No conseguía gomas nuevas para un tractor e hizo 150 kilómetros para comprar usadas

“Recorrer 150 km para comprar cubiertas usadas porque nuevas no hay”, publicó Juan Rebolini, un productor agropecuario, junto a una foto de la camioneta con dos cubiertas en la caja para reclamar que, por la falta de este producto, tuvo que viajar desde Coronel Suárez hasta Tornquist. “Una compra que normalmente me solía llevar menos de una hora, en la que llamaba por teléfono a cuatro gomerías grandes de acá para cotizar las cubiertas, ahora me puede tomar hasta más de una semana y encima hay que viajar”, dijo Rebolini en diálogo con LA NACION.

Hace dos días, el encargado de ganadería del campo lo llamó para avisarle que se le había roto una cubierta del tractor. Un gomero de la zona se acercó al campo y vio que la goma no tenía arreglo. “Nosotros ya venimos sabiendo del faltante de cubierta, con lo cual enseguida empezamos a rastrear en la zona, pero no tuvimos éxito”, sostuvo.

Continuó: “Empezamos a tocar contactos, que son a los que últimamente les veníamos comprando, que venden usados: cubiertas de media vida que uno dice bueno, con eso al menos tiro un tiempo”.

Porque esto es África. 150 km para comprar cubiertas usadas porque nuevas no hay. pic.twitter.com/XjV2zHhzFh — Juan Rebolini (@jrebolini) July 16, 2021

Así fue como contactó a un vendedor de Tornquist. “Es un gomero que le busca la vuelta, sale a comprar usadas a los campos”, detalló. Inclusive, el vendedor le consultó si tenía alguna usada para ofrecerle sin importar si estaban “detonadas, gastadas, lisas o resecas”, estaba dispuesto a comprar todo.

Sin dudarlo, recorrió los 150 kilómetros en busca de la cubierta y al final volvió con una más. “Me dijo que tenía dos y me las llevé porque están tan feas que no sé cuánto me van a durar y no sé si voy a conseguir otra; con eso tiro”, detalló.

Según el productor, la falta de neumáticos para grandes rodados es una problemática que vienen enfrentando desde hace más de un año. “Cuando consultamos nos dicen que a los importadores no les habilitan los dólares para traer más cubiertas”, explicó.

Además, aseguró que a causa del faltante se dispararon los precios. “Por ejemplo, mientras en Uruguay una cubierta cuesta 800 dólares, el que la tiene nueva acá la cobra casi a 2000 dólares. Es decir a más del doble. Pasa que la hacen valer porque saben que seguro que no la van a poder reponer”.

Rebolini contó que una nueva “moda” que surgió es comprar las recapadas o recauchutadas, que es un proceso mediante el cual se “resucita” un neumático gastado poniéndole una banda de rodadura nueva. “Igual son caras, porque lo que antes te salía una nueva, ahora más o menos es el valor de una recapada”, precisó.

“Una cubierta usada como la de la foto (por la publicada en Twitter), o sea lisa lisa, sale 20.000/25.000. Una de media vida sale aproximadamente 50.000/60.000. Recapadas cerca de 100.000 entregando un usado”, indicó.

“Empezó como un pequeño faltante, pero se fue agravando. Muchas veces te dicen llevalas, pero no sé a cuanto te las cobro o no te las puedo facturar y las tenés que llevar así nomas sin precio y después capaz pagar sin factura. Tenés una máquina que vale 200.000 dólares, rompés una goma y la tenés que tener parada porque no conseguís una cubierta”, concluyó.

