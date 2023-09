escuchar

SANTA FE.- El gobierno santafecino respondió con firmeza un reciente comunicado de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe) en el cual criticó al gobierno provincial y también al nacional, y a legisladores, por no atender la problemática del sector que se agravó con la sequía, asegurando que el campo santafecino sigue “en soledad”, porque a sus requerimientos respondió con “reuniones, promesas, excusas…, todas actitudes evasivas para no enfrentar con carácter y determinación una situación que afectaría a toda la sociedad argentina”.

Sobre el tema, María Eugenia Carrizo, secretaria de Agroalimentos del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, sostuvo que la administración santafecina decretó desde enero del 2022 y prorrogó hasta el 31 de marzo de 2024 el estado de emergencia y desastre agropecuario en toda la provincia de Santa Fe y para todas las actividades agropecuarias. Por lo tanto, “no hubo desidia gubernamental” como “tampoco hubo faltas de respuestas hacia el sector agropecuario”. Dijo a LA NACION: “Siempre respondimos con acciones concretas hacia los productores de todas las actividades”.

Al respecto, al repasar las decisiones oficiales para atender los requerimientos del sector agropecuario de esta provincia, Carrizo mencionó que “en primer lugar, el gobernador Omar Perotti, en enero de 2022, declaró el estado de Emergencia y Desastre Agropecuario (Decreto 20 y 80/22) en 18 departamentos de la provincia (excepto Gral. López dado que así lo indicaban los informes de INTA). Posteriormente, estos decretos se prorrogaron a partir del 1º de julio de 2022 (Decreto 2476/22) hasta el 31 de mayo de 2023 en los 19 departamentos provinciales para todas las actividades productivas”.

Pero además, se prorrogó el estado de Emergencia y Desastre Agropecuario hasta el 30 de septiembre de 2023 estableciendo que los productores que contaban con certificado de emergencia agropecuaria emitidos y que fueron prorrogados y mantuvieron su condición (emergencia agropecuaria), pasaron automáticamente a Desastre Agropecuario.

Para Carrizo: “Esto refleja que el campo santafesino no está en soledad ni que hemos actuado con desidia. Somos conscientes de que una lluvia o una medida gubernamental aislada no pueden resolver el problema. Por lo tanto, nuestra decisión ha sido acompañar a los productores hasta el 31 de marzo de 2024, y con la debida homologación de este decreto, los productores tendrán acceso a los beneficios previstos por la ley nacional hasta septiembre de 2024. Además, todas las obligaciones fiscales se aplazarán hasta septiembre de 2024. Los productores con certificado de emergencia o desastre acceden a los beneficios nacionales de la ley. Es más, no hay beneficios diferenciales entre las categorías”.

El norte de Santa Fe fue duramente afectado por la sequía

Por último, la funcionaria de la cartera de Producción, indicó: “La provincia emitió más de 15.600 certificados de desastre agropecuario que corresponden a 10.000 productores agropecuarios. Y hemos realizado una gestión histórica ante Afip para que todos los productores que obtengan un certificado en Santa Fe puedan prorrogar automáticamente sus obligaciones fiscales; es decir, otra acción que demuestra el interés del estado provincial en acompañar a los productores de nuestra provincia”.

Carrizo mencionó la asistencia financiera a pequeños y medianos productores tanto agrícolas, legumbreros, apícolas frutihorticolas y ganaderos de leche y carne de toda la provincia”.

Lo que dijo Carsfe

En un reciente comunicado, Carsfe explicó que “el gobierno de la provincia de Santa Fe, primer interlocutor e interesado en que a su principal actor económico y base de la posterior transformación industrial le vaya bien, hizo oídos sordos y demoró respuestas reiteradamente a los reclamos del sector. No hizo pedidos contundentes ni reclamos firmes al gobierno nacional, ni fue capaz de articular, con escasísimas excepciones, medidas que contribuyeran al alivio productivo, económico y social de los productores”.

Sara Gardiol, presidenta de Carsfe

También reprochó la posición de los legisladores santafecinos, provinciales y nacionales: “No alzaron su voz para acompañar, denunciar o generar iniciativas que aportaran soluciones urgentes. Por el contrario, podemos afirmar que, en forma homogénea, hubo silencio”.