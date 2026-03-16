Soluciones financieras. La propuesta financiera de COMAFI en Expoagro y una charla sobre las mujeres en el agro

Con toda su oferta de productos y servicios financieros específicos para el sector agroindustrial, y una nueva charla del ciclo “Mujeres Únicas en el Agro”, Banco COMAFI estuvo en la 20° edición de Expoagro.

“Sembramos oportunidades para tu campo” es el lema de la entidad y el amplio abanico de soluciones financieras así lo demuestran, como la posibilidad de adquirir maquinaria agrícola a través de leasing 100% financiado con beneficios impositivos y los créditos prendarios en los que el cliente elige monto y plazo y el bien es propio desde el inicio. Préstamos que, además, pueden ser en pesos y dólares con plazos de hasta 60 meses y condiciones especiales a través de las alianzas estratégicas que el banco posee.

Asimismo, la entidad ofreció financiamiento a la cadena de valor de semilleras e insumeras a través de préstamos de hasta 15 meses en pesos y dólares. Y puso también a disposición préstamos en dólares bullet con cesión de forward con hasta 180 días de plazo. El financiamiento a través del mercado de capitales mediante pagarés, descuento de cheques y emisión de Obligaciones Negociables bajo el régimen PyME, también se sumaron a estas alternativas.

El stand de COMAFI durante la muestra.

“Por quinto año consecutivo, estuvimos presentes en la muestra agroindustrial más importante del país. Desde COMAFI continuamos acompañando al sector del agro y la industria, ofreciendo propuestas de financiación que se adapten a cada ciclo productivo y al flujo de trabajo”, comentó Ricardo Gerk, Head de Banca Comercial de COMAFI .

Además, la entidad continúa su alianza con NERA, la plataforma que permite acceder a líneas de crédito para la compra de insumos en pesos y dólares con gestión 100% digital. En este marco, COMAFI brindó a sus clientes la opción de financiar el remate de negocios de hacienda a través de esta plataforma.

Y, por último, COMAFI organizó en su stand el encuentro “Mujeres Únicas en el Agro”, un espacio de intercambio que reunió a referentes del sector para reflexionar sobre el rol de las mujeres en la producción y en la transformación del agro.

Durante la charla, se acercaron al espacio mujeres referentes del agro.

Participaron Lara Giuliani, ingeniera agrónoma y productora ganadera fundadora de Agrolarus y Ana Laura Sayago, socia de Coopsol, brand manager de Wayra Miel Orgánica y vicepresidenta de la Red de Mujeres Rurales. Por parte del banco, estuvo presente Tamara Vinitzky, directora ejecutiva de Desarrollo de Negocios y CMO de la entidad, además de líder de la iniciativa Mujeres Únicas. Todas ellas conversaron acerca de la importancia de trabajar en red y de lo que implica liderar una empresa familiar.

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