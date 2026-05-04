Un joven de 25 años murió ahogado mientras practicaba buceo en una pileta de Rosario

Este sábado por la tarde, un joven de 25 años fue hallado ahogado en una de las piletas del club Intercambio Carriego, en la zona oeste de la ciudad santafesina de Rosario. La víctima se había acercado a la institución para realizar prácticas de buceo. Interviene en la investigación del caso una fiscalía de homicidios culposos.

Según pudo saber LA NACION de fuentes policiales, alrededor de las 16.10 de anteayer, efectivos se acercaron al club, ubicado en la calle Eva Perón al 4700, tras un llamado al 911 que dio aviso de que había un hombre ahogado en el lugar. Al arribar a la institución, los uniformados constataron que profesionales de la unidad del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), luego de varios intentos de reanimación, declararon que el joven había fallecido.

Estaba practicando buceo en un club santafesino y murió ahogado: investigan qué pasó con el joven de 25 años. captura de redes

La víctima fue identificada como Ramiro Cabazza, de 25 años, y, según indicaron los medios locales, estaba en el lugar practicando buceo. German Furgat, referente del club, explicó a La Capital que la institución tiene un convenio con la escuela de ese deporte para el uso del natatorio fuera del horario de las prácticas de natación, los sábados después del mediodía. “Nunca nos había pasado algo así, es una escuela con trayectoria”, apuntó. En señal de duelo, el club permanecerá cerrado hasta este martes.

En el caso interviene la fiscal de Homicidios Culposos del Ministerio Público de la Acusación, Mariela Oliva, quien dispuso las primeras medidas para establecer las circunstancias del hecho.

Murió un niño de 2 años tras ser hallado en una pileta en Córdoba

Días atrás, un niño de 2 años murió en la localidad cordobesa de Dique Chico luego de haber sido hallado con signos de ahogamiento en la pileta de una vivienda. De acuerdo con el relato de su madre a los investigadores, el menor fue encontrado dentro del agua, en circunstancias que por estas horas eran materia de investigación.

Murió un niño de 2 años tras ser hallado en una pileta en Córdoba. Colegio Lincoln La Plata

Tras el hallazgo, el menor fue trasladado de urgencia al hospital zonal, donde recibió asistencia médica, aunque los profesionales constataron su fallecimiento pese a los esfuerzos realizados para reanimarlo.