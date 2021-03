Dólar. El Gobierno y FATE contra la UIA: niegan problemas para importar insumos

Tanto el Gobierno como una empresa que es referencia en el sector de neumáticos, como FATE, afirmaron hoy que no existen los problemas para abastecerse de insumos importados para la producción nacional, algo que habían denunciado algunos empresarios en la junta directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA) y los representantes de la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA).

En la empresa de Javier Madanes Quintanilla, también dueño de Aluar, aseguraron que, “si bien la falta de divisas puede generar limitaciones puntuales en el acceso a recursos, en el sector de neumáticos no vemos restricciones a nuevos ingresos de insumos productivos, y nos sentimos confiados pese al contexto”.

“En FATE operamos la mayor planta de neumáticos de la Argentina y llevamos adelante nuestra actividad industrial pese a las dificultades propias de economías golpeadas y de escasez mundial de materias primas, bienes y recursos en general”, indicó en un comunicado en el que apoyó “la necesidad de que el Estado disponga de instrumentos que brinden un marco de protección frente el ingreso de bienes finales importados”. Además, cuestionaron a la UIA en referencia los dichos sobre el uso de herramientas de defensa comercial y sus efectos. “Más allá de casos puntuales que se intentan atender con premura, no convalidamos el supuesto escenario generalizado de faltante de neumáticos”, agregó.

La UIA había estimado, luego de una reunión de junta directiva: “Otro de los temas que preocupan, tratado durante el encuentro, es el régimen de aprobación de SIMI (permisos para importar) para el acceso a insumos importados. El actual esquema no permite que se garantice la producción de bienes en un contexto de recuperación de la actividad”.

La CIRA, en tanto, había señalado a través de sus voceros. “El sector de las empresas que importan está pasando por un vía crucis”. Y agregaron: “No es una empresa sola. Son todas. No tienen un diálogo. Hay fábricas que no tienen repuestos, ni bienes ni insumos. Hay contenedores ya pagos al exterior sin obtener la licencia. Las empresas que viven del sector externo están en una condición oscurantista. No tienen previsibilidad”.

El fabricante de neumáticos deja atrás un año de grandes esfuerzos junto a los trabajadores esenciales y se concentra en el entrenamiento de sus agentes para brindar los mejores consejos

Hoy se sumó otro sector al reclamo. “La actividad industrial en Argentina muestra una incipiente recuperación, la escasez de divisas es un factor de preocupación debido a los insumos que se importan, pero en el caso de la industria argentina del juguete son muy pocas las partes y piezas importadas. Hay algunas partes que no tienen fabricación local, como por ejemplo los ojos para las muñecas, y el fuerte crecimiento de la demanda en los últimos meses hace que existan tensiones de abastecimiento”, dijo Emmanuel Poletto, presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete.

Por su parte, la Secretaría de Industria negó la falta de neumáticos con datos. Según indicó una fuente de esa repartición a LA NACION, en los primeros dos meses de este año se importaron 20.800 neumáticos para maquinaria agrícola, y hay 27.700 más con autorización, pero que aún no fueron nacionalizados (entre ellos Martolio: 17.600; Prometeon: 1600, Titan 3900; Michelin: 3000, y 2200 de fabricantes de maquinaria agrícola). “La suma entre lo nacionalizado y lo disponible para utilizar es de 48.500 unidades. Es un crecimiento del 70% respecto de las importaciones del mismo período de 2020. Con casi tres meses de venta en stock sin nacionalizar, el problema no es la falta de abastecimiento sino la mala planificación de los importadores”, dijo el funcionario.

Por otra parte, con relación a los neumáticos de camiones las mismas fuentes estimaron que en los primeros dos meses del año se importaron 82.100 neumáticos y hay 47.500 más con autorización, pero que aún no fueron nacionalizados (entre ellos Goodyear: 14.500; Prometeon: 11.300, Bridgestone 3000; Michelin: 3000 y 11.500 de empresas que presentaron cautelar: Corral y Larocca). “La suma entre lo nacionalizado y lo disponible para utilizar es de 129.600 unidades. Es una caída del 12% respecto a las importaciones del mismo período del año pasado. Esto se compensa con el crecimiento de la producción nacional, que de va ganando participación en el mercado. En enero, de hecho, el IPI interanual de neumáticos mostró un crecimiento del 15,8%”, dijeron.