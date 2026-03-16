Soluciones financieras. La propuesta financiera de COMAFI en Expoagro y una charla sobre las mujeres en el agro
La entidad bancaria pisó fuerte en Expoagro con sus opciones de financiamiento y una charla que rescata el rol femenino en el liderazgo de empresas del sector.
- 3 minutos de lectura'
Con toda su oferta de productos y servicios financieros específicos para el sector agroindustrial, y una nueva charla del ciclo “Mujeres Únicas en el Agro”, Banco COMAFI estuvo en la 20° edición de Expoagro.
“Sembramos oportunidades para tu campo” es el lema de la entidad y el amplio abanico de soluciones financieras así lo demuestran, como la posibilidad de adquirir maquinaria agrícola a través de leasing 100% financiado con beneficios impositivos y los créditos prendarios en los que el cliente elige monto y plazo y el bien es propio desde el inicio. Préstamos que, además, pueden ser en pesos y dólares con plazos de hasta 60 meses y condiciones especiales a través de las alianzas estratégicas que el banco posee.
Asimismo, la entidad ofreció financiamiento a la cadena de valor de semilleras e insumeras a través de préstamos de hasta 15 meses en pesos y dólares. Y puso también a disposición préstamos en dólares bullet con cesión de forward con hasta 180 días de plazo. El financiamiento a través del mercado de capitales mediante pagarés, descuento de cheques y emisión de Obligaciones Negociables bajo el régimen PyME, también se sumaron a estas alternativas.
“Por quinto año consecutivo, estuvimos presentes en la muestra agroindustrial más importante del país. Desde COMAFI continuamos acompañando al sector del agro y la industria, ofreciendo propuestas de financiación que se adapten a cada ciclo productivo y al flujo de trabajo”, comentó Ricardo Gerk, Head de Banca Comercial de COMAFI .
Además, la entidad continúa su alianza con NERA, la plataforma que permite acceder a líneas de crédito para la compra de insumos en pesos y dólares con gestión 100% digital. En este marco, COMAFI brindó a sus clientes la opción de financiar el remate de negocios de hacienda a través de esta plataforma.
Y, por último, COMAFI organizó en su stand el encuentro “Mujeres Únicas en el Agro”, un espacio de intercambio que reunió a referentes del sector para reflexionar sobre el rol de las mujeres en la producción y en la transformación del agro.
Participaron Lara Giuliani, ingeniera agrónoma y productora ganadera fundadora de Agrolarus y Ana Laura Sayago, socia de Coopsol, brand manager de Wayra Miel Orgánica y vicepresidenta de la Red de Mujeres Rurales. Por parte del banco, estuvo presente Tamara Vinitzky, directora ejecutiva de Desarrollo de Negocios y CMO de la entidad, además de líder de la iniciativa Mujeres Únicas. Todas ellas conversaron acerca de la importancia de trabajar en red y de lo que implica liderar una empresa familiar.
________________________________________________________
Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.
- 1
“Marcará un nuevo hito”: anunciaron otro remate en la sede del Banco Nación
- 2
Por primera vez en la historia: el novillo argentino está más caro que el de Australia y emerge una tensión en la industria frigorífica
- 3
Para el sector productivo. Créditos para maquinaria, insumos y nuevas herramientas digitales
- 4
Remates: los frigoríficos exportadores le pusieron la lupa al histórico momento de precios