como una escuela de diseño y costura, pero con el tiempo se transformó en un espacio integral de formación y contención. Hoy enseña modelaje, maquillaje, protocolo y pasarela, con un enfoque que trasciende lo estético. “Les enseñamos a caminar, a hablar, a sostener la mirada. Son herramientas de autoestima que las ayuda”, describió. Allí se capacitan mujeres hasta los 70 años.

“Muchas nunca se habían animado a subirse a un escenario. Aprenden a desafiar el miedo escénico paso a paso. Una mujer que taconea nunca va a ser pisoteada. Una mujer que sabe plantarse y caminar con seguridad transmite fuerza. La moda empodera desde ese lugar. No se trata solo del vestido, sino de lo que representa: podés usar una prenda que refleje tu cultura, tu tradición o tu vida en el campo, como una bombacha de campo o un vestido tradicional. Durante generaciones, las mujeres soñaron con casarse solo por usar un vestido blanco. Hoy, por suerte, estamos saliendo de ese mito, pero la idea persiste; es una forma de expresar quiénes somos y hacia dónde queremos ir", analizó.

La próxima edición de “Las Flores Diseña” —que este año incorporará la elección de la Embajadora Rural— reúne diseñadoras locales, artesanas y creadoras textiles. También participarán emprendedoras de Pinamar y del Centro Tradicionalista de La Plata. “El objetivo es mostrar el talento del interior, que la moda no sea solo de Buenos Aires. Queremos que Las Flores sea un punto de referencia del diseño rural”, sostuvo Izzo-Capella.

Más allá del glamour, el proyecto tiene un trasfondo cultural y social. “En esta zona, la mujer rural perdió identidad porque no hubo legados culturales fuertes. No había pueblos fijos, sino estancias. Por eso, rescatar la identidad textil es clave: nos devuelve raíces”, reflexionó. Para ella, la moda puede ser un vehículo de empoderamiento real. “Una mujer que se viste con conciencia, que elige cómo mostrarse, ya está dando un paso adelante”, afirmó.

En materia ambiental, la propuesta también marca una diferencia. Izzo-Capella dice que apuesta al diseño sostenible, reutilizando telas y materiales donados. “Trabajamos con retazos de sábanas y repasadores que nos donan. Con eso hacemos vestidos y capas teñidas artesanalmente. Hasta la corona de la embajadora está hecha con materiales reciclables”, detalló. La consigna es clara: “Levantar la bandera de la sostenibilidad desde la creatividad y la conciencia ambiental”.

El impacto del proyecto ya se siente en la comunidad. “Estas actividades levantan la autoestima de las chicas y fortalecen el turismo local”, narró. Según Izzo-Capella, Las Flores tiene potencial en el turismo y la industria textil, dos pilares que pueden diversificar la economía rural. “Estamos a 200 kilómetros de la Capital, pero seguimos siendo una ciudad rural. Este tipo de eventos hacen que la gente venga, conozca y se quede”, dijo.

Su sueño es de que cada lugar tenga su propia embajadora rural, y aspira a que se escuche la voz de las mujeres del campo. Está convencida de que la moda tiene ese don transformador: se replica, se multiplica y atraviesa a todos. Para ella, cuando una mujer rural se anima a desfilar, ya está cambiando su historia.